Κομοτηνή: Ελεύθεροι οι ιδιοκτήτες της ταβέρνας - Εξιτήριο για τους δύο τραυματίες
Ενώ έτρωγαν σε ταβέρνα έξω από την Κομοτηνή, οι θαμώνες βρέθηκαν στο «κενό» καθώς το πάτωμα κατέρρευσε
Ελεύθεροι αφέθηκαν οι δύο ιδιοκτήτες της ταβέρνας έξω από την Κομοτηνή, στον οικισμό της Πανδρόσου, όπου το μεσημέρι του Σαββάτου (21/02) κατέρρευσε το πάτωμα, με τους θαμώνες να βρίσκονται στο κενό και δύο άτομα να τραυματίζονται.
Οι ιδιοκτήτες συνελήφθησαν λίγη ώρα μετά το περιστατικό, και κατηγορούνταν για σωματικές βλάβες από αμέλεια.
Παράλληλα και σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, εξιτήριο έλαβαν σήμερα οι δυο τραυματίες. Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για έναν άνδρα 69 ετών και μια γυναίκα 61 ετών.
Οι έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος διερευνώνται.
