Ιαπωνία: Ο Punch το μαϊμουδάκι κάνει φίλους και προσαρμόζεται στη ζωή του ζωολογικού κήπου

Ο Punch στην πλάτη ενός άλλου πιθήκου στο ζωολογικό κήπο της πόλης Ιτσικάβα, που βρίσκεται ανατολικά του Τόκιο, την Τρίτη 3 Μαρτίου 2026.

Βίντεο που τον έδειχναν να δέχεται bullying από τους συνομηλίκους του στον ζωολογικό κήπο στην πόλη Ιτσικάβα της Ιαπωνίας και να καταφεύγει σε ένα ασφαλές μέρος αγκαλιάζοντας έναν λούτρινο ουρακοτάγκο, έκαναν τις καρδιές ανθρώπων σε όλο τον κόσμο να «λιώσουν».

Τώρα, όμως, ο Punch, η μικρή μαϊμού, έχει προσαρμοστεί και έχει κάνει φίλους.

Ο Punch μαζί με άλλες μαϊμούδες στο ζωολογικό κήπο της πόλης Ιτσικάβα, που βρίσκεται ανατολικά του Τόκιο, την Τρίτη 3 Μαρτίου 2026 AP

Ο φροντιστής του Punch μιλώντας στο CNN δήλωσε ότι τα βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο, φαίνονται σκληρά και δεν αντιστοιχούν στην πραγματικότητα. «Είναι απλώς μέρος της ανάπτυξης του μικρού μακάκου», εξήγησε ο Σούνπεϊ Μιγιακόσι.

Η μικρή μαϊμού έχει βρει νέους φίλους και πλέον βασίζεται λιγότερο στον λούτρινο ουρακοτάγκο που του δόθηκε ως υποκατάστατο της μητέρας του, δήλωσε ο φροντιστής. «Τώρα επικοινωνεί, αγκαλιάζει και παίζει με άλλες μαϊμούδες. Είναι υπέροχο να τον βλέπουμε να πετυχαίνει αυτά τα ορόσημα», είπε.

Ο ζωολογικός κήπος ανέφερε σε ανάρτησή του στα social media ότι ορισμένες μαϊμούδες, οι οποίες «έδειχναν επιθετική συμπεριφορά πιο συχνά», απομακρύνθηκαν προσωρινά από τον χώρο τους νωρίτερα αυτό το μήνα.

Ωστόσο, ο Μιγιακόσι εξήγησε ότι ακόμη και αυτές οι συμπεριφορές θεωρούνται φυσιολογικές στον κόσμο των μακάκων και ότι οι συνομήλικοί του Punch προσπαθούν να του διδάξουν την ιεραρχία της κοινωνίας τους.

Ο Punch μαζί με άλλες μαϊμούδες στο ζωολογικό κήπο της πόλης Ιτσικάβα, που βρίσκεται ανατολικά του Τόκιο, την Τρίτη 3 Μαρτίου 2026 AP

«Οι ιαπωνικοί μακάκοι τείνουν να είναι επιθετικοί επειδή, σε αντίθεση με τους ανθρώπους, δεν γνωρίζουν να επικοινωνούν αλλιώς…», είπε.

Ωστόσο, ο δρόμος προς την πλήρη ένταξη του Punch παραμένει μακρύς. Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης επίσκεψης του CNN στο ζωολογικό κήπο, το μαϊμουδάκι περνούσε το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας του μόνο του.

Μιλώντας για τον λούτρινο ουρακοτάγκο, ο Μιγιακόσι είπε: «Τον χρησιμοποιεί ακόμα όταν το θεωρεί απαραίτητο – όπως όταν πάει για ύπνο, ή όταν έχει τιμωρηθεί από έναν άλλον πίθηκο και νιώθει λίγο στεναχωρημένος. Πηγαίνει σε αυτόν για να ηρεμήσει».

«Κάνει ό,τι μπορεί για να μεγαλώσει, μαθαίνοντας από αυτές τις πρώιμες εμπειρίες», κατέληξε.

