Voucher 750 ευρώ: Με προβλήματα άνοιξαν οι αιτήσεις - «Έπεσε» το σύστημα

Δικαιούχοι είναι μισθωτοί στον ιδιωτικό τομέα άνω των 18 ετών, που δεν ασκούν ελεύθερο επάγγελμα και έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον υποχρεωτική εκπαίδευση.

Η αίτηση απαιτεί συμπλήρωση κωδικών Taxisnet και πιθανή επισύναψη επιπλέον δικαιολογητικών.

Το πρόγραμμα υλοποιείται μέσω του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το voucher απευθύνεται σε 114.384 εργαζόμενους και στοχεύει στην αναβάθμιση δεξιοτήτων σε ψηφιακές και πράσινες τεχνολογίες, καθώς και στον οικονομικό εγγραμματισμό.

Οι αιτήσεις άνοιξαν σήμερα, Τρίτη 10/3 στις 12:00, ωστόσο η πλατφόρμα στο gov.gr έπεσε τα πρώτα λεπτά, ωστόσο στη συνέχεια επανήλθε η λειτουργία της, αν και αργότερα τα προβλήματα άρχισαν ξανά.

«Η υπηρεσία που επιλέξατε, δεν είναι διαθέσιμη» ήταν το μήνυμα που εμφάνιζε.

Αντίστοιχη ήταν η κατάσταση και στο προηγούμενο voucher 750 ευρώ αλλά και στο voucher 100 ευρώ.

Για να υποβάλετε την αίτηση, θα πρέπει να είστε:

μισθωτή/ος, με σχέση εξαρτημένης εργασίας, στον ιδιωτικό τομέα, η/ο οποία/ος δεν ασκεί ελεύθερο επάγγελμα

άνω των 18 ετών

απόφοιτη/ος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης

Θα χρειαστεί να:

συμπληρώσετε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet

επισύναψετε κατά περίπτωση επιπλέον δικαιολογητικά

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0-Next Generation EU, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής ένωσης.

Το πρόγραμμα της ΔΥΠΑ, που συνοδεύεται από το voucher 750 ευρώ, αφορά 114.384 εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα.

Στόχος είναι η αναβάθμιση δεξιοτήτων σε ψηφιακές και πράσινες τεχνολογίες, καθώς και ο οικονομικός εγγραματισμός.