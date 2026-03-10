Κομοτηνή: Απειλή για βόμβα στα δικαστήρια - Εκκενώθηκε το κτίριο

Αναστάτωση προκλήθηκε στα δικαστήρια της Κομοτηνής το μεσημέρι της Τρίτης 10 Μαρτίου, ύστερα από τηλεφώνημα που έκανε λόγο για βόμβα η οποία φέρεται να έχει τοποθετηθεί στον χώρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Paratiritis-news.gr, το κτίριο εκκενώθηκε άμεσα για λόγους ασφαλείας, ενώ στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις προκειμένου να πραγματοποιήσουν τους απαραίτητους ελέγχους.

Οι Αρχές προχωρούν σε έρευνες στους χώρους του δικαστικού μεγάρου ώστε να διαπιστωθεί αν πρόκειται για πραγματική απειλή ή για φάρσα.

Μέχρι στιγμής, η πρόσβαση στο κτίριο παραμένει περιορισμένη, ενώ αναμένονται νεότερες πληροφορίες μετά την ολοκλήρωση των ερευνών από την αστυνομία.

