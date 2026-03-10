Στο Παρίσι ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 40 αρχηγούς κρατών για την πυρηνική ενέργεια

Στο Παρίσι βρίσκεται σήμερα Τρίτη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης όπου, μαζί με 40 αρχηγούς κρατών, θα συμμετάσχει σε σύνοδο για την πυρηνική ενέργεια και την αστική της χρήση.

Πρόκειται για την δεύτερη σύνοδο κορυφής για την πυρηνική ενέργεια ενώ εκτός από τη συμμετοχή εκπροσώπων 41 κρατών από ολόκληρο τον κόσμο, συμμετέχουν και πολλοί διεθνής οργανισμοί.

Στόχος της Συνόδου είναι «η δημιουργία μίας δυναμικής υπέρ της αναγνώρισης της πυρηνικής ενέργειας ως βασικού στοιχείου της ενεργειακής μετάβασης και της απαλλαγής του ενεργειακού συστήματος από τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα».

Η σύνοδος εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί με την υιοθέτηση τριών κειμένων: μιας κοινής δήλωσης από όλες τις χώρες που συμμετέχουν, μιας ξεχωριστής δήλωσης από τα 16 ευρωπαϊκά κράτη που συμμετέχουν στη συμμαχία για την πυρηνική ενέργεια -μεταξύ αυτών και η Ελλάδα - καθώς και μιας τρίτης δήλωσης που θα αφορά τη χρηματοδότηση.

Στο πλαίσιο της συνάντησης θα πραγματοποιηθούν επίσης τρεις συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης. Η πρώτη θα επικεντρωθεί στον ρόλο της πυρηνικής ενέργειας στην κάλυψη της ολοένα αυξανόμενης ζήτησης για ενέργεια χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, η δεύτερη θα αφορά ζητήματα χρηματοδότησης και η τρίτη θα εστιάσει στις προοπτικές καινοτομίας στον τομέα.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, την κεντρική ομιλία θα πραγματοποιήσει η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen. Η παρέμβασή της αναμένεται να επικεντρωθεί στους τομείς της επιστημονικής έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας, καθώς και στην προώθηση βιομηχανικών σχεδίων και των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων. Για την περίοδο 2028–2034, οι σχετικοί κοινοτικοί πόροι εκτιμάται ότι θα φτάσουν περίπου τα 10 δισεκατομμύρια ευρώ.

