Όταν σπέρνεις βία, θα θερίσεις τέρατα

Μεγαλώστε παιδιά, όχι τέρατα. Αυτό θα πρέπει να είναι το πρώτο βήμα

Νίκος Συρίγος

Όταν σπέρνεις βία, θα θερίσεις τέρατα
ME TO N & ME TO Σ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μια καθηγήτρια στη Θεσσαλονίκη, μια νέα γυναίκα μόλις 57 ετών, πέθανε έπειτα από εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη. Η γυναίκα αυτή είχε καταγγείλει στις αρμόδιες αρχές ότι μαθητές της έκαναν μπούλινγκ. Είχαν φτάσει μάλιστα να της πετάξουν ένα μπουκάλι σοκολατούχο γάλα μέσα στην τάξη, την ώρα που παρέδιδε το μάθημα… Την απειλούσαν για τη σωματική της ακεραιότητα και της έκαναν τη ζωή κόλαση. Γιατί; Επειδή μπορούν. Αυτό αποδείχτηκε. Ότι παρά τις καταγγελίες της γυναίκας, ουδείς έκανε κάτι για να την προστατεύσει. Ουδείς έκανε κάτι για να σταματήσει αυτό το μαρτύριο. Ουδείς…

Η γυναίκα υπέστη εγκεφαλικό και έφυγε από τη ζωή.

Και η ζωή συνεχίζεται… Τα παιδιά στα οποία ουδέποτε μπήκαν όρια, στα οποία κανείς δεν μπήκε στον κόπο να τους πει ότι ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ να κάνεις μπούλινγκ σε οποιοδήποτε άνθρωπο, πόσο μάλλον δε στον δάσκαλο σου, συνεχίζουν την ζωή τους ψάχνοντας το επόμενο… θύμα. Και σε αυτό να είστε σίγουροι. Γιατί όταν σπέρνεις βία, θα θερίσεις τέρατα. Κι εδώ και πολλά-πολλά χρόνια μια ολόκληρη κοινωνία σπέρνει βία. Από την καθημερινότητα των παιδιών, μέχρι τη μουσική που ακούνε.

Κι όχι κανείς δεν θέλει να επιστρέψει στις εποχές που ο καθηγητής προκαλούσε τρόμο στα παιδιά, όμως κανείς δεν θέλει και οι μαθητές να απειλούν τον καθηγητή όταν δεν περνάει το δικό τους...

Δεν ξέρω τι θα συμβεί τώρα και αν κάποιος έστω και μετά τον χαμό της γυναίκας θα μπει στον κόπο να λάβει μέτρα. Και δεν ξέρω επίσης αν φτάνουν τα όποια μέτρα. Γιατί το πρόβλημα είναι πολύ μεγαλύτερο. Είναι βαθιά κοινωνικό. Είναι συνολικό. Και έτσι πρέπει να αντιμετωπιστεί. Οριζόντια.

Μεγαλώστε παιδιά, όχι τέρατα. Αυτό θα πρέπει να είναι το πρώτο βήμα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:42ΚΟΣΜΟΣ

Πυροβολισμοί στο προξενείο των ΗΠΑ στο Τορόντο

15:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αεροπορικές εταιρείες αυξάνουν τις τιμές εισιτηρίων λόγω πολέμου στο Ιράν: Φόβοι για μεγάλη άνοδο

15:17ΚΟΣΜΟΣ

Κατακραυγή στη Βρετανία για την απουσία από την Κύπρο: «Η αγκαλιά που ντρόπιασε τον Κιρ Στάρμερ»

15:10ΕΛΛΑΔΑ

Αττική οδός: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω έργων

15:05ΕΛΛΑΔΑ

15% payzy cashback για αγορά tablet και laptop από την COSMOTE TELEKOM και τον ΓΕΡΜΑΝΟ

15:04ΕΥ ΖΗΝ

Αλλεργίες άνοιξης: Πότε να ξεκινήσετε την λήψη φαρμάκων – Ποια είναι κατάλληλα για κάθε περίπτωση

15:02ΕΛΛΑΔΑ

Ανώτερες Σχολές ΑΛΦΑ: «Top Class Award School» στον Διεθνή Διαγωνισμό Μαγειρικής «Southern Europe Culinary Challenge 2026» με 49 μετάλλια

14:59ΚΟΣΜΟΣ

Συνελήφθη στην Κύπρο μέλος της Χαμάς: Κατηγορείται για λαθρεμπόριο όπλων, θα εκδοθεί στη Γερμανία

14:38ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιές σε Κόρινθο και Αχαΐα - Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν για κατάσβεση

14:32ME TO N & ME TO Σ

Όταν σπέρνεις βία, θα θερίσεις τέρατα

14:30ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Συνεχίζεται η κατάθεση του πραγματογνώμονα μετά το μπαράζ κατασχέσεων βιντεοληπτικού υλικού

14:28ΚΟΣΜΟΣ

Χέγκσεθ: Σήμερα θα είναι η πιο έντονη ημέρα επιθέσεων στο Ιράν

14:21WHAT THE FACT

Αεροσυνοδός αποκαλύπτει τα πιο αηδιαστικά περιστατικά που έχει δει σε πτήσεις - «Δεν θα θέλετε να φάτε ξανά στο τραπεζάκι του καθίσματος»

14:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Voucher 750 ευρώ: Με προβλήματα άνοιξαν οι αιτήσεις - «Έπεσε» το σύστημα

14:02ΚΟΣΜΟΣ

Τα καταφύγια της κρίσης: Πώς ετοιμάζονται οι μεγιστάνες για το «τέλος του κόσμου» - Τα υπόγεια, πολυτελή bunker και οι συλλογές όπλων

13:54ΕΛΛΑΔΑ

Stoiximan Wheels of Change: Άγγιξαν τις 1.000 οι συμμετοχές στον Ημιμαραθώνιο της Αθήνας

13:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης: Αυτήν την εβδομάδα θα ανακοινωθούν οι κυβερνητικές πρωτοβουλίες για την αισχροκέρδεια

13:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φάμελλος: «Θα επιμείνουμε μέχρι να γυρίσουν τα λεφτά στους τίμιους αγρότες»

13:46ΕΛΛΑΔΑ

Σαρωτικοί έλεγχοι της Τροχαίας στην Αττική: Πάνω από 5.200 παραβάσεις σε τέσσερις ημέρες

13:40ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν απαντά στις απειλές του Τραμπ: «Προσέξτε να μην εξαλειφθείτε»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το ECMWF προβλέπει κυκλώνα με εκτεταμένες βροχές, κρύο και χιόνια - Πότε επηρεάζει την Ελλάδα

15:45LIFESTYLE

Οι «Ράδιο Αρβύλα» φεύγουν, ο Γιάννης Μπέζος έρχεται

20:24WHAT THE FACT

«Προάγγελος της καταστροφής»: Ξεβράστηκε το ψάρι που «δείχνει» πώς έρχεται μεγάλος σεισμός

15:05ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ντόρα Μπακογιάννη: «Και τι προτείνετε τώρα που έχω παιδί αγνώστου πατρός; Να το καταπιώ;» - Η άγνωστη ιστορία λίγο πριν γεννήσει

12:17ΕΛΛΑΔΑ

ΔΥΠΑ: Άνοιξε η πλατφόρμα για το voucher των 750 ευρώ

12:58ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζει συνάδελφος της Σοφίας Χρηστίδου: «Είχε να αντιμετωπίσει αγρίμια μέσα στην τάξη»

10:11ΚΟΣΜΟΣ

Πόλη στην Κίνα κατασκεύασε το μεγαλύτερο σύστημα με κυλιόμενες σκάλες εξωτερικού χώρου

14:21WHAT THE FACT

Αεροσυνοδός αποκαλύπτει τα πιο αηδιαστικά περιστατικά που έχει δει σε πτήσεις - «Δεν θα θέλετε να φάτε ξανά στο τραπεζάκι του καθίσματος»

14:28ΚΟΣΜΟΣ

Χέγκσεθ: Σήμερα θα είναι η πιο έντονη ημέρα επιθέσεων στο Ιράν

13:08ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: «Κατά ριπάς» τα χτυπήματα εκατέρωθεν - Patriot στην Τουρκία, νέο βίντεο επίδειξης του Ιράν

09:42ΕΛΛΑΔΑ

Άγιοι Ανάργυροι: Άφαντοι οι ιδιοκτήτες της καφετέριας που αποτέλεσε στόχο εμπρηστών - Εικόνες και βίντεο

12:58ΚΟΣΜΟΣ

Σοκαριστικός τραυματισμός ποδοσφαιριστή: Αντίπαλος του έσπασε τον αστράγαλο με τάκλιν

10:41ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Είχε καταγγείλει η ίδια εκφοβισμό με επιστολή στο υπουργείο πριν την παραπέμψουν σε επιτροπή - Έφτασε στη Βουλή η υπόθεση

12:00ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 35χρονος για ασέλγεια στην 6χρονη ανιψιά του

06:50LIFESTYLE

Eurovision: Τα δέκα τραγούδια που «παίζουν» δυνατά φέτος – Ακούστε τα

09:37ΕΛΛΑΔΑ

Ακαθάριστα οικόπεδα: Από 1η Απριλίου ξεκινά η προθεσμία καθαρισμού - Τι αλλάζει από φέτος

21:56ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Νέες καταγγελίες για bullying στην άτυχη Σοφία Χρηστίδου από συναδέλφους της

15:17ΚΟΣΜΟΣ

Κατακραυγή στη Βρετανία για την απουσία από την Κύπρο: «Η αγκαλιά που ντρόπιασε τον Κιρ Στάρμερ»

12:39ΕΛΛΑΔΑ

Άνω Λιόσια: Καθηγητής έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από αδελφό μαθητή, τον οποίο χτύπησε ο γιος του εκπαιδευτικού

08:18ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Έρχονται βροχές την επόμενη εβδομάδα - Η πρόγνωση Μαρουσάκη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ