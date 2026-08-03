Πρωτοποριακή επέμβαση μέσα σε μήτρα: Διόρθωσαν εκ γενετής ανωμαλία σε έμβρυο

Ομάδα εμβρυοχειρουργών και παιδοχειρουργών από το Τέξας χειρούργησαν έμβρυο που βρισκόταν ακόμη στην μήτρα της μητέρας του, σε μια πρωτοποριακή χειρουργική επέμβαση

Ειρήνη Κοστιούκ

Πρωτοποριακή επέμβαση μέσα σε μήτρα: Διόρθωσαν εκ γενετής ανωμαλία σε έμβρυο
ΚΟΣΜΟΣ
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Μια πρωτοποριακή χειρουργική επέμβαση πραγματοποίησαν γιατροί στις ΗΠΑ, διορθώνοντας με επιτυχία μια εκ γενετής ανωμαλία σε ένα έμβρυο, ενώ εκείνο βρισκόταν ακόμη στη μήτρα.

Η μητέρα, η Μέισι Σάβατζ από το Λονδίνο, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, ενώ βρισκόταν στην 26η εβδομάδα της κύησης της. Ο μικρός Θίο, ο οποίος είναι πλέον πέντε μηνών και αναπτύσσεται κανονικά, έπασχε από γαστρόσχιση, μια πάθηση κατά την οποία ο ομφαλός δεν αναπτύσσεται σωστά, με αποτέλεσμα τα έντερα και το στομάχι να βρίσκονται εκτός του κοιλιακού τοιχώματος του εμβρύου.

Για να επιτύχουν την επέμβαση, οι γιατροί άνοιξαν μερικώς τη μήτρα της Μέισι και στη συνέχεια έσπρωξαν απαλά τα όργανά του Θίο πίσω μέσα στην κοιλιά του, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της λαπαροσκοπικής χειρουργικής.

Ο μικρός Θίο είναι μόλις το τρίτο μωρό στον κόσμο, στο οποίο εφαρμόστηκε επιτυχώς η πρωτοποριακή αυτή κλινική δοκιμή.

Η 29χρονη Μέισι και ο πατέρας του Θιο, ο 36χρονος Τζος Φρεντς, και οι δύο εκπαιδευτικοί, δηλώνουν ότι νιώθουν απίστευτη ανακούφιση από την επιτυχία της πρωτοποριακής χειρουργικής επέμβασης.

«Είναι ένα μικρό θαύμα, έτσι δεν είναι;» δήλωσε η Μέισι στο BBC.

Θίο - Γέννηση

Η Μέισι Σάβατζ με τον γιο της Θιο και τον σύζυγό της Τζος

Μέισι Σάβατζ μέσω BBC

Η σοβαρή αυτή εκ γενετής ανωμαλία επηρεάζει ένα στα 3.000 μωρά στο Ηνωμένο Βασίλειο κάθε χρόνο. Στην καλύτερη περίπτωση, τα μωρά μπορεί να χρειαστούν εβδομάδες στην μονάδα εντατικής θεραπείας, σίτιση μέσω σωληνίσκου ή ενδοφλεβίως και διορθωτική χειρουργική επέμβαση.

Για τις πιο περίπλοκες περιπτώσεις, όπως αυτή του Θίο, οι επιπλοκές είναι πολύ πιο σοβαρές, με παραμονή έως και έξι μήνες στη νεογνική μονάδα εντατικής θεραπείας, πολλαπλές χειρουργικές επεμβάσεις, ενδοφλέβια διατροφική σίτιση για διάστημα έως και δύο ετών και πιθανή μεταμόσχευση εντέρου.

Ακόμη και με το υψηλότερο επίπεδο ιατρικής φροντίδας, ένα στα δέκα μωρά πεθαίνει.

Η επέμβαση στην μήτρα της Μέισι

Οι γονείς του Θίο αρχικά δεν γνώριζαν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά με το αγέννητο παιδί τους.

«Καθώς πλησιάζαμε την εξέταση των 20 εβδομάδων, ήμασταν απλώς ενθουσιασμένοι που θα βλέπαμε μια εικόνα του μωρού μας», είπε ο Τζος στο BBC. «Τότε, δεν ξέραμε καν ότι περιμέναμε αγόρι».

Σύμφωνα με τον ίδιο, η ανακάλυψη ότι ο Θίο είχε γαστρόσχιση ήταν ένα σοκ και «απίστευτα τρομακτική».

Όταν, κατά την 24η εβδομάδα κύησης, ειδικοί γιατροί στο νοσοκομείο Great Ormond Street (GOSH) του Λονδίνου διαπίστωσαν πως το έμβρυο έπασχε από τη σοβαρότερη μορφή της γαστρόσχισης, τους παρέπεμψαν στο νοσοκομείο Texas Children's Hospital στο Χιούστον.

Εκεί, μια ομάδα εμβρυοχειρουργών και παιδοχειρουργών, με επικεφαλής τον Dr. Μάικλ Μπέλφορτ, διεξήγαγε μια πρωτοποριακή κλινική δοκιμή για την αποκατάσταση της περίπλοκης περίπτωσης.

Ο Μπέλφορτ είχε προηγουμένως πραγματοποιήσει μια παρόμοια χειρουργική επέμβαση εντός μήτρας σε μωρά με δισχιδή ράχη (spina bifida).

Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε κατά την 26η εβδομάδα της κύησης, τον Νοέμβριο του 2025. «Εκείνη η μέρα έμοιαζε με εβδομάδα. Η αναμονή και το να μην ξέρω ακριβώς τι γινόταν σε κάθε στάδιο της διαδικασίας», θυμάται ο Τζος.

Κατά την διάρκεια της επέμβασης, η μήτρα της Μέισι εκτέθηκε εν μέρει για να τοποθετηθούν σωστά η μήτρα και το μωρό, το αμνιακό υγρό αποστραγγίστηκε και αντικαταστάθηκε με διοξείδιο του άνθρακα για να μεγαλώσει ο χειρουργικός «χώρος». Με τη χρήση της λαπαροσκοπικής χειρουργικής, τα όργανα του Θίο ωθήθηκαν στη συνέχεια απαλά πίσω μέσα στην κοιλιά του, η οποία τελικά ράφτηκε.

Θίο - Γέννηση

Ο Θίο, την ημέρα που γεννήθηκε

Μέισι Σάβατζ μέσω BBC

Η Μέισι έμεινε με μια ουλή, διπλάσια σε μέγεθος από την τομή μιας καισαρικής τομής. Ωστόσο, σε αντίθεση με άλλες γυναίκες που αναρρώνουν από καισαρική, είχε ακόμα ένα μωρό που μεγάλωνε μέσα της για άλλες 14 εβδομάδες.

Όπως διηγείται η ίδια, ο Θίο συχνά την κλωτσούσε, χτυπώντας την ουλή της και προκαλώντας της πόνο. «Ήταν μια δύσκολη διαδικασία», είπε η Μέισι. «Αλλά άξιζε τον κόπο».

Η επέμβαση ήταν απόλυτα επιτυχής και ο Θίο γεννήθηκε τον Φεβρουάριο με φυσιολογικό τοκετό στο Τέξας.

Ο Μπέλφορτ, επικεφαλής μαιευτήρας-γυναικολόγος στο Texas Children's Hospital, δήλωσε ότι αυτός και η ομάδα του είναι πολύ ικανοποιημένοι με τα αποτελέσματα μέχρι στιγμής.

«Η μητέρα, το μωρό, η χειρουργική επέμβαση, ο χρόνος της επέμβασης, το γεγονός ότι δεν είχαμε καμία επιπλοκή κατά τη διάρκεια της εμβρυϊκής χειρουργικής επέμβασης και μετά από αυτήν, είναι απλά αξιοθαύμαστα», είπε ο ίδιος.

Πλέον, η Μέισι και ο Θίο έχουν γυρίσει στο Λονδίνο και οι δύο τα πάνε εκπληκτικά.

«Ό,τι κι αν έκαναν οι γιατροί, ανέτρεψε εντελώς αυτό που θα μπορούσε να είναι μια πραγματικά φρικτή αρχή στη ζωή του. Πλέον είναι ένα απολύτως φυσιολογικό μωρό», είπε η Μέισι στο BBC.

«Και οι δύο νιώθουμε απίστευτα τυχεροί», είπε από την πλευρά του, ο Τζος.

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