Κεφαλονιά: Αναζωπύρωση στον Κατελειό
Οι άνεμοι στην περιοχή είναι ελαφρώς ενισχυμένοι σε σχέση με το πρωί και συνέβαλαν στην αναζωπύρωση του μετώπου
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
- Στον Κατελειό της Κεφαλονιάς σημειώθηκε αναζωπύρωση της φωτιάς σε περιοχή που είχε καεί και σε ανέπαφη ζώνη.
- Οι άνεμοι στην περιοχή είναι ελαφρώς ενισχυμένοι σε σχέση με το πρωί.
- Περίπου 30 ξύλινοι κολόνες ηλεκτροδότησης έχουν καεί και τα συνεργεία εργάζονται για την αποκατάσταση της βλάβης.
- Η βλάβη έχει προκαλέσει διακοπή ρεύματος σε Σκάλα, Ρατζακλί, Κατελειό, Μαρκόπουλο, Χιωνάτα και Μαυράτα.
Πριν από λίγα λεπτά σημειώθηκε αναζωπύρωση τη φωτιάς της Κεφαλονιάς, στον Κατελειό μεταξύ του σημείου που κάηκε στη φωτιά του τελευταίου 48ωρου και της περιοχής που είχε μείνει ανέπαφη από τις φλόγες.
Ελαφρώς ενισχυμένοι είναι οι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή σε σχέση με το πρωί, ενώ στην περιοχή που έχουν καεί περίπου 30 ξύλινοι κολόνες ηλεκτροδότησης εργάζονται τα συνεργεία για την αποκατάσταση της βλάβης, η οποία έχει προκαλέσει black out στην ευρύτερη περιοχή της Σκάλας, του Ρατζακλί, του Κατελειού, του Μαρκόπουλου, των Χιωνάτων και των Μαυράτων.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:21 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά στην Πύλο, επιχειρούν και εναέρια μέσα
13:02 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά στην Ξηρόβρυση Κιλκίς - Στη μάχη δύο εναέρια μέσα
12:32 ∙ LIFESTYLE
Στην Κέρκυρα θα γιορτάσει τα 68α γενέθλιά της η Μαντόνα
18:54 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Επίδομα €391 από τον ΟΠΕΚΑ, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια: Η προϋπόθεση
10:29 ∙ LIFESTYLE