Μια καθηγήτρια στη Θεσσαλονίκη, μια νέα γυναίκα μόλις 57 ετών, πέθανε έπειτα από εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη. Η γυναίκα αυτή είχε καταγγείλει στις αρμόδιες αρχές ότι μαθητές της έκαναν μπούλινγκ. Είχαν φτάσει μάλιστα να της πετάξουν ένα μπουκάλι σοκολατούχο γάλα μέσα στην τάξη, την ώρα που παρέδιδε το μάθημα… Την απειλούσαν για τη σωματική της ακεραιότητα και της έκαναν τη ζωή κόλαση. Γιατί; Επειδή μπορούν. Αυτό αποδείχτηκε. Ότι παρά τις καταγγελίες της γυναίκας, ουδείς έκανε κάτι για να την προστατεύσει. Ουδείς έκανε κάτι για να σταματήσει αυτό το μαρτύριο. Ουδείς…

Η γυναίκα υπέστη εγκεφαλικό και έφυγε από τη ζωή.

Και η ζωή συνεχίζεται… Τα παιδιά στα οποία ουδέποτε μπήκαν όρια, στα οποία κανείς δεν μπήκε στον κόπο να τους πει ότι ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ να κάνεις μπούλινγκ σε οποιοδήποτε άνθρωπο, πόσο μάλλον δε στον δάσκαλο σου, συνεχίζουν την ζωή τους ψάχνοντας το επόμενο… θύμα. Και σε αυτό να είστε σίγουροι. Γιατί όταν σπέρνεις βία, θα θερίσεις τέρατα. Κι εδώ και πολλά-πολλά χρόνια μια ολόκληρη κοινωνία σπέρνει βία. Από την καθημερινότητα των παιδιών, μέχρι τη μουσική που ακούνε.

Κι όχι κανείς δεν θέλει να επιστρέψει στις εποχές που ο καθηγητής προκαλούσε τρόμο στα παιδιά, όμως κανείς δεν θέλει και οι μαθητές να απειλούν τον καθηγητή όταν δεν περνάει το δικό τους...

Δεν ξέρω τι θα συμβεί τώρα και αν κάποιος έστω και μετά τον χαμό της γυναίκας θα μπει στον κόπο να λάβει μέτρα. Και δεν ξέρω επίσης αν φτάνουν τα όποια μέτρα. Γιατί το πρόβλημα είναι πολύ μεγαλύτερο. Είναι βαθιά κοινωνικό. Είναι συνολικό. Και έτσι πρέπει να αντιμετωπιστεί. Οριζόντια.

Μεγαλώστε παιδιά, όχι τέρατα. Αυτό θα πρέπει να είναι το πρώτο βήμα.

