Σία Κοσιώνη για την πνευμονία: «Να φροντίζετε τους εαυτούς σας, τίποτα δεν είναι δεδομένο»

«Σε όλη μου την οικογένεια και ειδικά στον άνδρα μου, τον φύλακα άγγελό μου που έγινε 1000 κομμάτια για να είναι ταυτόχρονα παντού και δε με άφησε στιγμή να νιώσω μόνη και ευάλωτη», γράφει για τον Κώστα Μπακογιάννη

Επιμέλεια - Χρύσα Γρίβα

Σία Κοσιώνη για την πνευμονία: «Να φροντίζετε τους εαυτούς σας, τίποτα δεν είναι δεδομένο»
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στο σπίτι της, μετά από πολυήμερη νοσηλεία, επέστρεψε η Σία Κοσιώνη, όπως γνωστοποίησε χθες ο σύζυγός της Κώστας Μπακογιάννης. Με ανάρτησή της, η ίδια αποκάλυψε ότι αντιμετώπισε σοβαρή λοίμωξη από πνευμονιόκοκκο, η οποία προκάλεσε επιπλοκές στους πνεύμονες και την καρδιά.

Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΣΚΑΪ ανέφερε ότι, παρά το γεγονός πως δεν ανήκε σε ευπαθή ομάδα, το μικρόβιο την προσέβαλε με ιδιαίτερη σφοδρότητα, γεγονός που κατέστησε αναγκαία τη νοσηλεία της. Με αφορμή την προσωπική της εμπειρία, απηύθυνε έκκληση προς το κοινό να μην υποτιμά τους κινδύνους και να συζητά με τον γιατρό του το ενδεχόμενο εμβολιασμού κατά του πνευμονιόκοκκου, ακόμη και αν δεν εμπίπτει στις ηλικιακές ή ευπαθείς ομάδες για τις οποίες το εμβόλιο συστήνεται τυπικά.

«Μακάρι να μου το είχε πει κάποιος νωρίτερα», σημείωσε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι η πρόληψη μπορεί να αποτρέψει σοβαρούς κινδύνους και ταλαιπωρία.

Η Σία Κοσιώνη εξέφρασε δημόσια τις ευχαριστίες της προς τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό για τη φροντίδα και την υποστήριξη που έλαβε από την πρώτη στιγμή, καθώς και προς την οικογένειά της, τον σύζυγό της και το παιδί τους για τη στήριξή τους κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας.

Κλείνοντας την ανάρτησή της, ευχαρίστησε φίλους και απλούς πολίτες για τα μηνύματα συμπαράστασης που δέχθηκε και υπενθύμισε τη σημασία της φροντίδας της υγείας, επισημαίνοντας ότι «τίποτα δεν είναι δεδομένο».

Η ανάρτηση της Σίας Κοσιώνη

Μετά από πολυήμερη νοσηλεία επέστρεψα, επιτέλους, ασφαλής και ήρεμη στο σπίτι και την οικογένεια μου.

«Υπεύθυνο» για την δοκιμασία που περάσαμε εγώ και οι άνθρωποί μου ήταν το μικρόβιο του πνευμονιόκοκκου, το οποίο «υποτίθεται» δεν έπρεπε να χτυπήσει με τέτοια σφοδρότητα ένα άτομο του δικού μου προφίλ. Κι όμως, το έκανε, με ό,τι επιπλοκή μάλιστα μπορούσε να προκαλέσει στους πνεύμονες και στην καρδιά. Γι αυτό, -μετά λόγου γνώσεως πια- θέλω να σας παροτρύνω να αφήσετε τα «υποτίθεται» στην άκρη και να συζητήσετε με το γιατρό σας το ενδεχόμενο να θωρακιστείτε με το υπάρχον εμβόλιο, παρότι συστήνεται μόνο σε ευπαθείς ομάδες και σε άτομα πάνω από 65 ετων. Μακάρι να μου το είχε πει κι εμένα κάποιος νωρίτερα και να μην είχα υποβληθεί σε αυτόν τον κίνδυνο και αυτήν την ταλαιπωρία.

Θέλω να εκφράσω μέσα από την καρδιά μου ένα μεγάλο «ευχαριστώ» στους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό του METROPOLITAN HOSPITAL που στάθηκαν δίπλα μου από τη πρώτη στιγμή με φροντίδα, ευθύνη και ευαισθησία. Σε όλη μου την οικογένεια και ειδικά στον άνδρα μου, τον φύλακα άγγελό μου που έγινε 1000 κομμάτια για να είναι ταυτόχρονα παντού και δε με άφησε στιγμή να νιώσω μόνη και ευάλωτη. Στον μικρό μας άγγελο τον Δήμο μας, που υπήρξε από την πρώτη στιγμή θαρραλέος και δυνατός. Στον ακοίμητο φρουρό μου, τη μαμά μου. Αλλά και σε όλους εσάς φίλους, γνωστούς και αγνώστους που με σκεπάσατε με ένα ζεστό πέπλο αγάπης όλες αυτές τις δύσκολες μέρες χαρίζοντάς μου απλόχερα τεράστιες ποσότητες δύναμης και κουράγιου. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ.

Τέλος, να μην ξεχάσω το αγγελάκι που εκείνη τη νύχτα πετούσε σίγουρα κάπου κοντά μας πάνω από το κέντρο της Αθήνας.

Εις το επανιδείν, λοιπόν, σύντομα ελπίζω, και να θυμάστε να φροντίζετε τους εαυτούς σας και όσους αγαπάτε. Τίποτα δεν είναι δεδομένο.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:06LIFESTYLE

Κιμ Καρντάσιαν: Φωτογραφήθηκε γυμνή για το εξώφυλλο του Complex - Τι «τρέχει» με τον Λούις Χάμιλτον;

12:02ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Προβλήματα και καταστροφές στη Μεσσηνία - Απεγκλωβισμός ατόμων από πλημμυρισμένο όχημα

11:58ΕΛΛΑΔΑ

Viber Insights: Πώς οι Έλληνες καταναλωτές προγραμματίζουν τις αγορές τους μετά τις γιορτές

11:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυξήθηκε το επίδομα ασθένειας - Πόσα χρήματα θα παίρνουν πλέον οι εργαζόμενοι

11:52ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Stelios Chatzikaleas Quartet - The Sea Inside την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου στο Half Note Jazz Club

11:48ΕΛΛΑΔΑ

BOX NOW: Συνολικές επενδύσεις άνω των 40 εκατ. - Τριπλασιασμός κύκλου εργασιών το 2025 και στόχος οι 300.000 θυρίδες για το 2026

11:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν: «Κλίμα πανικού» στην Αθήνα «βλέπουν» τουρκικά ΜΜΕ – Ειδική αναφορά και στις δηλώσεις Δένδια

11:45ΕΛΛΑΔΑ

Οι αγρότες «κατεβαίνουν» στο Σύνταγμα και απειλούν για νέα κλιμάκωση – «Δεν βλέπουμε προοπτική», λέει ο Μαρούδας

11:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κικίλιας για ναυάγιο Χίου: «Δεν προδικάζω τη δικαστική και διοικητική έρευνα»

11:45ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο με τη μεσαιωνική σήραγγα που βρέθηκε στη Γερμανία: Κανείς δε γνωρίζει γιατί φτιάχτηκε

11:39ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη επιχείρηση για την εξάρθρωση συμμορίας με λαθραία τσιγάρα - Βρήκαν εργοστάσιο και 10 αποθήκες

11:28ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Συνεχίζονται οι έρευνες για την έκρηξη - Στο σημείο ξανά η ΔΑΕΕ

11:23ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Στις φυλακές Κορυδαλλού η δασκάλα γιόγκα που ανατίναζε αυτοκίνητα συγγενών - «Έχει μπει πολλές φορές στο ψυχιατρείο» λέει ο γιός της

11:19ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Γυναίκα προσπάθησε να περάσει κοκαΐνη στη φυλακή Αγίου Στεφάνου

11:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Περιφέρεια Αττικής: Συζήτηση για το θέμα της απομάκρυνσης των δεξαμενών καυσίμων από το Πέραμα

11:17ΚΟΣΜΟΣ

Aντιδράσεις για την ανάρτηση Τραμπ: Ανέβασε βίντεο που δείχνει τους Ομπάμα ως πιθήκους

11:15ΚΟΣΜΟΣ

Σαγκάη: Γυναίκα προκάλεσε τροχαία ατυχήματα καθώς άλλαζε τον καθρέφτη κυκλοφορίας για καλύτερο φενγκ σούι

11:09ΚΟΣΜΟΣ

Αυξήσεις – «φωτιά» στις ναυλώσεις δεξαμενόπλοιων λόγω της έντασης στη Μέση Ανατολή

11:02ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Κατολίσθηση στην εθνική οδό Ηγουμενίτσας - συνοριακού σταθμού Μαυροματίου

10:53ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Νέα κατολίσθηση στην Ηλεία - Κλειστός ο δρόμος Λάλα – Ολυμπίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:04ΕΛΛΑΔΑ

Νερό: Ξεπέρασε τα 300 εκατ. κυβικά ο Μόρνος έπειτα από οκτώ μήνες- Υπερδιπλάσιες βροχοπτώσεις από τη μέση τιμή - Γραφήματα

08:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάνω από 700.000 ευρώ καταγγέλλουν ότι άρπαξε 50χρονη επιχειρηματίας - Οδηγοί ταξί τα θύματα

09:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι ώρα θα βρέξει στην Αττική - Η πρόγνωση Μαρουσάκη για τις επόμενες ημέρες

09:49ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση κατασκοπείας: Ο Σμήναρχος επιχειρούσε να στήσει δίκτυο πρακτόρων - Τι τον πρόδωσε

03:18ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Χωρίς τέλος τα βαρομετρικά χαμηλά – Προειδοποίηση για «κατά τόπους πολύ νερό» τις επόμενες ημέρες

10:29ΕΛΛΑΔΑ

Υπουργείο Μεταφορών: Στο στόχαστρο εισιτηριοδιαφυγή και βανδαλισμοί - Αυστηρότερα πρόστιμα και drone, τι αλλάζει για βενζινάδικα σε πολυκατοικίες και για τα ταξί

10:48ΕΛΛΑΔΑ

Τι αλλάζει με τα βενζινάδικα κάτω από τις πολυκατοικίες

10:01ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση Παναγόπουλου - Δημοσιογράφος που εμπλέκεται στην προκαταρκτική: «Καμία συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα»

10:48ΕΛΛΑΔΑ

Σία Κοσιώνη για την πνευμονία: «Να φροντίζετε τους εαυτούς σας, τίποτα δεν είναι δεδομένο» - Τι γράφει για τον σύζυγο και το παιδί της

08:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΦΙΑ: Άνοιξε το myPROPERTY για αιτήσεις – Πώς θα πάρετε την έκπτωση έως 20%

19:34ΕΘΝΙΚΑ

Επίδειξη δύναμης της Πολεμικής Αεροπορίας: Ταυτόχρονη συμμετοχή σε τρεις διεθνείς ασκήσεις

09:10ΕΛΛΑΔΑ

Κατάσκοποι στην Ελλάδα: Από τον Γερμανό με τα κιάλια στην Κω, στην «ράφτρα» στο Παγκράτι και στον Σμήναρχο στο Καβούρι

11:23ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Στις φυλακές Κορυδαλλού η δασκάλα γιόγκα που ανατίναζε αυτοκίνητα συγγενών - «Έχει μπει πολλές φορές στο ψυχιατρείο» λέει ο γιός της

10:12ΚΟΣΜΟΣ

Ναόμι Κάμπελ και Μικ Τζάγκερ στο βιβλίο επαφών του Επστάιν - Τα ταξίδια και τα χλιδάτα πάρτι

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 6 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Κατασκοπευτικό θρίλερ στη σκιά του «δράκου»: Τι συνδέει τον Έλληνα σμήναρχο με τους 4 στη Γαλλία

06:44ΚΟΣΜΟΣ

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ καλεί τους Αμερικανούς να εγκαταλείψουν αμέσως το Ιράν

11:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν: «Κλίμα πανικού» στην Αθήνα «βλέπουν» τουρκικά ΜΜΕ – Ειδική αναφορά και στις δηλώσεις Δένδια

11:45ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο με τη μεσαιωνική σήραγγα που βρέθηκε στη Γερμανία: Κανείς δε γνωρίζει γιατί φτιάχτηκε

11:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυξήθηκε το επίδομα ασθένειας - Πόσα χρήματα θα παίρνουν πλέον οι εργαζόμενοι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ