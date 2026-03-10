Τσιάρας: Σταθερή πρόθεση της κυβέρνησης η διαλεύκανση κάθε υπόθεσης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Σε χαμηλούς τόνους κινήθηκε η παρέμβαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου συζητείται το πόρισμα της Εξεταστικής Επιτροπής που διερευνούσε την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο κ. Τσιάρας επέμεινε για αρκετά μεγάλο μέρος της ομιλίας του στη θέση της κυβέρνησης ότι το ζήτημα αφορά σε μεγάλο βαθμό διαχρονικές θεσμικές παθογένειες. «Η διαδικασία της εξεταστικής ανέδειξε ότι τα προβλήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ έχουν δημιουργηθεί εδώ και πολλά χρόνια. Πρόκειται για ένα συνθετο θεσμικό πρόβλημα που δεν μπορεί να λύνεται με απλοϊκές ερμηνείες», τόνισε εισαγωγικά ο Κώστας Τσιάρας. «Δε θα επιχειρήσω συμψηφισμούς. Το πρόβλημα του ΟΠΕΠΕΚΕΠΕ δεν εξαντλείται σε κάποια πρόσωπα αλλά αφορά διαχρονικές παθογένειες», είπε σε άλλο σημείο της ομιλίας.

Παράλληλα επέκρινε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, αλλά και άλλους πολιτικούς αρχηγούς για τη χρήση της φράσης «εγκληματική οργάνωση» αναφορικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. «Για να υπάρχει εγκληματική οργάνωση, πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένες συνθήκες οργάνωσης και σκοπού. Υπάρχουν αυτά στον ΟΠΕΚΕΠΕ;», αναρωτήθηκε ο κ. Τσιάρας.

«Στη διάρκεια της εξεταστικής ακούστηκαν δεκάδες μάρτυρες. Τι προέκυψε τελικά; Ότι δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία παράνομης πράξης. Δεν στοιχειοθετείται η αντικειμενική ή υποκειμενική υπόσταση των κατηγοριών», τόνισε ο υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης σχετικά με τις κατηγορίες κατά Βορίδη και Τσιάρα.

Ξεκαθάρισε δε ότι «οποιαδήποτε καταγγελία έφτασε στο υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης, διαβιβάστηκε, αυτομάτως στη Δικαιοσύνη. Αυτό μπορεί κανείς να το καταγράψει ως μια σταθερή πρόθεση της κυβέρνησης να διαλευκανθεί οποιαδήποτε υπόθεση που αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ».

«Προωθήθηκαν πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη του θεσμικού ελέγχου. Το πραγματικό διακύβευμα είναι να διασφαλίσουμε ότι κάθε ευρώ της ευρωπαϊκής επιδότησης φτάνει στους δικαιούχους παραγωγούς», τόνισε ο κ. Τσιάρας.

Τέλος, σχολιάζοντας ότι η διερεύνηση ποινικών ευθυνών πολιτικών προσώπων, τα τελευταία χρόνια γίνονται αντικείμενο μεγάλης πολιτικής πόλωσης, τόνισε ότι «στη συνταγματική αναθεώρηση εξετάζεται η αναθεώρηση του άρθρου 86. Να συζητήσουμε ώστε τέτοια ζητήματα να μη μπορούν να επαναλαμβάνονται με ένα εθνικό στερεότυπο όπως αυτό που αντιμετωπίζουμε τα τελευταία χρόνια».

«Στόχος δεν είναι να αυξάνονται οι εξεταστικές επιτροπές. Οι άνθρωποι στην ύπαιθρο περιμένουν ένα δίκαιο σύστημα στήριξης», κατέληξε ο κ. Τσιάρας.

