Ποια ομάδα αίματος προτιμούν τα κουνούπια

Πολλοί υποθέτουν ότι τα τσιμπήματα κουνουπιών είναι τυχαία, ενώ στην πραγματικότητα αυτά τα έντομα φαίνεται να ανταποκρίνονται σε ένα μείγμα βιολογικών σημάτων, συμπεριλαμβανομένης της ομάδας αίματος, της οσμής του σώματος, της θερμότητας και του διοξειδίου του άνθρακα. Ωστόσο, η ομάδα αίματος είναι μόνο ένα μέρος της όλης ιστορίας.

Τι δείχνουν έρευνες για την ομάδα αίματος

Οι πιο γνωστές μελέτες υποδηλώνουν ότι τα κουνούπια έλκονται περισσότερο από την ομάδα αίματος Ο και λιγότερο από την ομάδα αίματος Α. Σε μια παλαιότερη αλλά ευρές αποδεκτή από την επιστημονική κοινότητα μελέτη, τα κουνούπια επέλεξαν άτομα με ομάδα αίματος Ο σημαντικά πιο συχνά απ' ό,τι σε άτομα με ομάδα αίματος Α. Άλλες έρευνες έχουν επίσης υποδείξει ότι η ομάδα αίματος Ο μπορεί να είναι πιο ελκυστική για τα κουνούπια.

Αυτό δεν σημαίνει ότι τα κουνούπια αγνοούν άτομα με άλλες ομάδες αίματος. Σημαίνει ότι, όταν τους δίνεται η επιλογή, μπορεί να δείχνουν προτίμηση για την ομάδα αίματος Ο πιο συχνά απ' ό,τι θα αναμενόταν τυχαία.

Επίσης, τα στοιχεία δεν είναι απόλυτα συνεπή. Ορισμένα εργαστηριακά ευρήματα έχουν δείξει προς άλλες κατευθύνσεις, γι' αυτό και οι ειδικοί γενικά περιγράφουν την ομάδα αίματος ως πιθανή επιρροή, όχι ως εγγυημένο κανόνα.

Γιατί τα κουνούπια μπορεί να αντιδρούν στην ομάδα αίματος

Τα κουνούπια δεν γνωρίζουν την ομάδα αίματος ενός ατόμου με τον τρόπο που το κάνει ένα εργαστηριακό τεστ. Αντίθετα, φαίνεται να ανιχνεύουν χημικά σήματα στο δέρμα που μπορεί να συνδέονται με την ομάδα αίματος.

Μια σημαντική λεπτομέρεια είναι η κατάσταση των λεγόμενων “εκκριτών”. Πολλοί άνθρωποι απελευθερώνουν χημικούς δείκτες που σχετίζονται με την ομάδα αίματος στα σωματικά υγρά και στο δέρμα. Η έρευνα δείχνει ότι τα κουνούπια μπορεί να έλκονται περισσότερο από αυτούς τους “εκκριτές” παρά από άτομα που δεν απελευθερώνουν αυτούς τους δείκτες τόσο έντονα. Αυτό θα μπορούσε να εξηγήσει γιατί η ομάδα αίματος φαίνεται να έχει μεγαλύτερη σημασία σε ορισμένους ανθρώπους απ' ό,τι σε άλλους.

Έτσι, ο πραγματικός στόχος μπορεί να μην είναι το καθαυτό αίμα στην αρχή. Μπορεί να είναι η χημεία της επιφάνειας που σχετίζεται με την οσμή και με την ομάδα αίματος.

Γιατί η ομάδα αίματος δεν είναι πλήρης εξήγηση για τις προτιμήσεις των κουνουπιών

Ακόμα κι αν η ομάδα αίματος Ο έχει ένα προβάδισμα επιλογής, τα κουνούπια επηρεάζονται από πολλά ισχυρότερα και πιο άμεσα σημάδια, όπως:

διοξείδιο του άνθρακα από την αναπνοή

θερμότητα του σώματος

ιδρώτας και οσμή δέρματος

βακτήρια του δέρματος

εγκυμοσύνη

χρήση αλκοόλ

σκούρα ρούχα

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο δύο άτομα με την ίδια ομάδα αίματος μπορεί να έχουν πολύ διαφορετικές εμπειρίες με τα τσιμπήματα κουνουπιών.

Ένα άτομο που εκπέμπει περισσότερη θερμότητα, εκπνέει περισσότερο διοξείδιο του άνθρακα ή παράγει χημικές ουσίες του δέρματος που αρέσουν στα κουνούπια μπορεί να προσελκύσει πολύ περισσότερα τσιμπήματα από κάποιον με «πιο ελκυστική» ομάδα αίματος αλλά λιγότερα από αυτά τα άλλα σήματα.

Πρέπει τα άτομα με ομάδα αίματος Ο να ανησυχούν περισσότερο;

Όχι απαραίτητα. Το να ανήκει στην ομάδα αίματος Ο μπορεί να κάνει κάποιον ελαφρώς πιο ελκυστικό για τα κουνούπια κατά μέσο όρο, αλλά δεν υπερισχύει των σημαντικότερων παραγόντων που οδηγούν στη συμπεριφορά των κουνουπιών. Στην πραγματική ζωή, τα έντομα ανταποκρίνονται σε ένα γενικότερο αισθητηριακό προφίλ, όχι σε ένα και μόνο χαρακτηριστικό.

Το πρακτικό συμπέρασμα είναι απλό: ακόμα κι αν η ομάδα αίματος παίζει ρόλο, η πρόληψη των τσιμπημάτων έχει σημασία για όλους. Τα κουνούπια μπορούν να μεταδώσουν λοιμώξεις και τα άτομα όλων των ομάδων αίματος θα πρέπει να λαμβάνουν τις ίδιες προφυλάξεις όταν ο κίνδυνος έκθεσης είναι υψηλός.

Πώς να μειώσετε τα τσιμπήματα κουνουπιών

Οι πιο αποτελεσματικές στρατηγικές προστασίας δεν εξαρτώνται από την ομάδα αίματος. Οι ειδικοί γενικά συνιστούν:

χρήση εντομοαπωθητικού

φοράτε μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια όταν είναι δυνατόν

μείωση των εστιών στάσιμου νερού κοντά στο σπίτι

χρήση σήτας σε παράθυρα ή κουνουπιέρες όπου χρειάζεται

περιορισμός της έκθεσης κατά τη διάρκεια της μέγιστης δραστηριότητας των κουνουπιών στην περιοχή σας

Αυτά τα μέτρα είναι πολύ πιο χρήσιμα από την προσπάθεια πρόβλεψης του κινδύνου τσιμπήματος μόνο από την ομάδα αίματος.

Συχνές Ερωτήσεις

Γιατί μερικοί άνθρωποι υποφέρουν πολύ περισσότερο από άλλους;

Η έλξη των κουνουπιών εξαρτάται από ένα σύνθετο μείγμα βιολογικών σημάτων. Παράγοντες όπως η οσμή του σώματος, τα βακτήρια του δέρματος, η παραγωγή διοξειδίου του άνθρακα, η θερμότητα του σώματος και η χημεία του ιδρώτα συχνά επηρεάζουν τη συμπεριφορά των κουνουπιών πιο έντονα από την ομάδα αίματος. Μερικοί άνθρωποι εκπέμπουν φυσικά χημικές ενώσεις τις οποίες τα κουνούπια ανιχνεύουν πιο εύκολα.

Προτιμούν τα κουνούπια ορισμένα άτομα με βάση την οσμή του σώματος;

Ναι. Η έρευνα δείχνει ότι συγκεκριμένα βακτήρια του δέρματος παράγουν οσμές που μπορούν είτε να προσελκύσουν είτε να απωθήσουν τα κουνούπια. Αυτό σημαίνει ότι δύο άτομα που στέκονται το ένα δίπλα στο άλλο μπορεί να βιώσουν πολύ διαφορετικά ποσοστά τσιμπήματος, ακόμη και αν οι ομάδες αίματός τους είναι οι ίδιες.

Είναι ορισμένα είδη κουνουπιών πιο πιθανό να τσιμπήσουν ανθρώπους;

Ναι. Διαφορετικά είδη κουνουπιών έχουν διαφορετικές διατροφικές προτιμήσεις. Ορισμένα είδη προτιμούν τα ζώα, ενώ άλλα (όπως το Aedes aegypti) προτιμούν έντονα τους ανθρώπους.

Η κατανάλωση αλκοόλ ελκύει πάντα τα κουνούπια;

Ορισμένες μελέτες υποδηλώνουν ότι η κατανάλωση αλκοόλ μπορεί να αυξήσει ελαφρώς την έλξη. Αυτό μπορεί να συμβαίνει επειδή το αλκοόλ μπορεί να αυξήσει τη θερμοκρασία του σώματος και να αλλάξει τη χημική σύνθεση του ιδρώτα, δύο στοιχεία που μπορούν να κάνουν τους ανθρώπους πιο “ανιχνεύσιμους” στα κουνούπια.

Συμπέρασμα

Τα τρέχοντα στοιχεία υποδηλώνουν ότι τα κουνούπια μπορεί να προτιμούν την ομάδα αίματος Ο, ειδικά σε σύγκριση με την ομάδα Α, αλλά η ομάδα αίματος είναι μόνο ένα μικρό μέρος της έλξης των κουνουπιών. Η οσμή του σώματος, η θερμότητα, η αναπνοή και η χημεία του δέρματος πιθανότατα έχουν μεγαλύτερη σημασία στην καθημερινή ζωή.

