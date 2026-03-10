Το Ηνωμένο Βασίλειο ετοιμάζεται να στείλει και δεύτερο πλοίο στη Μεσόγειο, σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας, μετά την ανακοίνωση για ανάπτυξη του HMS Dragon, ενός αντιτορπιλικού τύπου 45 στην περιοχή.

Σήμερα το Υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι το RFA Lyme Bay προετοιμάζεται για ανάπτυξη «για θαλάσσιες αποστολές στην Ανατολική Μεσόγειο».

Ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Άμυνας δήλωσε: «Στο πλαίσιο συνετού σχεδιασμού, έχουμε λάβει την απόφαση να θέσουμε το RFA Lyme Bay σε αυξημένη ετοιμότητα ως προφύλαξη, σε περίπτωση που χρειαστεί να βοηθήσει σε θαλάσσιες αποστολές στην Ανατολική Μεσόγειο».

Το Lyme Bay είναι ένα αποβατικό πλοίο, εξοπλισμένο για να λειτουργεί ως αεροπορική πλατφόρμα. Χρησιμοποιείται συχνά για ανθρωπιστικές αποστολές και αποστολές ανακούφισης από καταστροφές.

