Σοκαριστικός τραυματισμός ποδοσφαιριστή: Αντίπαλος του έσπασε τον αστράγαλο με τάκλιν

Ένας ποδοσφαιριστής στο Εκουαδόρ, υπέστη συντριπτικό κάταγμα στον αστράγαλό του, ύστερα από «δολοφονικό» τάκλιν αντιπάλου.

Το πρωτάθλημα της κορυφαίας κατηγορίας του Ισημερινού βυθίστηκε στο χάος όταν ο Ζαν Πιερ Αρόγιο Βερνάζα δέχθηκε ένα αντιαθλητικό μαρκάρισμα.

Ο νεαρός επιθετικός υπέστη κάταγμα στον αστράγαλο μετά από το εγκληματικό τάκλιν του Μπράιαν Νέγρο της Μουσούκ Ρούνα. Το σοκαριστικό περιστατικό έλαβε χώρα δευτερόλεπτα μετά την ισοφάριση της γηπεδούχου Ιντεπεντιέντε ντελ Βάλε.

Τα ριπλέι της φάσης, είναι σοκαριστικά. Καθώς ο 22χρονος Βερνάζα ήταν ξαπλωμένος στο γρασίδι, ξέσπασε συμπλοκή μεταξύ των παικτών με αποτέλεσμα να ακολουθήσει σύρραξη κι ο διαιτητής να δείξει τρεις κόκκινες κάρτες. Ο άτυχος παίκτης αποχώρησε με ασθενοφόρο από το γήπεδο και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, καθώς είχε υποστεί κάταγμα-εξάρθρωση αστραγάλου, κάταγμα περόνης και ρήξη συνδέσμου.