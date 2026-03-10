Νέος πρόεδρος στο ΙΦΕΤ ο Διομήδης Λυμπέρης

Καθήκοντα προέδρου στο Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας & Τεχνολογίας (ΙΦΕΤ) αναλαμβάνει ο μέχρι πρότινος Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του ΕΟΦ, Διομήδης Λυμπέρης.

Κατά τη θητεία του στον ΕΟΦ, ο κ. Λυμπέρης συνέβαλε στην υλοποίηση σημαντικών πρωτοβουλιών, όπως η δημιουργία και λειτουργία του Ελληνικού Οργανισμού Επαλήθευσης Φαρμάκων (HMVO), που ενίσχυσε την ασφάλεια της φαρμακευτικής εφοδιαστικής αλυσίδας, καθώς και παρεμβάσεων στο πλαίσιο προσαρμογών τιμών φαρμάκων, που συνέβαλαν στον περιορισμό των ελλείψεων στην αγορά. Ο ίδιος έχει πολυετή εμπειρία στον ιδιωτικό τομέα, στους κλάδους της ενέργειας και του φαρμάκου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Διομήδης Λυμπέρης αναλαμβάνει τα ηνία του οργανισμού σε μια περίοδο που επίκεινται αλλαγές στο πλαίσιο που διέπει τα φάρμακα που εισάγονται μέσω ΙΦΕΤ. Όπως έχει δηλώσει ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ετοιμάζεται Υπουργική Απόφαση για να καταλογίζεται clawback σε φάρμακα που δεν είναι στη θετική λίστα και εισάγονται μέσω ΙΦΕΤ, για διάστημα άνω του εξαμήνου.

Την τελευταία διετία, εισήχθησαν στη χώρα συνολικά 219 νέα φάρμακα μέσω του ΙΦΕΤ, εκ των οποίων τα 160 ήταν καινοτόμες θεραπείες που είχαν λάβει πρόσφατα έγκριση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (EMA) ή τον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA). Πρόκειται κυρίως για εξειδικευμένα ή «ορφανά» φάρμακα που απευθύνονται σε μικρούς πληθυσμούς ασθενών, για τους οποίους συχνά δεν υπάρχει άλλη θεραπευτική επιλογή. Συνολικά, σήμερα διακινούνται μέσω του ΙΦΕΤ πάνω από 850 διαφορετικά σκευάσματα.

Με αφορμή την ανάληψη των καθηκόντων του, ο κ. Λυμπέρης έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Με ιδιαίτερη τιμή και υψηλό αίσθημα ευθύνης, αναλαμβάνω τα καθήκοντα του Προέδρου ΔΣ της ΙΦΕΤ ΜΑΕ. Η νέα αυτή πρόκληση αποτελεί συνέχεια μιας δημιουργικής πορείας 3,5 ετών στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ), από τη θέση του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τους αξιότιμους Υπουργούς Άδωνι Γεωργιάδη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και Θάνο Πλεύρη για την εμπιστοσύνη τους στην πορεία αυτή, καθώς και όλους τους συνεργάτες μου στον ΕΟΦ για την άψογη συνεργασία μας. Η ΙΦΕΤ ΜΑΕ έχει αποστολή που υπερβαίνει τα συνήθη εταιρικά πλαίσια, αφού αποτελεί ασπίδα προστασίας της δημόσιας υγείας. Ως Πρόεδρος του ΔΣ, δεσμεύομαι να διασφαλίσω τις συνθήκες εκείνες που θα επιτρέψουν στον οργανισμό να επιτελεί απρόσκοπτα την αποστολή του με αξιοπιστία και διαφάνεια».

Ο κ. Λυμπέρης διαδέχεται τη Νάντια Παπακώστα, η οποία αποχώρησε τον Ιανουάριο, για να αναλάβει τη θέση της Γενικής Γραμματέως Μεταναστευτικής Πολιτικής.