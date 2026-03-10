Voucher 750 ευρώ: Με προβλήματα άνοιξαν οι αιτήσεις - «Έπεσε» το σύστημα

Άνοιξαν οι αιτήσεις για το voucher 750 ευρώ

Voucher 750 ευρώ: Με προβλήματα άνοιξαν οι αιτήσεις - «Έπεσε» το σύστημα
  • Άνοιξαν οι αιτήσεις για το voucher των 750 ευρώ από τις 10/3 στις 1200 μέσω της πλατφόρμας gov.gr, με αρχικά προβλήματα στη λειτουργία της.
  • Δικαιούχοι είναι μισθωτοί στον ιδιωτικό τομέα άνω των 18 ετών, που δεν ασκούν ελεύθερο επάγγελμα και έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον υποχρεωτική εκπαίδευση.
  • Η αίτηση απαιτεί συμπλήρωση κωδικών Taxisnet και πιθανή επισύναψη επιπλέον δικαιολογητικών.
  • Το πρόγραμμα υλοποιείται μέσω του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  • Το voucher απευθύνεται σε 114.384 εργαζόμενους και στοχεύει στην αναβάθμιση δεξιοτήτων σε ψηφιακές και πράσινες τεχνολογίες, καθώς και στον οικονομικό εγγραμματισμό.
Οι αιτήσεις άνοιξαν σήμερα, Τρίτη 10/3 στις 12:00, ωστόσο η πλατφόρμα στο gov.gr έπεσε τα πρώτα λεπτά, ωστόσο στη συνέχεια επανήλθε η λειτουργία της, αν και αργότερα τα προβλήματα άρχισαν ξανά.

«Η υπηρεσία που επιλέξατε, δεν είναι διαθέσιμη» ήταν το μήνυμα που εμφάνιζε.

Αντίστοιχη ήταν η κατάσταση και στο προηγούμενο voucher 750 ευρώ αλλά και στο voucher 100 ευρώ.

Για να υποβάλετε την αίτηση, θα πρέπει να είστε:

  • μισθωτή/ος, με σχέση εξαρτημένης εργασίας, στον ιδιωτικό τομέα, η/ο οποία/ος δεν ασκεί ελεύθερο επάγγελμα
  • άνω των 18 ετών
  • απόφοιτη/ος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης

Θα χρειαστεί να:

  • συμπληρώσετε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
  • επισύναψετε κατά περίπτωση επιπλέον δικαιολογητικά

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0-Next Generation EU, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής ένωσης.

Το πρόγραμμα της ΔΥΠΑ, που συνοδεύεται από το voucher 750 ευρώ, αφορά 114.384 εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα.

Στόχος είναι η αναβάθμιση δεξιοτήτων σε ψηφιακές και πράσινες τεχνολογίες, καθώς και ο οικονομικός εγγραματισμός.

