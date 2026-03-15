Ιαπωνία: Ο Punch το μαϊμουδάκι κάνει φίλους και προσαρμόζεται στη ζωή του ζωολογικού κήπου

Η μικρή μαϊμού έχει βρει νέους φίλους και πλέον βασίζεται λιγότερο στον λούτρινο ουρακοτάγκο που του δόθηκε ως υποκατάστατο της μητέρας του, δήλωσε ο φροντιστής του Punch

Επιμέλεια - Ειρήνη Κοστιούκ

Ο Punch στην πλάτη ενός άλλου πιθήκου στο ζωολογικό κήπο της πόλης Ιτσικάβα, που βρίσκεται ανατολικά του Τόκιο, την Τρίτη 3 Μαρτίου 2026.

Βίντεο που τον έδειχναν να δέχεται bullying από τους συνομηλίκους του στον ζωολογικό κήπο στην πόλη Ιτσικάβα της Ιαπωνίας και να καταφεύγει σε ένα ασφαλές μέρος αγκαλιάζοντας έναν λούτρινο ουρακοτάγκο, έκαναν τις καρδιές ανθρώπων σε όλο τον κόσμο να «λιώσουν».

Τώρα, όμως, ο Punch, η μικρή μαϊμού, έχει προσαρμοστεί και έχει κάνει φίλους.

Ο Punch μαζί με άλλες μαϊμούδες στο ζωολογικό κήπο της πόλης Ιτσικάβα, που βρίσκεται ανατολικά του Τόκιο, την Τρίτη 3 Μαρτίου 2026

Ο φροντιστής του Punch μιλώντας στο CNN δήλωσε ότι τα βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο, φαίνονται σκληρά και δεν αντιστοιχούν στην πραγματικότητα. «Είναι απλώς μέρος της ανάπτυξης του μικρού μακάκου», εξήγησε ο Σούνπεϊ Μιγιακόσι.

Η μικρή μαϊμού έχει βρει νέους φίλους και πλέον βασίζεται λιγότερο στον λούτρινο ουρακοτάγκο που του δόθηκε ως υποκατάστατο της μητέρας του, δήλωσε ο φροντιστής. «Τώρα επικοινωνεί, αγκαλιάζει και παίζει με άλλες μαϊμούδες. Είναι υπέροχο να τον βλέπουμε να πετυχαίνει αυτά τα ορόσημα», είπε.

Ο ζωολογικός κήπος ανέφερε σε ανάρτησή του στα social media ότι ορισμένες μαϊμούδες, οι οποίες «έδειχναν επιθετική συμπεριφορά πιο συχνά», απομακρύνθηκαν προσωρινά από τον χώρο τους νωρίτερα αυτό το μήνα.

Ωστόσο, ο Μιγιακόσι εξήγησε ότι ακόμη και αυτές οι συμπεριφορές θεωρούνται φυσιολογικές στον κόσμο των μακάκων και ότι οι συνομήλικοί του Punch προσπαθούν να του διδάξουν την ιεραρχία της κοινωνίας τους.

Ο Punch μαζί με άλλες μαϊμούδες στο ζωολογικό κήπο της πόλης Ιτσικάβα, που βρίσκεται ανατολικά του Τόκιο, την Τρίτη 3 Μαρτίου 2026

«Οι ιαπωνικοί μακάκοι τείνουν να είναι επιθετικοί επειδή, σε αντίθεση με τους ανθρώπους, δεν γνωρίζουν να επικοινωνούν αλλιώς…», είπε.

Ωστόσο, ο δρόμος προς την πλήρη ένταξη του Punch παραμένει μακρύς. Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης επίσκεψης του CNN στο ζωολογικό κήπο, το μαϊμουδάκι περνούσε το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας του μόνο του.

Μιλώντας για τον λούτρινο ουρακοτάγκο, ο Μιγιακόσι είπε: «Τον χρησιμοποιεί ακόμα όταν το θεωρεί απαραίτητο – όπως όταν πάει για ύπνο, ή όταν έχει τιμωρηθεί από έναν άλλον πίθηκο και νιώθει λίγο στεναχωρημένος. Πηγαίνει σε αυτόν για να ηρεμήσει».

«Κάνει ό,τι μπορεί για να μεγαλώσει, μαθαίνοντας από αυτές τις πρώιμες εμπειρίες», κατέληξε.

16:38ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Νέο περιστατικό βίας στη Θεσσαλονίκη: «Άτομα με κράνη εισέβαλαν σε αγώνα πόλο παίδων»

16:35ΚΟΣΜΟΣ

Η στιγμή που ταξί εκτός ελέγχου πέφτει πάνω σε γυναίκες στο Μανχάταν

16:28ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο έξω από τη Βουλή: Βίντεο-ντοκουμέντο από τη στιγμή της φονικής σύγκρουσης - Κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα ο αστυνομικός

16:20ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Ποιοι σταθμοί της Γραμμής 2 κλείνουν νωρίτερα από σήμερα - Πώς θα κινούνται οι συρμοί

16:16ΚΟΣΜΟΣ

H άγνωστη φωτογραφία της πριγκίπισσας Νταϊάνα - Η συγκινητική αφιέρωση του Ουίλιαμ

16:10ΚΟΣΜΟΣ

Κι αν τελικά… ηττηθούμε; Τρία σενάρια κατάρρευσης του δυτικού κόσμου - Η προειδοποίηση του καθηγητή Τσετσού

16:08ΕΥ ΖΗΝ

Βαζελίνη: Οφέλη υγείας, χρήσεις - Τι θέλουν να γνωρίζετε οι δερματολόγοι

15:59ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στην Καλαμαριά: Συμπληρωματική δίωξη για συμμορία στα δύο άτομα που ήταν μαζί με το θύμα

15:59ΜΠΑΣΚΕΤ

Τα έβαλε ξανά με την εξέδρα ο Μπαρτζώκας

15:50ΜΠΑΣΚΕΤ

Πανιώνιος - Ολυμπιακός 71-79: Πέρασε δύσκολα από τη Γλυφάδα

15:50ΕΛΛΑΔΑ

«Κάντε ανακωχή!»: Έκκληση του πάπα Λέοντα να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή

15:42ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: «Θα χτυπάμε το Ιράν μέχρι την εβραϊκή γιορτή του Πάσχα», απειλεί το Ισραήλ - Ο πόλεμος θα τελειώσει όταν είναι «βέβαιο» ότι δεν θα ξανασυμβεί, λέει ο Αραγτσί

15:41ΕΛΛΑΔΑ

Τέχνη από ανακυκλώσιμα υλικά στη Χαλκιδική: Ο βενζινοπώλης που φτιάχνει γλυπτά από ελαστικά

15:38ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Βιάννο στο Ηράκλειο - Καίει σε δύσβατο σημείο

15:29ΕΛΛΑΔΑ

«Ποτέ Ξανά»: Η Θεσσαλονίκη τίμησε τη μνήμη των θυμάτων του Ολοκαυτώματος του Άουσβιτς

15:18ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία: Ο Punch το μαϊμουδάκι κάνει φίλους και προσαρμόζεται στη ζωή του ζωολογικού κήπου

15:09ΕΛΛΑΔΑ

Πυροβολισμοί στη Νέα Μάκρη: Τέσσερις προσαγωγές Τούρκων υπηκόων

15:00ΚΟΣΜΟΣ

Εκπρόσωπος ισραηλινού στρατού: Θα χτυπάμε το Ιράν μέχρι την εβραϊκή γιορτή του Πάσχα

14:51ΕΛΛΑΔΑ

23χρονος έπεσε από μπαλκόνι στη Γαστούνη - Νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις

14:42ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Ένα ακόμη μέλος της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου απέσυρε το αίτημα για άσυλο στην Αυστραλία και επιστρέφει

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
11:18ΚΟΣΜΟΣ

Ξύπνησε και ήταν όλος μπλε: Όταν πήγε στο νοσοκομείο οι γιατροί έκλαψαν από τα γέλια

14:00ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός: Ξαναχτύπησε ο Φουρνιέ - Όρμηξε σε φίλαθλο του Πανιωνίου

16:28ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο έξω από τη Βουλή: Βίντεο-ντοκουμέντο από τη στιγμή της φονικής σύγκρουσης - Κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα ο αστυνομικός

16:10ΚΟΣΜΟΣ

Κι αν τελικά… ηττηθούμε; Τρία σενάρια κατάρρευσης του δυτικού κόσμου - Η προειδοποίηση του καθηγητή Τσετσού

09:55ΚΟΣΜΟΣ

Αντνάν Μεντερές: O ανθέλληνας Τούρκος, τα εγκλήματά του σε βάρος των Ελλήνων και ο απαγχονισμός του το 1961

15:59ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στην Καλαμαριά: Συμπληρωματική δίωξη για συμμορία στα δύο άτομα που ήταν μαζί με το θύμα

12:46ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Έκλεβε γυμνές φωτογραφίες από social media και εκβίαζε γυναίκες: «Αν δεν βρεθείς μαζί μου ερωτικά θα τις δημοσιεύσω»

13:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καλοκαίρι στην Ελλάδα με Super El Niño - Γιατί ενδέχεται να είναι θερμότερο από συνήθως

14:47ΕΛΛΑΔΑ

Ακαθάριστα οικόπεδα: Ξεκινά ο υποχρεωτικός καθαρισμός- Οι προθεσμίες και τα πρόστιμα

10:33ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ανήλικη κατήγγειλε ομαδικό βιασμό στα Χανιά - Βιντεοσκοπούσαν την άρρωστη πράξη τους

11:27ΚΑΙΡΟΣ

Κολυδάς: Χαλάει ο καιρός από την Τρίτη - Βροχές μέχρι την Παρασκευή

15:42ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: «Θα χτυπάμε το Ιράν μέχρι την εβραϊκή γιορτή του Πάσχα», απειλεί το Ισραήλ - Ο πόλεμος θα τελειώσει όταν είναι «βέβαιο» ότι δεν θα ξανασυμβεί, λέει ο Αραγτσί

17:44ΕΛΛΑΔΑ

Επίσκοπος Χρυσόστομος για Ναταλία Λιονάκη: «Θα καταφέρουμε να φτιάξουν οι σχέσεις με τη μητέρα της»

14:24ΕΛΛΑΔΑ

Στο νοσοκομείο 13χρονο κορίτσι στην Κέρκυρα - Έπεσε στο κενό από τη σκηνή του δημοτικού θεάτρου

23:12LIFESTYLE

Πώς ο Timothée Chalamet κατέστρεψε σκόπιμα την όρασή του για τον ρόλο του στο «Marty Supreme»

06:10ΚΑΙΡΟΣ

Ανοιξιάτικος ο καιρός μέχρι την Τρίτη – Πότε θα έρθει η «χειμωνιάτικη κατεβασιά»

15:09ΕΛΛΑΔΑ

Πυροβολισμοί στη Νέα Μάκρη: Τέσσερις προσαγωγές Τούρκων υπηκόων

16:20ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Ποιοι σταθμοί της Γραμμής 2 κλείνουν νωρίτερα από σήμερα - Πώς θα κινούνται οι συρμοί

16:08ΕΥ ΖΗΝ

Βαζελίνη: Οφέλη υγείας, χρήσεις - Τι θέλουν να γνωρίζετε οι δερματολόγοι

15:38ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Βιάννο στο Ηράκλειο - Καίει σε δύσβατο σημείο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ