Καιρός: Έρχονται βροχές την επόμενη εβδομάδα - Η πρόγνωση Μαρουσάκη

Snapshot Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται αλλαγή του καιρού με βροχοπτώσεις, λόγω μεταβολής της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας.

Αυτή την εβδομάδα επικρατούν ανοιξιάτικες καιρικές συνθήκες χωρίς αξιόλογες βροχές, με βοριάδες έντασης 5 έως 7 μποφόρ που παρουσιάζουν τάση υποχώρησης.

Για την Τρίτη 10 Μαρτίου προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις κυρίως στα ανατολικά και βόρεια, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι έως βορειοανατολικοί με εντάσεις 3 έως 6 μποφόρ.

Οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν από 3 έως 19 βαθμούς Κελσίου ανάλογα με την περιοχή, με ελαφρώς χαμηλότερες τιμές στα ανατολικά και βόρεια.

Στις Κυκλάδες και την Κρήτη αναμένονται λίγες νεφώσεις με άνεμους ανατολικούς έως νοτιοανατολικούς 3 με 6 μποφόρ και θερμοκρασίες έως 19 βαθμούς Κελσίου. Snapshot powered by AI

Θα αλλάξει το σκηνικό του καιρού από την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, καθώς θα αρχίσει να μεταβάλλεται η ατμοσφαιρική κυκλοφορία και να καταρρέει το ατμοσφαιρικό βουνό που φτάνει από τα Βαλκάνια και μας προστατεύει από κακοκαιρίες και έτσι θα «ανοίξει» ο δρόμος για περισσότερες βροχοπτώσεις.

Προς το παρόν, αυτή την εβδομάδα, παραμένουμε κάτω από την επίδραση ανοιξιάτικων καιρικών συνθηκών και δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές, τουλάχιστον μέχρι το σαββατοκύριακο.

Ο βοριάς είναι το βασικό καιρικό χαρακτηριστικό που επικρατεί αυτές τις ημέρες, με τις ριπές του ανέμου να φτάνουν τα 5 με 6 μποφόρ, ενώ τοπικά θα φτάσει μέχρι και τα 7 μποφόρ, αν και ήδη υπάρχει τάση υποχώρησης.

Σήμερα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, αναμένονται συννεφιές, κυρίως στα ανατολικά της χώρας, στη Θεσσαλία, την Εύβοια και την ανατολικη Πελοπόννησο.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για την Τρίτη 10 Μαρτίου

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες στα ανατολικά και τα βόρεια.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και τις πρωινές ώρες στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 17 βαθμούς Κελσίου και στα ανατολικά έως 2 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις τις πρωινές ώρες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4, στα ανατολικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 5 και τις πρωινές ώρες τοπικά 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις στα νότια.

Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και τις πρωινές ώρες στα κεντρικά και νότια τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες κυρίως στα κεντρικά και νότια και από το μεσημέρι γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και μέχρι το μεσημέρι στα ανατολικά και νότια τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες.

Άνεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί και στα ανατολικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί, 3 με 5 και στα δυτικά τις πρωινές ώρες τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 και στη νότια Κρήτη έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις από το μεσημέρι στα νότια.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί και στα νότια ανατολικοί νοτιοανατολικοί, 3 με 5 και τις πρωινές ώρες στα βόρεια τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Διαβάστε επίσης