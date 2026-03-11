Iράν: «Στόχος μας οικονομικά συμφέροντα των ΗΠΑ και του Ισραήλ στην περιοχή»

Το Ιράν θα στοχοποιήσει οικονομικά και τραπεζικά συμφέροντα που συνδέονται με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ στην περιοχή, μετά από επίθεση σε ιρανική τράπεζα, δήλωσε σήμερα (11/3) εκπρόσωπος του αρχηγείου της στρατιωτικής διοίκησης Khatam al-Anbiya στην Τεχεράνη.

Ένα διοικητικό κτίριο που συνδέεται με την Τράπεζα Sepah, μία από τις μεγαλύτερες δημόσιες τράπεζες της χώρας και με ιστορικούς δεσμούς με τον στρατό, επλήγη κατά τη διάρκεια της νύχτας στην Τεχεράνη, σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Mehr.

«Μετά την αποτυχημένη εκστρατεία τους, ο τρομοκρατικός στρατός των ΗΠΑ και το σκληρό σιωνιστικό καθεστώς (Ισραήλ) στοχοποίησαν μία από τις τράπεζες της χώρας», δήλωσε ο Εμπραχίμ Ζολφακάρι, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

«Με αυτή την παράνομη και ασυνήθιστη ενέργεια, ο εχθρός μας αναγκάζει να στοχοποιήσουμε οικονομικά κέντρα και τράπεζες που συνδέονται με τις ΗΠΑ και το σιωνιστικό καθεστώς στην περιοχή», πρόσθεσε. Ο εκπρόσωπος προειδοποίησε τους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν 1.000 μέτρα μακριά από τις τράπεζες.