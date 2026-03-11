Ερντογάν: «Όποιος ψάχνει περιπέτειες, δεν θα διστάσουμε να του πούμε "σε προκαλούμε"»

«Όπως ακριβώς υπερασπιστήκαμε την εδαφική ακεραιότητα της Συρίας και, στο παρελθόν, του Ιράκ, σήμερα υπερασπιζόμαστε την εδαφική ακεραιότητα του Ιράν, του Λιβάνου και όλων των χωρών της περιοχής» είπε χαρακτηριστικά ο Ερντογάν.

Μιχάλης Παπαδάκος

2'
Ο Ερντογάν επιδιώκει να αναλάβει ηγετικό ρόλο στη Μέση Ανατολή και να βάλει κάτω από τα... φτερά του, όλους τους μουσουλμάνους, προσπαθώντας να εκμεταλλευτεί την συγκυρία του πολέμου και την αποδυνάμωση του Ιράν.

Ο Ερντογάν θέλει να παίξει για μία ακόμα φορά τον ρόλο του προστάτη των απανταχού μουσουλμάνων και στέλνει μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση, τονίζοντας ότι η Τουρκία δεν θα διστάσει να έρθει σε ρήξη με οποιονδήποτε προσπαθήσει να βλάψει την πατρίδα του, αλλά και την μουσουλμανική κοινότητα. Την ώρα που το Ιράν αποδυναμώνεται, ο Τούρκος πρόεδρος βρίσκει πρόσφορο έδαφος για να παίξει ηγετικό ρόλο.

Στην ομιλία του στην κοινοβουλευτική ομάδα του AKP, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μιλώντας ως σουνίτης, απευθύνθηκε σε όλους τους μουσουλμάνους, οποιουδήποτε δόγματος, ακόμη και στους σιίτες και τους αλεβίτες κάτι που το έπραξε για πρώτη φορά.

Αφού παρακολούθησε ένα βίντεο σχετικά με τις επενδύσεις στην αμυντική βιομηχανία και τις περιφερειακές κρίσεις, ο Ερντογάν συνέχισε την ομιλία του λέγοντας: «Ποτέ δεν έχουμε κοιτάξει τους ανθρώπους της περιοχής μας, συμπεριλαμβανομένου του αδελφού μας ιρανικού λαού, ως "αυτός είναι σιίτης, αυτός είναι σουνίτης, αυτός είναι Τούρκος, αυτός είναι Κούρδος" και ποτέ δεν το κάνουμε. Για εμάς, δεν υπάρχει Τούρκος, Κούρδος, Άραβας, Σιίτης ή Σουνίτης. Υπάρχει μόνο ένας άνθρωπος.

Όπως ακριβώς υπερασπιστήκαμε την εδαφική ακεραιότητα της Συρίας και, στο παρελθόν, του Ιράκ, σήμερα υπερασπιζόμαστε την εδαφική ακεραιότητα του Ιράν, του Λιβάνου και όλων των χωρών της περιοχής.

Όταν συνεχίζονται οι επιθέσεις στο Ιράν, κάποιοι πρώην αξιωματούχοι του Ισραήλ, όπως και οι πληρωμένες πένες τους, αναφέρθηκαν σε διάφορους ισχυρισμούς. Εμείς ξέρουμε καλά τον πονηρό σκοπό και στόχο τους. Δεν θέλουμε τίποτα περισσότερο από ειρήνη και ηρεμία. Δεν έχουμε βλέψεις στην κυριαρχία και εδάφη κανενός. Όμως, αν κάποιος έχει βλέψεις στα εδάφη και την κυριαρχία μας, κι αν κάποιος ψάχνει περιπέτειες, τότε δεν θα διστάσουμε να του πούμε "σε προκαλούμε"» είπε χαρακτηριστικά ο Τούρκος πρόεδρος.

