Ποια ομάδα αίματος προτιμούν τα κουνούπια

Τα κουνούπια επιδεικνύουν προτιμήσεις, με τα ισχυρότερα στοιχεία να δείχνουν την ομάδα αίματος Ο ως τον κύριο στόχο τους.

Newsbomb

Ποια ομάδα αίματος προτιμούν τα κουνούπια
Bigstock
ΥΓΕΙΑ
6'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Πολλοί υποθέτουν ότι τα τσιμπήματα κουνουπιών είναι τυχαία, ενώ στην πραγματικότητα αυτά τα έντομα φαίνεται να ανταποκρίνονται σε ένα μείγμα βιολογικών σημάτων, συμπεριλαμβανομένης της ομάδας αίματος, της οσμής του σώματος, της θερμότητας και του διοξειδίου του άνθρακα. Ωστόσο, η ομάδα αίματος είναι μόνο ένα μέρος της όλης ιστορίας.

Τι δείχνουν έρευνες για την ομάδα αίματος

Οι πιο γνωστές μελέτες υποδηλώνουν ότι τα κουνούπια έλκονται περισσότερο από την ομάδα αίματος Ο και λιγότερο από την ομάδα αίματος Α. Σε μια παλαιότερη αλλά ευρές αποδεκτή από την επιστημονική κοινότητα μελέτη, τα κουνούπια επέλεξαν άτομα με ομάδα αίματος Ο σημαντικά πιο συχνά απ' ό,τι σε άτομα με ομάδα αίματος Α. Άλλες έρευνες έχουν επίσης υποδείξει ότι η ομάδα αίματος Ο μπορεί να είναι πιο ελκυστική για τα κουνούπια.

Αυτό δεν σημαίνει ότι τα κουνούπια αγνοούν άτομα με άλλες ομάδες αίματος. Σημαίνει ότι, όταν τους δίνεται η επιλογή, μπορεί να δείχνουν προτίμηση για την ομάδα αίματος Ο πιο συχνά απ' ό,τι θα αναμενόταν τυχαία.

Επίσης, τα στοιχεία δεν είναι απόλυτα συνεπή. Ορισμένα εργαστηριακά ευρήματα έχουν δείξει προς άλλες κατευθύνσεις, γι' αυτό και οι ειδικοί γενικά περιγράφουν την ομάδα αίματος ως πιθανή επιρροή, όχι ως εγγυημένο κανόνα.

Γιατί τα κουνούπια μπορεί να αντιδρούν στην ομάδα αίματος

Τα κουνούπια δεν γνωρίζουν την ομάδα αίματος ενός ατόμου με τον τρόπο που το κάνει ένα εργαστηριακό τεστ. Αντίθετα, φαίνεται να ανιχνεύουν χημικά σήματα στο δέρμα που μπορεί να συνδέονται με την ομάδα αίματος.

Μια σημαντική λεπτομέρεια είναι η κατάσταση των λεγόμενων “εκκριτών”. Πολλοί άνθρωποι απελευθερώνουν χημικούς δείκτες που σχετίζονται με την ομάδα αίματος στα σωματικά υγρά και στο δέρμα. Η έρευνα δείχνει ότι τα κουνούπια μπορεί να έλκονται περισσότερο από αυτούς τους “εκκριτές” παρά από άτομα που δεν απελευθερώνουν αυτούς τους δείκτες τόσο έντονα. Αυτό θα μπορούσε να εξηγήσει γιατί η ομάδα αίματος φαίνεται να έχει μεγαλύτερη σημασία σε ορισμένους ανθρώπους απ' ό,τι σε άλλους.

Έτσι, ο πραγματικός στόχος μπορεί να μην είναι το καθαυτό αίμα στην αρχή. Μπορεί να είναι η χημεία της επιφάνειας που σχετίζεται με την οσμή και με την ομάδα αίματος.

Γιατί η ομάδα αίματος δεν είναι πλήρης εξήγηση για τις προτιμήσεις των κουνουπιών

Ακόμα κι αν η ομάδα αίματος Ο έχει ένα προβάδισμα επιλογής, τα κουνούπια επηρεάζονται από πολλά ισχυρότερα και πιο άμεσα σημάδια, όπως:

  • διοξείδιο του άνθρακα από την αναπνοή
  • θερμότητα του σώματος
  • ιδρώτας και οσμή δέρματος
  • βακτήρια του δέρματος
  • εγκυμοσύνη
  • χρήση αλκοόλ
  • σκούρα ρούχα

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο δύο άτομα με την ίδια ομάδα αίματος μπορεί να έχουν πολύ διαφορετικές εμπειρίες με τα τσιμπήματα κουνουπιών.

Ένα άτομο που εκπέμπει περισσότερη θερμότητα, εκπνέει περισσότερο διοξείδιο του άνθρακα ή παράγει χημικές ουσίες του δέρματος που αρέσουν στα κουνούπια μπορεί να προσελκύσει πολύ περισσότερα τσιμπήματα από κάποιον με «πιο ελκυστική» ομάδα αίματος αλλά λιγότερα από αυτά τα άλλα σήματα.

κουνουπι

Πρέπει τα άτομα με ομάδα αίματος Ο να ανησυχούν περισσότερο;

Όχι απαραίτητα. Το να ανήκει στην ομάδα αίματος Ο μπορεί να κάνει κάποιον ελαφρώς πιο ελκυστικό για τα κουνούπια κατά μέσο όρο, αλλά δεν υπερισχύει των σημαντικότερων παραγόντων που οδηγούν στη συμπεριφορά των κουνουπιών. Στην πραγματική ζωή, τα έντομα ανταποκρίνονται σε ένα γενικότερο αισθητηριακό προφίλ, όχι σε ένα και μόνο χαρακτηριστικό.

Το πρακτικό συμπέρασμα είναι απλό: ακόμα κι αν η ομάδα αίματος παίζει ρόλο, η πρόληψη των τσιμπημάτων έχει σημασία για όλους. Τα κουνούπια μπορούν να μεταδώσουν λοιμώξεις και τα άτομα όλων των ομάδων αίματος θα πρέπει να λαμβάνουν τις ίδιες προφυλάξεις όταν ο κίνδυνος έκθεσης είναι υψηλός.

Πώς να μειώσετε τα τσιμπήματα κουνουπιών

Οι πιο αποτελεσματικές στρατηγικές προστασίας δεν εξαρτώνται από την ομάδα αίματος. Οι ειδικοί γενικά συνιστούν:

  • χρήση εντομοαπωθητικού
  • φοράτε μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια όταν είναι δυνατόν
  • μείωση των εστιών στάσιμου νερού κοντά στο σπίτι
  • χρήση σήτας σε παράθυρα ή κουνουπιέρες όπου χρειάζεται
  • περιορισμός της έκθεσης κατά τη διάρκεια της μέγιστης δραστηριότητας των κουνουπιών στην περιοχή σας

Αυτά τα μέτρα είναι πολύ πιο χρήσιμα από την προσπάθεια πρόβλεψης του κινδύνου τσιμπήματος μόνο από την ομάδα αίματος.

Συχνές Ερωτήσεις

Γιατί μερικοί άνθρωποι υποφέρουν πολύ περισσότερο από άλλους;

Η έλξη των κουνουπιών εξαρτάται από ένα σύνθετο μείγμα βιολογικών σημάτων. Παράγοντες όπως η οσμή του σώματος, τα βακτήρια του δέρματος, η παραγωγή διοξειδίου του άνθρακα, η θερμότητα του σώματος και η χημεία του ιδρώτα συχνά επηρεάζουν τη συμπεριφορά των κουνουπιών πιο έντονα από την ομάδα αίματος. Μερικοί άνθρωποι εκπέμπουν φυσικά χημικές ενώσεις τις οποίες τα κουνούπια ανιχνεύουν πιο εύκολα.

Προτιμούν τα κουνούπια ορισμένα άτομα με βάση την οσμή του σώματος;

Ναι. Η έρευνα δείχνει ότι συγκεκριμένα βακτήρια του δέρματος παράγουν οσμές που μπορούν είτε να προσελκύσουν είτε να απωθήσουν τα κουνούπια. Αυτό σημαίνει ότι δύο άτομα που στέκονται το ένα δίπλα στο άλλο μπορεί να βιώσουν πολύ διαφορετικά ποσοστά τσιμπήματος, ακόμη και αν οι ομάδες αίματός τους είναι οι ίδιες.

Είναι ορισμένα είδη κουνουπιών πιο πιθανό να τσιμπήσουν ανθρώπους;

Ναι. Διαφορετικά είδη κουνουπιών έχουν διαφορετικές διατροφικές προτιμήσεις. Ορισμένα είδη προτιμούν τα ζώα, ενώ άλλα (όπως το Aedes aegypti) προτιμούν έντονα τους ανθρώπους.

Η κατανάλωση αλκοόλ ελκύει πάντα τα κουνούπια;

Ορισμένες μελέτες υποδηλώνουν ότι η κατανάλωση αλκοόλ μπορεί να αυξήσει ελαφρώς την έλξη. Αυτό μπορεί να συμβαίνει επειδή το αλκοόλ μπορεί να αυξήσει τη θερμοκρασία του σώματος και να αλλάξει τη χημική σύνθεση του ιδρώτα, δύο στοιχεία που μπορούν να κάνουν τους ανθρώπους πιο “ανιχνεύσιμους” στα κουνούπια.

Συμπέρασμα

Τα τρέχοντα στοιχεία υποδηλώνουν ότι τα κουνούπια μπορεί να προτιμούν την ομάδα αίματος Ο, ειδικά σε σύγκριση με την ομάδα Α, αλλά η ομάδα αίματος είναι μόνο ένα μικρό μέρος της έλξης των κουνουπιών. Η οσμή του σώματος, η θερμότητα, η αναπνοή και η χημεία του δέρματος πιθανότατα έχουν μεγαλύτερη σημασία στην καθημερινή ζωή.

Πηγές:
healthline.com
academic.oup.com
cdc.gov
nih.gov
pfizer.com

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απάντηση Μαρινάκη στον Τσουκαλά: Είχε δεχτεί την πρόσκληση για το «Alitheia forum» - Διαψεύδει ο Τσουκαλάς

14:40ΚΟΣΜΟΣ

Πρέσβης του Ιράν στην Κύπρο: «Ο Χαμενεΐ τραυματίστηκε στην επίθεση της 28ης Φεβρουαρίου - Είναι τυχερός που επέζησε»

14:33ΕΛΛΑΔΑ

Το τελευταίο αντίο στον Χρήστο Βαλαβανίδη: Φίλοι και συγγενείς αποχαιρέτισαν τον ηθοποιό στη Ριτσώνα

14:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Μαρινάκης πρότεινε την άρση της ανωνυμίας στο διαδίκτυο

14:18ΕΛΛΑΔΑ

Την ανώτατη διάκριση LEED Platinum έλαβε το ανακαινισμένο Διοικητικό Μέγαρο ΟΤΕ

14:17WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες δημιούργησαν κύλινδρο γεμάτο σφαίρες από χάλυβα που μειώνει τον αντίκτυπο των σεισμών σε κτίρια και γέφυρες

14:11ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η συγγραφέας, Νίνα Ναχμία μιλά για τον Γιώργο Μαρίνο στο Νewsbomb.gr: «Υπέφερε πολύ στη ζωή του. Η σκηνή ήταν το γιατρικό του»

14:10ΚΟΣΜΟΣ

Iράν: «Στόχος μας οικονομικά συμφέροντα των ΗΠΑ και του Ισραήλ - Μείνετε μακριά από τις τράπεζες»»

14:09ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Σοβαρό επεισόδιο μεταξύ ανηλίκων – Σε χειρουργείο στο μάτι θα υποβληθεί το θύμα

14:08ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η συγγραφέας του εκρηκτικού «ΜΙΞΕΡ» επιστρέφει με την κωμωδία «Οι Από Κάτω»

14:05ΕΛΛΑΔΑ

Ζιακόπουλος: Σε ποιες περιοχές αναμένονται βροχές το Σαββατοκύριακο

14:04ΥΓΕΙΑ

Ποια ομάδα αίματος προτιμούν τα κουνούπια

14:02ΕΛΛΑΔΑ

Δύο πτήσεις επαναπατρισμού από Ντουμπάι και Ντόχα

13:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας - Ανακοινώθηκαν τα πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε καύσιμα και τρόφιμα - Πρόστιμα έως 5 εκατ. ευρώ για τους παραβάτες

13:57ΕΛΛΑΔΑ

H Kaizen Gaming εξαγοράζει την βρετανική GameplAI

13:54ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Τελευταία κλήση»: Η νέα συμπαραγωγή της Nova έκανε πρεμιέρα!

13:51ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία: Απελευθερώνει στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου λόγω ενεργειακής κρίσης

13:50ΜΠΑΣΚΕΤ

Μονακό: Επίσημο το «διαζύγιο» με Σπανούλη

13:49ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλος διαγωνισμός* έως τις 16 Μαρτίου στο allwyn.gr – Δύο τυχεροί θα κερδίσουν 1 τριήμερο στα Καλάβρυτα με Free Daily Ski Passes

13:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπασταύρου: Αποδυναμώνουμε το παράνομο τουρκολυβικό μνημόνιο με τη σύμβαση Ελλάδας – Chevron

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση για την Κυριακή του Πάσχα από τον μετεωρολόγο Νίκο Καντερέ

13:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας - Ανακοινώθηκαν τα πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε καύσιμα και τρόφιμα - Πρόστιμα έως 5 εκατ. ευρώ για τους παραβάτες

13:17ΚΟΣΜΟΣ

Οργιάζουν οι φήμες στο Ιράν: Ο Νετανιάχου είναι ή νεκρός ή βαριά τραυματίας - «Fake News» απαντάει το Ισραήλ

12:32ΚΟΣΜΟΣ

Ελληνόκτητο το πλοίο Star Gwyneth που χτυπήθηκε στα Στενά του Ορμούζ

13:45ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Το τραγούδι που γράφτηκε για τον Γιώργο Μαρίνο - Η ιστορία πίσω από τους στίχους της Νίνας Ναχμία

11:25ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: «Ήρθε με τις μπάντες ο οδηγός, το σπίτι μου έκλεισε..» -Συγκλονίζει ο πατέρας του 25χρονου που σκοτώθηκε μετά από παράσυρση

07:34LIFESTYLE

Η μοίρα των «ομορφότερων» παιδιών του κόσμου: Δεν ήταν όλα τόσο τυχερά με ευτυχισμένο τέλος...

11:10ΕΛΛΑΔΑ

Αναστάτωση στο Καβούρι: Μεγάλο καρχαριοειδές κολυμπούσε στην ακτή

12:36ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Εξανάγκασαν συμμαθητή τους από το δημοτικό να πιει νερό από τουαλέτα

12:22ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Στην αντεπίθεση το Ιράν – Πραγματοποίησε τα πιο σφοδρά πλήγματα από την έναρξη του πολέμου - Νέοι βομβαρδισμοί σε Τεχεράνη και Λίβανο

23:47LIFESTYLE

Δημήτρης Οικονόμου: «Η Σία Κοσιώνη είναι η σημαία μας και τις σημαίες τις κρατάς πάντα ψηλά»

11:22ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Γιώργος Μαρίνος: Ποιος ήταν ο επαναστάτης της αθηναϊκής διασκέδασης που έσβησε στα 87 του χρόνια

11:32LIFESTYLE

Eurovision 2026: Κυκλοφόρησε το video clip του «Ferto»

13:18ΕΛΛΑΔΑ

Έτσι θα είναι ο πρώτος ουρανοξύστης της Θεσσαλονίκης: Θα κατασκευαστεί από τον όμιλο Άβαξ στα Κεραμεία Αλλατίνη

09:25ΕΘΝΙΚΑ

Ενισχύονται οι Ένοπλες Δυνάμεις: Kamikaze drone και τρεις τύποι UCAV - Υπογράφηκαν οι συμβάσεις

08:44ΚΑΙΡΟΣ

Πιο άστατος και βροχερός ο καιρός την επόμενη εβδομάδα - Αλλαγή σκηνικού με πτώση της θερμοκρασίας

08:15ΕΛΛΑΔΑ

Αρχαίο ψηφιδωτό αποκαλύφθηκε τυχαία στην οδό Ευριπίδου στο κέντρο της Αθήνας

12:28ΚΟΣΜΟΣ

«Έξι. Τέσσερα. Μηδέν. Εννέα»: Το μυστήριο με τον ραδιοφωνικό σταθμό στα βραχέα που μεταδίδει μόνο αριθμούς στα Φαρσί και κανείς δεν ξέρει αν λειτουργεί για κατασκόπους του Ισραήλ, των ΗΠΑ ή δίνει εντολές από τους Φρουρούς της Επανάστασης

14:11ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η συγγραφέας, Νίνα Ναχμία μιλά για τον Γιώργο Μαρίνο στο Νewsbomb.gr: «Υπέφερε πολύ στη ζωή του. Η σκηνή ήταν το γιατρικό του»

15:45LIFESTYLE

Οι «Ράδιο Αρβύλα» φεύγουν, ο Γιάννης Μπέζος έρχεται

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ