Πληθωρισμός: Αυξήθηκε στο 2,7% τον Φεβρουάριο - Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

Στα καύσιμα, τα τρόφιμα και τα ενοίκια οι μεγαλύτερες αυξήσεις τιμών

Άνοδο κατά 0,2 μονάδες κατέγραψε ο πληθωρισμός τον Φεβρουάριο, φτάνοντας το 2,7%, από 2,5% που ήταν τον Ιανουάριο, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΛΣΤΑΤ. Αυξήσεις καταγράφηκαν ανάμεσα σε άλλα στις τιμές καυσίμων, στα ενοίκια, αλλά και στα τρόφιμα.

Ως προς τα τρόφιμα, ο δείκτης διατροφής και μη αλκοολούχων ποτών αυξήθηκε στο 5,2%, από το 4,5% τον Ιανουάριο.

Πρωταθλητές των αυξήσεων στα τρόφιμα παραμένουν το μοσχάρι (25,6%), οι σοκολάτες και προϊόντα σοκολάτας (16,7%), ο καφές (15%), με τα φρούτα (13,5%) και το αρνί και κατσίκι (12,1%) να ακολουθούν.

Σημαντικές είναι οι αυξήσεις και στη μαργαρίνη-φυτικά έλαια (9,2%), στα λαχανικά (7,2%), στα ψάρια και θαλασσινά (5,4%) και στα γαλακτοκομικά και αυγά (3,2%).

Μείωση σημείωσαν οι τιμές του ελαιόλαδου (-27,6%) και των ζυμαρικών (-5,2%).

Οι τιμές ενέργειας αυξήθηκαν σε μηνιαία βάση

Αυξήσεις σημειώθηκαν τον Φεβρουάριο σε μηνιαία βάση και στις τιμές ενέργειας, με τα στοιχεία να μη συνυπολογίζουν τις αναταράξεις που προκαλούν οι πολεμικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή: Συγκεκριμένα, μέσα στον Φεβρουάριο η τιμή των καυσίμων-λιπαντικών αυξήθηκε 1,2%, του πετρελαίου θέρμανσης 2,8%, του φυσικού αερίου 14,8% και του ρεύματος 1,1%.

Σε ετήσια βάση, οι τιμές της ενέργειας εξακολουθούσαν να είναι μειωμένες - κατά 19,3% του φυσικού αερίου, κατά 7,7% του πετρελαίου θέρμανσης και κατά 4,7% των καυσίμων και λιπαντικών - με εξαίρεση την τιμή του ρεύματος (3%).

Αυξήσεις και στις υπηρεσίες

Στον πληθωρισμό συμβάλλουν και οι σημαντικές αυξήσεις σε τιμές μίας σειράς υπηρεσιών. Τα ενοίκια αυξήθηκαν με ετήσιο ρυθμό 8,2%, τα ασφάλιστρα υγείας κατά 7%, η μεταφορά επιβατών με αεροπλάνο κατά 10,9%, τα πακέτα διακοπών κατά 7,1% και οι τιμές εστιατορίων-ζαχαροπλαστείων-κυλικείων κατά 6,8%. Αυξήσεις 10,1% σημείωσαν οι τιμές των ειδών ένδυσης και υπόδησης.

Από την άλλη πλευρά, τον πληθωρισμό συγκρατούν η μείωση στις τιμές υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας κατά 2,6% και των φαρμακευτικών προϊόντων κατά 1,4%.

