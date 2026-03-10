Τσιάρας: Σταθερή πρόθεση της κυβέρνησης η διαλεύκανση κάθε υπόθεσης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Το πραγματικό διακύβευμα είναι να διασφαλίσουμε ότι κάθε ευρώ της ευρωπαϊκής επιδότησης φτάνει στους δικαιούχους παραγωγούς», τόνισε ο κ. Τσιάρας

Αντώνης Ρηγόπουλος

Τσιάρας: Σταθερή πρόθεση της κυβέρνησης η διαλεύκανση κάθε υπόθεσης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε χαμηλούς τόνους κινήθηκε η παρέμβαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου συζητείται το πόρισμα της Εξεταστικής Επιτροπής που διερευνούσε την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο κ. Τσιάρας επέμεινε για αρκετά μεγάλο μέρος της ομιλίας του στη θέση της κυβέρνησης ότι το ζήτημα αφορά σε μεγάλο βαθμό διαχρονικές θεσμικές παθογένειες. «Η διαδικασία της εξεταστικής ανέδειξε ότι τα προβλήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ έχουν δημιουργηθεί εδώ και πολλά χρόνια. Πρόκειται για ένα συνθετο θεσμικό πρόβλημα που δεν μπορεί να λύνεται με απλοϊκές ερμηνείες», τόνισε εισαγωγικά ο Κώστας Τσιάρας. «Δε θα επιχειρήσω συμψηφισμούς. Το πρόβλημα του ΟΠΕΠΕΚΕΠΕ δεν εξαντλείται σε κάποια πρόσωπα αλλά αφορά διαχρονικές παθογένειες», είπε σε άλλο σημείο της ομιλίας.

Παράλληλα επέκρινε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, αλλά και άλλους πολιτικούς αρχηγούς για τη χρήση της φράσης «εγκληματική οργάνωση» αναφορικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. «Για να υπάρχει εγκληματική οργάνωση, πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένες συνθήκες οργάνωσης και σκοπού. Υπάρχουν αυτά στον ΟΠΕΚΕΠΕ;», αναρωτήθηκε ο κ. Τσιάρας.

«Στη διάρκεια της εξεταστικής ακούστηκαν δεκάδες μάρτυρες. Τι προέκυψε τελικά; Ότι δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία παράνομης πράξης. Δεν στοιχειοθετείται η αντικειμενική ή υποκειμενική υπόσταση των κατηγοριών», τόνισε ο υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης σχετικά με τις κατηγορίες κατά Βορίδη και Τσιάρα.

Ξεκαθάρισε δε ότι «οποιαδήποτε καταγγελία έφτασε στο υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης, διαβιβάστηκε, αυτομάτως στη Δικαιοσύνη. Αυτό μπορεί κανείς να το καταγράψει ως μια σταθερή πρόθεση της κυβέρνησης να διαλευκανθεί οποιαδήποτε υπόθεση που αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ».

«Προωθήθηκαν πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη του θεσμικού ελέγχου. Το πραγματικό διακύβευμα είναι να διασφαλίσουμε ότι κάθε ευρώ της ευρωπαϊκής επιδότησης φτάνει στους δικαιούχους παραγωγούς», τόνισε ο κ. Τσιάρας.

Τέλος, σχολιάζοντας ότι η διερεύνηση ποινικών ευθυνών πολιτικών προσώπων, τα τελευταία χρόνια γίνονται αντικείμενο μεγάλης πολιτικής πόλωσης, τόνισε ότι «στη συνταγματική αναθεώρηση εξετάζεται η αναθεώρηση του άρθρου 86. Να συζητήσουμε ώστε τέτοια ζητήματα να μη μπορούν να επαναλαμβάνονται με ένα εθνικό στερεότυπο όπως αυτό που αντιμετωπίζουμε τα τελευταία χρόνια».

«Στόχος δεν είναι να αυξάνονται οι εξεταστικές επιτροπές. Οι άνθρωποι στην ύπαιθρο περιμένουν ένα δίκαιο σύστημα στήριξης», κατέληξε ο κ. Τσιάρας.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:02ΚΟΣΜΟΣ

Τα καταφύγια της κρίσης: Πώς ετοιμάζονται οι μεγιστάνες για το «τέλος του κόσμου» - Τα υπόγεια, πολυτελή bunker και οι συλλογές όπλων

13:54ΕΛΛΑΔΑ

Stoiximan Wheels of Change: Άγγιξαν τις 1.000 οι συμμετοχές στον Ημιμαραθώνιο της Αθήνας

13:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης για έκτακτα μέτρα: «Θα δράσουμε ανάλογα με την ένταση και την έκταση της κρίσης»

13:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φάμελλος: «Θα επιμείνουμε μέχρι να γυρίσουν τα λεφτά στους τίμιους αγρότες»

13:46ΕΛΛΑΔΑ

Σαρωτικοί έλεγχοι της Τροχαίας στην Αττική: Πάνω από 5.200 παραβάσεις σε τέσσερις ημέρες

13:40ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν απαντά στις απειλές του Τραμπ: «Προσέξτε να μην εξαλειφθείτε»

13:37ΚΟΣΜΟΣ

Νέα τοποθέτηση Τραμπ: «Είναι πιθανό να συνομιλήσω με το Ιράν, θα εξαρτηθεί από τους όρους»

13:34ΕΛΛΑΔΑ

Κομοτηνή: Απειλή για βόμβα στα δικαστήρια - Εκκενώθηκε το κτίριο

13:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης υπέρ πυρηνικής ενέργειας: Οι ΑΠΕ δεν επαρκούν, είναι ώρα η Ελλάδα να εξερευνήσει αν οι μικροί πυρηνικοί αντιδραστήρες μπορούν να διαδραματίσουν ρόλο

13:29ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: Αυτοκίνητο έπεσε στο λιμάνι - Ανασύρθηκε καλά στην υγεία του ο οδηγός

13:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσιάρας: Σταθερή πρόθεση της κυβέρνησης η διαλεύκανση κάθε υπόθεσης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

13:19LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Από όλα έχει ο μπαξές στη μεσημεριανή ζώνη – Από το 19% στο 0,6%

13:15ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Release Athens 2026: Το 70% των εισιτηρίων για το Anniversary Live των HMIZ έχει εξαντληθεί!

13:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυξήθηκε στο 2,7% τον Φεβρουάριο ο πληθωρισμός: Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

13:08ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: «Κατά ριπάς» τα χτυπήματα εκατέρωθεν - Patriot στην Τουρκία, νέο βίντεο επίδειξης του Ιράν

13:03ΕΥ ΖΗΝ

Τι χρώματος πιπεριές είναι οι πιο θρεπτικές;

13:00ΠΑΙΔΕΙΑ

Εντός Ύλης - Γιάννα Χορμόβα: Απασχόληση, κατάρτιση και οι νέες προκλήσεις της αγοράς εργασίας

13:00LIFESTYLE

Γιώργος Καράβας: «Από θέμα τύχης φτάσαμε στην Ελλάδα μια μέρα πριν ξεκινήσει ο πόλεμος»

12:59ΚΟΣΜΟΣ

Η πλειοψηφία των Αμερικανών αποδοκιμάζει την επίθεση στο Ιράν - Πως διαμορφώθηκε η κοινή γνώμη στους μεγάλους πολέμους των ΗΠΑ

12:58ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζει συνάδελφος της Σοφίας Χρηστίδου: «Είχε να αντιμετωπίσει αγρίμια μέσα στην τάξη»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το ECMWF προβλέπει κυκλώνα με εκτεταμένες βροχές, κρύο και χιόνια - Πότε επηρεάζει την Ελλάδα

15:45LIFESTYLE

Οι «Ράδιο Αρβύλα» φεύγουν, ο Γιάννης Μπέζος έρχεται

20:24WHAT THE FACT

«Προάγγελος της καταστροφής»: Ξεβράστηκε το ψάρι που «δείχνει» πώς έρχεται μεγάλος σεισμός

12:58ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζει συνάδελφος της Σοφίας Χρηστίδου: «Είχε να αντιμετωπίσει αγρίμια μέσα στην τάξη»

12:17ΕΛΛΑΔΑ

ΔΥΠΑ: Άνοιξε η πλατφόρμα για το voucher των 750 ευρώ

10:11ΚΟΣΜΟΣ

Πόλη στην Κίνα κατασκεύασε το μεγαλύτερο σύστημα με κυλιόμενες σκάλες εξωτερικού χώρου

13:37ΚΟΣΜΟΣ

Νέα τοποθέτηση Τραμπ: «Είναι πιθανό να συνομιλήσω με το Ιράν, θα εξαρτηθεί από τους όρους»

10:41ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Είχε καταγγείλει η ίδια εκφοβισμό με επιστολή στο υπουργείο πριν την παραπέμψουν σε επιτροπή - Έφτασε στη Βουλή η υπόθεση

15:05ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ντόρα Μπακογιάννη: «Και τι προτείνετε τώρα που έχω παιδί αγνώστου πατρός; Να το καταπιώ;» - Η άγνωστη ιστορία λίγο πριν γεννήσει

13:08ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: «Κατά ριπάς» τα χτυπήματα εκατέρωθεν - Patriot στην Τουρκία, νέο βίντεο επίδειξης του Ιράν

21:56ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Νέες καταγγελίες για bullying στην άτυχη Σοφία Χρηστίδου από συναδέλφους της

09:37ΕΛΛΑΔΑ

Ακαθάριστα οικόπεδα: Από 1η Απριλίου ξεκινά η προθεσμία καθαρισμού - Τι αλλάζει από φέτος

12:39ΕΛΛΑΔΑ

Άνω Λιόσια: Καθηγητής έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από αδελφό μαθητή, τον οποίο χτύπησε ο γιος του εκπαιδευτικού

12:00ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 35χρονος για ασέλγεια στην 6χρονη ανιψιά του

07:56ΚΟΣΜΟΣ

Νέα πρόκληση Τσελίκ: «Χρειαζόμαστε μόνο 5-6 λεπτά» - Τι είπε για τους Patriot στην Κάρπαθο

06:50LIFESTYLE

Eurovision: Τα δέκα τραγούδια που «παίζουν» δυνατά φέτος – Ακούστε τα

12:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Η βενζίνη είναι ακόμη φθηνή» λέει στο Newsbomb ο πρόεδρος των βενζινοπωλών Θεσσαλονίκης ενώ οι τιμές στα καύσιμα καλπάζουν

17:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυβερνητικές πηγές: Δεν έχουμε πρόθεση να στείλουμε πολεμικό πλοίο στα Στενά του Ορμούζ

09:57ΚΟΣΜΟΣ

Η «μάχη» των Patriot: Μετά τους ελληνικούς στην Κάρπαθο, το ΝΑΤΟ δίνει το ίδιο αντιαεροπορικό σύστημα στην Τουρκία

11:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Aramco προειδοποιεί: Καταστροφικές οι συνέπειες, εάν συνεχιστεί το «μπλόκο» στα Στενά του Ορμούζ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ