Δούκας για τη διεύρυνση στο ΠΑΣΟΚ: Δείχνει ότι είναι «φρύδην μίγδην», χωρίς κανόνες

Πυρά για τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται η διεύρυνση στο ΠΑΣΟΚ, εξαπέλυσε το πρωί της Τρίτης ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, που έκανε λόγο για διαδικασία «φρύδην μίγδην».

Ο δήμαρχος Αθηναίων τόνισε ότι η διεύρυνση ενός κόμματος, προκειμένου να μην οδηγήσει σε φθορά, πρέπει να στηρίζεται σε σαφείς κανόνες, αρχές και αξίες. Όπως ανέφερε, δεν είναι ξεκάθαρο με ποια κριτήρια διαμορφώνονται κάθε φορά οι λίστες με τα νέα πρόσωπα που ανακοινώνονται.

«Σε αυτές τις διαδικασίες, για να μην υπάρξει φθορά, πρέπει να υπάρχουν κανόνες, αρχές και αξίες. Με ποιους κανόνες δημιουργείται αυτή η περίφημη λίστα που κάθε φορά ανακοινώνεται; Με ποιες αρχές και ποιες αξίες; Πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι κάθε νέα προσθήκη θα προσθέτει θετικά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι τέτοιοι κανόνες δεν φαίνεται να υπάρχουν σήμερα, κάτι που –όπως σημείωσε– δημιουργεί προβληματισμό για τη συνολική πορεία της διαδικασίας. «Δείχνει ακριβώς ότι είναι φρύδην μίγδην», είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο Χάρης Δούκας άσκησε κριτική για την επιστροφή στο κόμμα προσώπων που στο παρελθόν, όπως είπε, είχαν επιτεθεί στο ΠΑΣΟΚ. «Δεν μπορεί άνθρωποι που προσέβαλλαν το ΠΑΣΟΚ και μας καθύβριζαν να επιστρέφουν χωρίς κανόνες. Ούτε μπορεί περιφερόμενα στελέχη, που έχουν περάσει από πολλά κόμματα, να εμφανίζονται ξανά», σημείωσε.

Όπως ανέφερε, το ζήτημα αυτό δημιουργεί και αίσθημα αδικίας σε στελέχη που παρέμειναν διαχρονικά στο κόμμα. «Είναι δύσκολο για τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ να βλέπει ανθρώπους που κάποτε μας πετούσαν νεράντζια να μπαίνουν σε λίστες και να συμμετέχουν στο συνέδριο χωρίς ψήφο, την ώρα που εμείς, που παλεύουμε χρόνια, πρέπει να ζητάμε την ψήφο με μονοσταυρία για να εκλεγούμε», είπε.

Ο δήμαρχος Αθηναίων αναγνώρισε πάντως ότι υπάρχουν και πρόσωπα που ανακοινώνονται και αποτελούν σημαντική προσθήκη για το κόμμα. Ωστόσο, επέμεινε ότι η διαδικασία θα πρέπει να γίνεται με διαφανή κριτήρια.

Αναφερόμενος μάλιστα σε πρόσφατες συζητήσεις για νέα πρόσωπα, σχολίασε ότι «έχουμε φτάσει στο σημείο να εγκρίνουμε τον Πελεγρίνη», ενώ διευκρίνισε ότι ο ίδιος δεν είχε προτείνει να ανακοινωθεί ο Αλέξης Τσίπρας στο συνέδριο, αλλά να εξεταστεί αν θα μπορούσε να υπάρξει μια συζήτηση με τον πρών πρωθυπουργό, στο πλαίσιο μιας προοδευτικής διακυβέρνησης.

