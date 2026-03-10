Επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. για παράνομο τζόγο - 17 συλλήψεις σε όλη την επικράτεια
Η εγκληματική οργάνωση αποκόμισε κέρδη εκατομμυρίων ευρώ εξαπατώντας και τους παίκτες
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες σήμερα Τρίτη (10/3) επιχείρηση της διεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνται στην παράνομη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων, με κέρδη εκατομμυρίων ευρώ, εξαπατώντας παράλληλα και τους παίκτες.
Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 17 συλλήψεις, ενώ διενεργούνται έρευνες σε κατοικίες και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος σε διάφορες περιοχές της Αττικής, στη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα και το Αγρίνιο.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:18 ∙ ΑΘΛΗΜΑΤΑ
Indian Wells: Αποκλεισμός για Σάκκαρη από Σβιόντεκ
07:58 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Η Geely ετοιμάζει σκληροτράχηλο SUV τύπου Defender που… επιπλέει
15:45 ∙ LIFESTYLE
Οι «Ράδιο Αρβύλα» φεύγουν, ο Γιάννης Μπέζος έρχεται
06:50 ∙ LIFESTYLE
Eurovision: Τα δέκα τραγούδια που «παίζουν» δυνατά φέτος – Ακούστε τα
05:36 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ