Σία Κοσιώνη για την πνευμονία: «Να φροντίζετε τους εαυτούς σας, τίποτα δεν είναι δεδομένο»

Στο σπίτι της, μετά από πολυήμερη νοσηλεία, επέστρεψε η Σία Κοσιώνη, όπως γνωστοποίησε χθες ο σύζυγός της Κώστας Μπακογιάννης. Με ανάρτησή της, η ίδια αποκάλυψε ότι αντιμετώπισε σοβαρή λοίμωξη από πνευμονιόκοκκο, η οποία προκάλεσε επιπλοκές στους πνεύμονες και την καρδιά.

Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΣΚΑΪ ανέφερε ότι, παρά το γεγονός πως δεν ανήκε σε ευπαθή ομάδα, το μικρόβιο την προσέβαλε με ιδιαίτερη σφοδρότητα, γεγονός που κατέστησε αναγκαία τη νοσηλεία της. Με αφορμή την προσωπική της εμπειρία, απηύθυνε έκκληση προς το κοινό να μην υποτιμά τους κινδύνους και να συζητά με τον γιατρό του το ενδεχόμενο εμβολιασμού κατά του πνευμονιόκοκκου, ακόμη και αν δεν εμπίπτει στις ηλικιακές ή ευπαθείς ομάδες για τις οποίες το εμβόλιο συστήνεται τυπικά.

«Μακάρι να μου το είχε πει κάποιος νωρίτερα», σημείωσε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι η πρόληψη μπορεί να αποτρέψει σοβαρούς κινδύνους και ταλαιπωρία.

Η Σία Κοσιώνη εξέφρασε δημόσια τις ευχαριστίες της προς τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό για τη φροντίδα και την υποστήριξη που έλαβε από την πρώτη στιγμή, καθώς και προς την οικογένειά της, τον σύζυγό της και το παιδί τους για τη στήριξή τους κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας.

Κλείνοντας την ανάρτησή της, ευχαρίστησε φίλους και απλούς πολίτες για τα μηνύματα συμπαράστασης που δέχθηκε και υπενθύμισε τη σημασία της φροντίδας της υγείας, επισημαίνοντας ότι «τίποτα δεν είναι δεδομένο».

Η ανάρτηση της Σίας Κοσιώνη

Μετά από πολυήμερη νοσηλεία επέστρεψα, επιτέλους, ασφαλής και ήρεμη στο σπίτι και την οικογένεια μου.

«Υπεύθυνο» για την δοκιμασία που περάσαμε εγώ και οι άνθρωποί μου ήταν το μικρόβιο του πνευμονιόκοκκου, το οποίο «υποτίθεται» δεν έπρεπε να χτυπήσει με τέτοια σφοδρότητα ένα άτομο του δικού μου προφίλ. Κι όμως, το έκανε, με ό,τι επιπλοκή μάλιστα μπορούσε να προκαλέσει στους πνεύμονες και στην καρδιά. Γι αυτό, -μετά λόγου γνώσεως πια- θέλω να σας παροτρύνω να αφήσετε τα «υποτίθεται» στην άκρη και να συζητήσετε με το γιατρό σας το ενδεχόμενο να θωρακιστείτε με το υπάρχον εμβόλιο, παρότι συστήνεται μόνο σε ευπαθείς ομάδες και σε άτομα πάνω από 65 ετων. Μακάρι να μου το είχε πει κι εμένα κάποιος νωρίτερα και να μην είχα υποβληθεί σε αυτόν τον κίνδυνο και αυτήν την ταλαιπωρία.

Θέλω να εκφράσω μέσα από την καρδιά μου ένα μεγάλο «ευχαριστώ» στους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό του METROPOLITAN HOSPITAL που στάθηκαν δίπλα μου από τη πρώτη στιγμή με φροντίδα, ευθύνη και ευαισθησία. Σε όλη μου την οικογένεια και ειδικά στον άνδρα μου, τον φύλακα άγγελό μου που έγινε 1000 κομμάτια για να είναι ταυτόχρονα παντού και δε με άφησε στιγμή να νιώσω μόνη και ευάλωτη. Στον μικρό μας άγγελο τον Δήμο μας, που υπήρξε από την πρώτη στιγμή θαρραλέος και δυνατός. Στον ακοίμητο φρουρό μου, τη μαμά μου. Αλλά και σε όλους εσάς φίλους, γνωστούς και αγνώστους που με σκεπάσατε με ένα ζεστό πέπλο αγάπης όλες αυτές τις δύσκολες μέρες χαρίζοντάς μου απλόχερα τεράστιες ποσότητες δύναμης και κουράγιου. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ.

Τέλος, να μην ξεχάσω το αγγελάκι που εκείνη τη νύχτα πετούσε σίγουρα κάπου κοντά μας πάνω από το κέντρο της Αθήνας.

Εις το επανιδείν, λοιπόν, σύντομα ελπίζω, και να θυμάστε να φροντίζετε τους εαυτούς σας και όσους αγαπάτε. Τίποτα δεν είναι δεδομένο.

