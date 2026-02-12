Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Της... ξέφυγε το φύλο του μωρού που περιμένουν Αργυρός-Νίκα

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ έδωσε το παρών στην 1η Ημερίδα Άμυνας και Γεωπολιτικής των Capital και Forbes, όπου μίλησε στην κάμερα του «Πρωινού» του ΑΝΤ1.

Η σύζυγος του Κωνσταντίνου Αργυρού ανακοίνωσε πριν από λίγες ημέρες ότι περιμένει ξανά παιδί και η Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα δεν έκρυψε τη χαρά της, αποκαλύπτοντας παράλληλα και το φύλο του μωρού.

«Είμαι πολύ ενθουσιασμένη! Ο Θεός να τους ευλογεί. Ένα υπέροχο ζευγάρι, καταπληκτικοί άνθρωποι και γονείς. Είναι δύο από τους καλύτερους μου φίλους στον κόσμο. Προσεύχομαι κάθε μέρα για να έρθει η μικρούλα τους με το καλό στον κόσμο, ανυπομονώ να την υποδεχθώ» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όταν ρωτήθηκε αν θα είναι η νονά του παιδιού, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ απάντησε χαμογελώντας: «θα δούμε».