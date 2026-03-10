Κύπρος: Συνελήφθη μέλος της Χαμάς – Κατηγορείται για λαθρεμπόριο όπλων, θα εκδοθεί στη Γερμανία

Οι αρχές της Κύπρου συνέλαβαν άνδρα από το Λίβανο με την υποψία ότι είναι μέλος της Χαμάς και ο οποίος καταζητείται στη Γερμανία για προμήθεια όπλων και πυρομαχικών για τρομοκρατικές επιθέσεις .

Όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters επικαλούμενο τη δήλωση της Ομοσπονδιακής Εισαγγελίας της Γερμανίας, ο ύποπτος ταυτοποιήθηκε μόνο ως Καμέλ Μ. και συνελήφθη στο αεροδρόμιο της Λάρνακας στην Κύπρο στις 6 Μαρτίου, κατά την άφιξή του από το Λίβανο.

Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, σε βάρος του εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Την Κυριακή πραγματοποιήθηκε έρευνα στο διαμέρισμά του στο Βερολίνο.

Συγκέντρωνε όπλα για τρομοκρατικές επιθέσεις

Ο συλληφθείς φέρεται να οργάνωσε τον Αύγουστο του 2025 τη μεταφορά 300 φυσιγγίων, τα οποία διαβιβάστηκαν σε άλλους συνεργούς του μέσω του Μοχάμεντ Σ., ο οποίος συνελήφθη το περασμένο Ιανουάριο, στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας.

Όπως επισημαίνει στο ρεπορτάζ του το πρώτο κανάλι της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ARD, οι αρχές πιστεύουν ότι τα όπλα που συγκεντρώνονταν προορίζονταν για «δολοφονικές επιθέσεις σε ισραηλινά ή εβραϊκά ιδρύματα στη Γερμανία και στην Ευρώπη.

Ο Καμέλ Μ. πρόκειται να εκδοθεί από την Κύπρο στη Γερμανία και να οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτή στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Καρλσρούης.

