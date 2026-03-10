Καιρός: Έρχονται βροχές την επόμενη εβδομάδα - Η πρόγνωση Μαρουσάκη
Ο βοριάς επικρατεί αυτή την εβδομάδα - Από την άλλη εβδομάδα «ανοίγει» ο δρόμος για βροχοπτώσεις
Snapshot
- Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται αλλαγή του καιρού με βροχοπτώσεις, λόγω μεταβολής της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας.
- Αυτή την εβδομάδα επικρατούν ανοιξιάτικες καιρικές συνθήκες χωρίς αξιόλογες βροχές, με βοριάδες έντασης 5 έως 7 μποφόρ που παρουσιάζουν τάση υποχώρησης.
- Για την Τρίτη 10 Μαρτίου προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις κυρίως στα ανατολικά και βόρεια, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι έως βορειοανατολικοί με εντάσεις 3 έως 6 μποφόρ.
- Οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν από 3 έως 19 βαθμούς Κελσίου ανάλογα με την περιοχή, με ελαφρώς χαμηλότερες τιμές στα ανατολικά και βόρεια.
- Στις Κυκλάδες και την Κρήτη αναμένονται λίγες νεφώσεις με άνεμους ανατολικούς έως νοτιοανατολικούς 3 με 6 μποφόρ και θερμοκρασίες έως 19 βαθμούς Κελσίου.
Θα αλλάξει το σκηνικό του καιρού από την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, καθώς θα αρχίσει να μεταβάλλεται η ατμοσφαιρική κυκλοφορία και να καταρρέει το ατμοσφαιρικό βουνό που φτάνει από τα Βαλκάνια και μας προστατεύει από κακοκαιρίες και έτσι θα «ανοίξει» ο δρόμος για περισσότερες βροχοπτώσεις.
Προς το παρόν, αυτή την εβδομάδα, παραμένουμε κάτω από την επίδραση ανοιξιάτικων καιρικών συνθηκών και δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές, τουλάχιστον μέχρι το σαββατοκύριακο.
Ο βοριάς είναι το βασικό καιρικό χαρακτηριστικό που επικρατεί αυτές τις ημέρες, με τις ριπές του ανέμου να φτάνουν τα 5 με 6 μποφόρ, ενώ τοπικά θα φτάσει μέχρι και τα 7 μποφόρ, αν και ήδη υπάρχει τάση υποχώρησης.
Σήμερα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, αναμένονται συννεφιές, κυρίως στα ανατολικά της χώρας, στη Θεσσαλία, την Εύβοια και την ανατολικη Πελοπόννησο.
Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για την Τρίτη 10 Μαρτίου
ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες στα ανατολικά και τα βόρεια.
Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και τις πρωινές ώρες στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 07 έως 17 βαθμούς Κελσίου και στα ανατολικά έως 2 βαθμούς χαμηλότερη.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις τις πρωινές ώρες.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 06 έως 15 βαθμούς Κελσίου.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4, στα ανατολικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 5 και τις πρωινές ώρες τοπικά 6 με 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 03 έως 16 βαθμούς Κελσίου.
ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις στα νότια.
Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και τις πρωινές ώρες στα κεντρικά και νότια τοπικά έως 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 07 έως 19 βαθμούς Κελσίου.
ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες κυρίως στα κεντρικά και νότια και από το μεσημέρι γενικά αίθριος.
Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και μέχρι το μεσημέρι στα ανατολικά και νότια τοπικά 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 04 έως 17 βαθμούς Κελσίου.
ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες.
Άνεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί και στα ανατολικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί, 3 με 5 και στα δυτικά τις πρωινές ώρες τοπικά 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 και στη νότια Κρήτη έως 19 βαθμούς Κελσίου.
ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις από το μεσημέρι στα νότια.
Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί και στα νότια ανατολικοί νοτιοανατολικοί, 3 με 5 και τις πρωινές ώρες στα βόρεια τοπικά έως 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.