ΑΣΕΠ 2ΕΑ/2025: Έκδοση τελικών αξιολογικών πινάκων κατάταξης και απορριπτέων (ΠΕ)

Οι τελικοί αξιολογικοί πίνακες της προκήρυξης 2ΕΑ/2025 του ΑΣΕΠ

Γιάννης Φιλιππάκος

ΑΣΕΠ 2ΕΑ/2025: Έκδοση τελικών αξιολογικών πινάκων κατάταξης και απορριπτέων (ΠΕ)
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  • Εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν οι τελικοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης και απορριπτέων της προκήρυξης 2ΕΑ/2025 του ΑΣΕΠ για μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΠΕ) στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
  • Οι πίνακες αφορούν τους κλάδους ΠΕ21, ΠΕ22, ΠΕ23, ΠΕ25, ΠΕ28, ΠΕ29, ΠΕ30 και ΠΕ31 και έχουν αποσταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση.
  • Οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) σύμφωνα με την απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
  • Συνολικά υποβλήθηκαν 19.391 αιτήσεις για την προκήρυξη 2ΕΑ/2025 του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού.
  • Οι πίνακες θα αναρτηθούν στο πρόγραμμα «Διαύγεια» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.
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Εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ οι τελικοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης (Γ1) και απορριπτέων της Προκήρυξης 2ΕΑ/2025 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 21/23.05.2025 και ΦΕΚ 24/02.06.2025 τ. ΑΣΕΠ), για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας υποψηφίων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) κλάδων ΠΕ21, ΠΕ22, ΠΕ23, ΠΕ25, ΠΕ28, ΠΕ29, ΠΕ30 και ΠΕ31 στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Οι τελικοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης απεστάλησαν στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθούν στο πρόγραμμα «Διαύγεια» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.

Κάντε "κλικ" στο σύνδεσμο που ακολουθεί και δείτε:

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην ηλεκτρονική τους αίτηση.

Η κατανομή υποβολής των αιτήσεων ανά προκήρυξη έχει ως εξής:

2ΕΑ/2025: 19.391 αιτήσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.)

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