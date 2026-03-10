Σία Κοσιώνη: Η αντίδραση μετά τις φήμες για κρίση στη σχέση της με τον ΣΚΑΪ

Στο επίκεντρο του τηλεοπτικού ενδιαφέροντος και ρεπορτάζ βρίσκεται, αυτή την περίοδο, μετά τη σοβαρή περιπέτεια με την υγεία της, η Σία Κοσιώνη. Η άνκοργούμαν του ΣΚΑΪ έχει επιστρέψει στα πόστο της και κυκλοφορούν φήμες που θέλουν τη σχέση της με τον σταθμό να μην είναι στην καλύτερή της φάση.

Η κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star» συνάντησε τη Σία Κοσιώνη, κατά την διάρκεια της εξόδου της από το κανάλι, το βράδυ της Δευτέρας, με την ίδια να στέκεται προκειμένου να παραχωρήσει δηλώσεις. Ευγενική αλλά διακριτική, αρνήθηκε να επεκταθεί στα όσα λέγονται για εκείνη και την συνεργασία της με τον ΣΚΑΪ.

Συγκεκριμένα, είπε: «Δυστυχώς πρέπει να φύγω γρήγορα. Είμαι καλά ευχαριστώ. Δεν έχω να σας πω κάτι για τα δημοσιεύματα, είναι όλα καλά. Πρέπει να φύγω γρήγορα, ευχαριστώ».

Την ίδια ώρα, «πηγές» από το Φάληρο αρνούνται ότι υπάρχουν προβλήματα στη συνεργασία τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι η δημοσιογράφος έχει συμβόλαιο με τον ΣΚΑΪ το οποίο ολοκληρώνεται το καλοκαίρι, με την προοπτική της ενεργοποίησης του περιβόητου «+1». Αυτό σημαίνει ότι οι δύο πλευρές θα καθίσουν στο τραπέζι των συζητήσεων και το ενδιαφέρον είναι μεγάλο.

