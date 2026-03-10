Κωνσταντίνος Αργυρός: Sold out η συναυλία του στο Σικάγο - Οι στιγμές που ξεχώρισαν

Ο τραγουδιστής μάγεψε το κοινό, με την εμφάνισή του να γίνεται viral στα social media

Επιμέλεια - Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Κωνσταντίνος Αργυρός: Sold out η συναυλία του στο Σικάγο - Οι στιγμές που ξεχώρισαν
LIFESTYLE
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τη μεγάλη απήχηση που έχει και εκτός Ελλάδας επιβεβαίωσε ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ο οποίος πραγματοποίησε μια sold out συναυλία στο Σικάγο στις 7 Μαρτίου, με το κοινό να γεμίζει τον χώρο και να τραγουδά μαζί του τις επιτυχίες του.

Η συγκινητική ανάρτηση μετά τη συναυλία

Ο δημοφιλής καλλιτέχνης μοιράστηκε στιγμιότυπα από τη βραδιά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συνοδεύοντάς τα με ένα ιδιαίτερα συγκινητικό μήνυμα για την εμπειρία που έζησε μαζί με την ομάδα του και το κοινό.

Αργυρός - Σικάγο

«Υπάρχουν βραδιές που περνούν και υπάρχουν βραδιές που μένουν μέσα σου για πάντα», έγραψε μεταξύ άλλων, τονίζοντας πως η συναυλία δεν ήταν απλώς μια μουσική βραδιά, αλλά το αποτέλεσμα μηνών δουλειάς, ταξιδιών και προετοιμασίας από μια ομάδα ανθρώπων που εργάστηκε με αφοσίωση.

Ο τραγουδιστής στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι πολλοί θαυμαστές ταξίδεψαν από άλλες πόλεις και χώρες για να βρεθούν στη συναυλία και να μοιραστούν τη στιγμή μαζί του. «Άνθρωποι άφησαν για λίγο τις ζωές τους, μπήκαν σε αεροπλάνα και ταξίδεψαν μόνο και μόνο για να είναι εδώ», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Η αφιέρωση στον αδερφό του

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον αδελφό του, Παύλο, στον οποίο αφιέρωσε τη βραδιά. Όπως αποκάλυψε, δεν μπόρεσε να παραβρεθεί στη συναυλία, καθώς εκείνη την ώρα ζούσε τη δική του σημαντική στιγμή, περιμένοντας να έρθει στον κόσμο το παιδί του.

«Κάπως έτσι, την ίδια νύχτα που εμείς ζούσαμε ένα όνειρο στη σκηνή, γεννιόταν και μια καινούργια ζωή στην οικογένειά μας», έγραψε συγκινημένος ο τραγουδιστής.

Για την εμφάνισή του, ο Κωνσταντίνος Αργυρός επέλεξε μια ιδιαίτερη μπλούζα των Chicago Bulls με τον αριθμό 22 και το όνομά του γραμμένο στην πλάτη, θέλοντας να τιμήσει συμβολικά την πόλη που τον φιλοξένησε.

Οι στιγμές που ξεχώρισαν

Ο τραγουδιστής διατήρησε φυσικά έντονο το ελληνικό στοιχείο στη σκηνή του Σικάγο, ερμηνεύοντας την «Αθήνα μου», χορεύοντας ζεϊμπέκικο, μεταφέροντας το ελληνικό μουσικό χρώμα στο εξωτερικό.

Πολύ σύντομα έγινε viral στα social media, με εκατομμύρια βίντεο από τη συναυλία να κάνουν τον γύρο του διαδικτύου. Σε ένα από αυτά, μάλιστα, φαίνεται μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή, καθώς μια γιαγιά παρακολουθεί τη συναυλία μέσω βιντεοκλήσης, προκειμένου να ζήσει και εκείνη την εμπειρία της βραδιάς.

Η ανάρτηση του τραγουδιστή:

https://www.instagram.com/p/DVsRQVvja1q/

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δούκας: Το «ευχαριστώ» στον Χαρδαλιά - «Δίνει την πρέπουσα σημασία στην πρωτεύουσα»

11:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Interview: Προηγείται με 34,1% η ΝΔ - 3 στους 4 λένε «ναι» στη στρατιωτική στήριξη της Κύπρου

11:02ΕΥ ΖΗΝ

Οι 12 συνήθειες που θα σας βοηθήσουν να νιώθετε πιο χαρούμενοι

10:51ΕΛΛΑΔΑ

Ιστορικός τελικός στο Allwyn Final 4 Κυπέλλου Γυναικών – Πρώτο κύπελλο για τις αθλήτριες τoυ Πανιωνίου Betsson

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Geely: Το Starray EM-i σε δοκιμή 1.000 χιλιομέτρων στον Αρκτικό Κύκλο

10:49ΕΛΛΑΔΑ

Στην Ευελπίδων ο Σουδανός που απειλούσε να ανατιναχτεί έξω από τη ΓΑΔΑ

10:41ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Είχε καταγγείλει η ίδια εκφοβισμό με επιστολή στο υπουργείο πριν την παραπέμψουν σε επιτροπή - Έφτασε στη Βουλή η υπόθεση

10:41ΕΛΛΑΔΑ

Αμέτρητες αγορές και Ειδικά Στοιχήματα από το Πάμε Στοίχημα για τους ευρωπαϊκούς αγώνες των ελληνικών ομάδων

10:35ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πέθανε ο σκηνοθέτης Γιώργος Πανουσόπουλος σε ηλικία 84 ετών

10:30ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου: «Μέχρι τώρα τους σπάμε τα κόκκαλα»

10:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή LIVE: Συζήτηση για το πόρισμα της εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ - Αντιδράσεις από Ζωή Κωνταντοπούλου

10:12ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαιολόγοι στην Τσεχία ερεύνησαν τύμβο σε αγρόκτημα και ανακάλυψαν ερείπια 5.000 χρόνων

10:11ΚΟΣΜΟΣ

Πόλη στην Κίνα κατασκεύασε το μεγαλύτερο σύστημα με κυλιόμενες σκάλες εξωτερικού χώρου

10:08LIFESTYLE

Κωνσταντίνος Αργυρός: Sold out συναυλία στο Σικάγο - Οι στιγμές που ξεχώρισαν και η συγκινητική αφιέρωση στον αδελφό του

10:07ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μιχαηλίδου: 2.300 σπίτια θα φτιαχτούν σε στρατόπεδα - Πότε ξεκινούν οι «Νταντάδες της γειτονιάς»

10:06ΚΟΣΜΟΣ

Iράν: «Μαύρη βροχή», τοξικά σωματίδια και μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα - Το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των βομβαρδισμών

10:06ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Θα κινηθούμε νομικά λέει ο σύντροφος της καθηγήτριας που κατέληξε από εγκεφαλικό

09:57ΚΟΣΜΟΣ

Η «μάχη» των Patriot: Μετά τους ελληνικούς στην Κάρπαθο οι Τούρκοι αναπτύσσουν στην Μαλάτια

09:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο Παρίσι ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 40 αρχηγούς κρατών για την πυρηνική ενέργεια

09:45ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Οι Θάντερ πήραν τη ματσάρα με Νάγκετς - Τα αποτελέσματα και τα highlights

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το ECMWF προβλέπει κυκλώνα με εκτεταμένες βροχές, κρύο και χιόνια - Πότε επηρεάζει την Ελλάδα

15:45LIFESTYLE

Οι «Ράδιο Αρβύλα» φεύγουν, ο Γιάννης Μπέζος έρχεται

21:56ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Νέες καταγγελίες για bullying στην άτυχη Σοφία Χρηστίδου από συναδέλφους της

10:35ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πέθανε ο σκηνοθέτης Γιώργος Πανουσόπουλος σε ηλικία 84 ετών

20:24WHAT THE FACT

«Προάγγελος της καταστροφής»: Ξεβράστηκε το ψάρι που «δείχνει» πώς έρχεται μεγάλος σεισμός

09:37ΕΛΛΑΔΑ

Ακαθάριστα οικόπεδα: Από 1η Απριλίου ξεκινά η προθεσμία καθαρισμού - Τι αλλάζει από φέτος

10:41ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Είχε καταγγείλει η ίδια εκφοβισμό με επιστολή στο υπουργείο πριν την παραπέμψουν σε επιτροπή - Έφτασε στη Βουλή η υπόθεση

15:05ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ντόρα Μπακογιάννη: «Και τι προτείνετε τώρα που έχω παιδί αγνώστου πατρός; Να το καταπιώ;» - Η άγνωστη ιστορία λίγο πριν γεννήσει

10:08LIFESTYLE

Κωνσταντίνος Αργυρός: Sold out συναυλία στο Σικάγο - Οι στιγμές που ξεχώρισαν και η συγκινητική αφιέρωση στον αδελφό του

07:56ΚΟΣΜΟΣ

Νέα πρόκληση Τσελίκ: «Χρειαζόμαστε μόνο 5-6 λεπτά» - Τι είπε για τους Patriot στην Κάρπαθο

10:06ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Θα κινηθούμε νομικά λέει ο σύντροφος της καθηγήτριας που κατέληξε από εγκεφαλικό

08:18ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Έρχονται βροχές την επόμενη εβδομάδα - Η πρόγνωση Μαρουσάκη

10:07ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μιχαηλίδου: 2.300 σπίτια θα φτιαχτούν σε στρατόπεδα - Πότε ξεκινούν οι «Νταντάδες της γειτονιάς»

08:10ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Πληροφορίες ότι το Ισραήλ χτύπησε πυρηνικά εργαστήρια στην Τεχεράνη

08:53ΚΟΣΜΟΣ

Wall Street Journal: Πιέζουν τον Τραμπ να βρει την έξοδο κινδύνου από το Ιράν εν όψει των εκλογών - Οι φήμες περί διαφωνίας με τον αντιπρόεδρο Βανς

08:01ΚΟΣΜΟΣ

Politico: Γιατί ο Βλαντιμίρ Πούτιν είναι ο μεγαλύτερος νικητής από τον πόλεμο στο Ιράν

06:50LIFESTYLE

Eurovision: Τα δέκα τραγούδια που «παίζουν» δυνατά φέτος – Ακούστε τα

10:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή LIVE: Συζήτηση για το πόρισμα της εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ - Αντιδράσεις από Ζωή Κωνταντοπούλου

09:57ΚΟΣΜΟΣ

Η «μάχη» των Patriot: Μετά τους ελληνικούς στην Κάρπαθο οι Τούρκοι αναπτύσσουν στην Μαλάτια

09:42ΕΛΛΑΔΑ

Άγιοι Ανάργυροι: Άφαντοι οι ιδιοκτήτες της καφετέριας που αποτέλεσε στόχο εμπρηστών - Εικόνες και βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ