Van Gogh The Immersive Experience: Η έκθεση φαινόμενο παίρνει τρίτη φορά παράταση

Τόσο που της δίνουν μια ακόμα παράταση για να ζήσουν την εμπειρία ακόμα περισσότεροι. Το Van Gogh, The Immersive Experience συνεχίζει το ταξίδι του στην Αθήνα, αφού το κοινό την έχει αγαπήσει με έναν μοναδικό τρόπο. Πολλοί άνθρωποι την έχουν παρακολουθήσει μέχρι και πάνω από δύο φορές!

Η πολυαναμενόμενη παραγωγή, σε συνεργασία με τη διεθνούς φήμης Exhibition Hub, έχει ήδη μαγέψει εκατομμύρια θεατές σε περισσότερες από 30 χώρες παγκοσμίως. Στην Ελλάδα απογειώθηκε.

Μια ανεπανάληπτη εμπειρία για κάθε ηλικία, που μεταμορφώνει τα αριστουργήματα του Van Gogh σε έναν μαγευτικό, τρισδιάστατο κόσμο φωτός, χρωμάτων και συναισθημάτων.

Μια εμπειρία τέχνης που αγγίζει όλες τις αισθήσεις, όπου τα έργα του μεγάλου καλλιτέχνη, Vincent Van Gogh, αναβιώνουν μέσω υψηλής ποιότητας εικόνων και προβολών, κατακλύζοντας το χώρο σε κάθε επιφάνεια του χώρου, με φως, χρώμα και κίνηση. Νιώστε την τέχνη με έναν υπερσύγχρονο τρόπο: μια διαδραστική και ονειρική εμπειρία , όπου τα πιο εμβληματικά έργα του Vincent Van Gogh ζωντανεύουν γύρω σας, σε τοίχους και οροφές με φως, ήχο και κίνηση που σε μεταφέρουν σε μια εντελώς νέα διάσταση.

Αφεθείτε στον κόσμο του μεγάλου καλλιτέχνη, μέσα από ένα μοναδικό δωμάτιο εικονικής πραγματικότητας (VR room), που σας πάει μια μαγική βόλτα, ανάμεσα στα χρώματα του ονείρου ενός καλλιτέχνη που ήθελε να ζωγραφίσει… την ψυχή του κόσμου.

Ο ανυπέρβλητος καλλιτέχνης με την τραγική ζωή.

Ο Βίνσεντ Βαν Γκογκ (1853–1890) παραμένει μια από τις πιο εμβληματικές μορφές στην ιστορία της τέχνης, και η ζωή του συνδέεται αναπόσπαστα με το έργο του. Εδώ συγκεντρώνονται αρκετές όψεις της δημιουργίας, της προσωπικότητας αλλά και του τραγικού τέλους του:

Η υγεία του και η τέχνη του : Έπασχε από επιληψία, ψυχικά προβλήματα και συχνές κρίσεις. Πιθανόν αυτά να επηρέασαν την αντίληψή του για τα χρώματα και τα σχήματα. Η έμφαση στο κίτρινο και οι δίνες του ουρανού όπως στο έργο «Έναστρη Νύχτα» έχουν συνδεθεί με αυτά τα βιώματα.

Η νύχτα και το φως : Η νυχτερινή ουράνια σφαίρα έγινε γι’ αυτόν το πεδίο καλλιτεχνικής και πνευματικής αναζήτησης· έβλεπε τη νύχτα πιο πλούσια σε χρώματα από την ημέρα.

Τοποθεσία:

Ολυμπιακό Κέντρο Γουδί, Κτίριο Β02, 115 27 Αθήνα (Ολυμπιακό Κέντρο Γουδί, πρώην χώροι του Ο.Α.Κ.Α.).