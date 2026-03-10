Επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. για παράνομο τζόγο - 17 συλλήψεις σε όλη την επικράτεια

Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες σήμερα Τρίτη (10/3) επιχείρηση της διεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνται στην παράνομη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων, με κέρδη εκατομμυρίων ευρώ, εξαπατώντας παράλληλα και τους παίκτες.

Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 17 συλλήψεις, ενώ διενεργούνται έρευνες σε κατοικίες και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος σε διάφορες περιοχές της Αττικής, στη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα και το Αγρίνιο.