Το μήνυμα του Ερντογάν για τον πόλεμο στο Ιράν: «Να κρατήσουμε τη χώρα μας μακριά από τη φωτιά»

Μετά την αναχαίτιση ενός δεύτερου βαλλιστικού πυραύλου που εκτοξεύτηκε από το Ιράν προς την Τουρκία, αυξάνεται η ένταση μεταξύ των δύο χωρών. Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ωστόσο έχει ένα ξεκάθαρο μήνυμα για τον συνεχιζόμενο πόλεμο

Το μήνυμα του Ερντογάν για τον πόλεμο στο Ιράν: «Να κρατήσουμε τη χώρα μας μακριά από τη φωτιά»
  • Ο πρόεδρος Ερντογάν τόνισε ότι η Τουρκία δεν επιθυμεί να εμπλακεί στον πόλεμο κατά του Ιράν και προτεραιότητά του είναι η ασφάλεια και η ειρήνη της χώρας.
  • Δύο βαλλιστικοί πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς την Τουρκία αναχαιτίστηκαν από τις άμυνες του ΝΑΤΟ, προκαλώντας ένταση μεταξύ των δύο χωρών.
  • Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών προειδοποίησε το Ιράν να μην δοκιμάσει την υπομονή της Τουρκίας και κάλεσε σε τερματισμό του πολέμου χωρίς επέκταση στην περιοχή.
  • Η Τουρκία ενίσχυσε τα μέτρα ασφαλείας στα σύνορα με το Ιράν και απέστειλε έξι μαχητικά F
  • 16 στα κατεχόμενα για αυξημένη αεροπορική προστασία.
  • Η Τουρκία δεν επιτρέπει τη χρήση των βάσεων ή του εναέριου χώρου της από τις αμερικανικές δυνάμεις για επιχειρήσεις κατά του Ιράν, παρά τη φιλοξενία αμερικανικών στρατιωτικών στη βάση Ιντσιρλίκ.
Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ήταν σαφής στην ομιλία του στο υπουργικό του συμβούλιο τη Δευτέρα. Δεν θέλει να συρθεί η Τουρκία στον πόλεμο κατά του Ιράν. «Πρωταρχικός μας στόχος είναι να κρατήσουμε τη χώρα μας μακριά από αυτή τη φωτιά. Η διασφάλιση της ασφάλειας της Τουρκίας και της ειρήνης των 86 εκατομμυρίων πολιτών της είναι η ύψιστη προτεραιότητά μας», δήλωσε στους υπουργούς του.

Μιλούσε την ίδια ημέρα που ένας δεύτερος βαλλιστικός πύραυλος που εκτοξεύτηκε από το Ιράν προς την Τουρκία αναχαιτίστηκε από τις άμυνες του ΝΑΤΟ. Τα συντρίμμια από την αναχαίτιση έπεσαν σε ένα χωράφι στην πόλη Γκαζιαντέπ, στο νότο της Τουρκίας. Ένας πρώτος πύραυλος που εκτοξεύτηκε μέρες νωρίτερα αναχαιτίστηκε επίσης, αυτή τη φορά, καθώς κατευθυνόταν προς τον τουρκικό εναέριο χώρο.

Το περιστατικό αυτό προκάλεσε προειδοποιήσεις από τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, ο οποίος προέτρεψε τους Ιρανούς γείτονές τους να μην δοκιμάσουν την υπομονή της Τουρκίας. «Δεν είμαστε μια χώρα που δέχεται εύκολα προκλήσεις», είπε ο Φιντάν. «Μιλήσαμε με τους Ιρανούς φίλους μας και είπαμε ότι αν αυτός ο πύραυλος χάσει τον δρόμο του, αυτό είναι ένα πράγμα, αλλά αν συνεχιστεί, να είστε προσεκτικοί...»

turkey.jpg

Συντρίμμια συστήματος αεράμυνας του ΝΑΤΟ στην επαρχία Χατάι της Τουρκίας

Ο Ερντογάν προχώρησε περαιτέρω σε ένα δείπνο Ιφτάρ που παρέθεσε τη Δευτέρα στην Άγκυρα για πρέσβεις. «Δεν δεχόμαστε να τίθεται η γεωγραφία της Μέσης Ανατολής στο χειρουργικό τραπέζι όπως ακριβώς πριν από έναν αιώνα». «Την περασμένη εβδομάδα και σήμερα. Οι βαλλιστικοί πύραυλοι που κατευθύνονταν προς τη χώρα μας εξουδετερώθηκαν εγκαίρως και οι απαραίτητες προειδοποιήσεις έγιναν πολύ σαφείς προς την ιρανική πλευρά» δήλωσε ο πρόεδρος.

«Τονίζω για άλλη μια φορά ότι ο πόλεμος πρέπει να τερματιστεί χωρίς να εξαπλωθεί περαιτέρω στην περιοχή μας». Ο Τούρκος ηγέτης επέμεινε ότι εργάζεται ενεργά για την μείωση των εντάσεων και ότι έχει πραγματοποιήσει πολλαπλές συνομιλίες με περισσότερους από δώδεκα ηγέτες σε μια προσπάθεια να βρει έναν τρόπο να ξεπεράσει την κρίση.

t.jpg

Ο Ερντογάν απηύθυνε έκκληση για ηρεμία εν μέσω φόβων ότι η σύγκρουση θα μπορούσε να επεκταθεί πέρα ​​από τα ευρωπαϊκά σύνορα.

Τη Δευτέρα το βράδυ έγινε επίσης γνωστό ότι ο Ερντογάν είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν. Η Τουρκία ανέφερε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η συνομιλία έγινε κατόπιν αιτήματος των Ιρανών. Η ανάρτηση ανέφερε ότι ο Ερντογάν είχε πει στον ομόλογό του ότι η Τουρκία «δεν εγκρίνει τις παράνομες επεμβάσεις κατά του Ιράν και τη στόχευση των αδελφών χωρών στην περιοχή από το Ιράν».

«Ο πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε ότι η στοχοποίηση των αδελφών χωρών δεν ωφελεί κανέναν και ότι όλα αυτά πρέπει να σταματήσουν», προστίθεται στην ανακοίνωση του γραφείου του.

Η πρεσβεία των ΗΠΑ έχει αναβαθμίσει τη συμβουλή της για ταξίδια στη χώρα στο επίπεδο τέσσερα, προτρέποντας τους ταξιδιώτες να μην ταξιδεύουν στη νοτιοανατολική Τουρκία και έχει δώσει εντολή στους μη απαραίτητους υπαλλήλους της κυβέρνησης των ΗΠΑ και στα μέλη των οικογενειών τους να εγκαταλείψουν το Γενικό Προξενείο στα Άδανα «λόγω κινδύνων ασφαλείας». Οι Αμερικανοί στη νοτιοανατολική Τουρκία «ενθαρρύνονται έντονα να αναχωρήσουν τώρα».

Τα μέτρα ασφαλείας κατά μήκος των μακρών συνόρων της Τουρκίας με το Ιράν έχουν ενισχυθεί και οι δημοσιογράφοι του Sky Νews κατά μήκος των συνόρων έχουν εντοπίσει πολύ μικρή κίνηση από το Ιράν προς την Τουρκία. Συνήθως υπάρχει μετακίνηση χωρίς βίζα για τους Ιρανούς που επιθυμούν να επισκεφθούν την Τουρκία και αντίστροφα, κατά μήκος των τριών συνοριακών πυλών που μοιράζονται οι δύο χώρες. Αλλά προς το παρόν, το Ιράν επιτρέπει την είσοδο μόνο σε Ιρανούς.

Στα συνοριακά περάσματα εντοπίστηκε περιορισμένη κίνηση, με μεγαλύτερο αριθμό Ιρανών να θέλουν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους για να ελέγξουν τους συγγενείς τους, από ό,τι τον αριθμό αυτών που αναχωρούσαν H ανησυχία της Τουρκίας για τους ιρανικούς πυραύλους κοντά ή μέσω του εναέριου χώρου της οδήγησε στην κλήτευση του πρεσβευτή του Ιράν στην Άγκυρα στο τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών.

Και σε μια ένδειξη των αυξανόμενων ανησυχιών για τις εντάσεις, η χώρα έστειλε έξι μαχητικά αεροσκάφη F-16 στα κατεχόμενα στο πλαίσιο μιας «σταδιακής προσέγγισης για την ενίσχυση της ασφάλειας». Τα αεροσκάφη αναμένεται να επιχειρούν από το αεροδρόμιο Ερκάν (Τύμπου), δυτικά της πρωτεύουσας Λευκωσίας, και θα είναι εξοπλισμένα για τη διεξαγωγή αποστολών αεροπορικής περιπολίας και αεράμυνας πάνω από την ανατολική Μεσόγειο.

Η Τουρκία φιλοξενεί αμερικανικές δυνάμεις στην αεροπορική βάση Ιντσιρλίκ στη νότια επαρχία των Αδάνων, αλλά δεν έχει επιτρέψει τη χρήση των βάσεων ή του εναέριου χώρου της στον πόλεμο κατά του Ιράν.

