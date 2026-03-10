Τέμπη: Συνεχίζεται η κατάθεση του πραγματογνώμονα μετά το μπαράζ κατασχέσεων βιντεοληπτικού υλικού

Συνεχίζεται στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας η δίκη για τη διαχείριση του βιντεοληπτικού υλικού της εμπορικής αμαξοστοιχίας του δυστυχήματος των Τεμπών.

Μετά την μαραθώνια διαδικασία που ολοκληρώθηκε χθες με τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από υπολογιστές, λάπτοπ και σκληρούς δίσκους, σήμερα Τρίτη (10/3), η υπόθεση πήρε νέα τροπή, σε ό,τι αφορά στα «εξαφανισμένα» βίντεο από την εμπορική αμαξοστοιχία που ενεπλάκη στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.

Ο δικαστικός πραγματογνώμονας καταθέτει σήμερα, για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα ως μάρτυρας, μετά και το μπαράζ κατασχέσεων που ξεκίνησε από χθες με απόφαση του δικαστηρίου.

O πραγματογνώμονας αποκάλυψε ότι διαθέτει βίντεο, φωτογραφίες από τις πρώτες ώρες μετά το τραγικό συμβάν που δεν περιλαμβάνονται στη δικογραφία. Χθες, μετά από πρόταση της Εισαγγελέως να προσκομιστεί το συγκεκριμένο υλικό στο δικαστήριο, η πρόεδρος της Έδρας, διέταξε την κατάσχεση των υπολογιστών και των σκληρών δίσκων που είναι αποθηκευμένο το συγκεκριμένο υλικό και από τους δύο πραγματογνώμονες.

Η δίκη συνεχίζεται για μία ακόμη ημέρα με εντάσεις και διακοπές.

Καταγγελία για παραποιημένα κι ελλιπή αρχεία από συγγενείς

Εξάλλου, σε δηλώσεις της έξω από το Δικαστικό Μέγαρο της Λάρισας, η Χρυσούλα Χλωρού, αδελφή της Βασιλικής που έχασε τη ζωή της στην σύγκρουση των αμαξοστοιχιών στα Τέμπη σημείωσε ότι πρέπει να ελεγχθούν όλα τα αρχεία που έχουν καταγράψει υλικό από το βράδυ του εγκλήματος των Τεμπών.

«Μετά από πολλές εγκλίσεις των συνηγόρων υπεράσπισης κατηγορίας, η πρόεδρος έδωσε την εντολή να έρθουν τα στοιχεία, αλλά αυτό θα έπρεπε να έχει γίνει από την Παρασκευή. Δυστυχώς, εκείνη την ημέρα δόθηκε η εντολή, αλλά αυτό έγινε με έναν εντελώς ανορθόδοξο τρόπο.

Οι μάρτυρες πήγαν σπίτι τους, η αστυνομία πήγε αργότερα και παρέδωσαν χωρίς κανένα χαρτί τα στοιχεία που ήθελαν να παραδώσουν. Τα πήραν πίσω το Σάββατο και τα έφεραν εδώ οι αστυνομικοί το πρωί της Δευτέρας. Ελλιπή και ίσως χωρίς να ξέρω, παραποιημένα, γιατί πέρασαν πάρα πολλές ώρες από το να δοθούν», ανέφερε η κα Χλωρού.

«Τώρα έχουν παραδοθεί όλα τα στοιχεία και θα πρέπει να γίνει μία λεπτομερής εξέταση για να δούμε τι υπάρχει μέσα, τι έχει διαγραφεί, τι έχει ανέβει στο cloud, αλλά κι αν έχουν πειραχθεί τα αρχεία», κατέληξε η ίδια.

