Κεφαλονιά: Αναζωπύρωση στον Κατελειό

Snapshot Στον Κατελειό της Κεφαλονιάς σημειώθηκε αναζωπύρωση της φωτιάς σε περιοχή που είχε καεί και σε ανέπαφη ζώνη.

Οι άνεμοι στην περιοχή είναι ελαφρώς ενισχυμένοι σε σχέση με το πρωί.

Περίπου 30 ξύλινοι κολόνες ηλεκτροδότησης έχουν καεί και τα συνεργεία εργάζονται για την αποκατάσταση της βλάβης.

Η βλάβη έχει προκαλέσει διακοπή ρεύματος σε Σκάλα, Ρατζακλί, Κατελειό, Μαρκόπουλο, Χιωνάτα και Μαυράτα. Snapshot powered by AI

Πριν από λίγα λεπτά σημειώθηκε αναζωπύρωση τη φωτιάς της Κεφαλονιάς, στον Κατελειό μεταξύ του σημείου που κάηκε στη φωτιά του τελευταίου 48ωρου και της περιοχής που είχε μείνει ανέπαφη από τις φλόγες.

Ελαφρώς ενισχυμένοι είναι οι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή σε σχέση με το πρωί, ενώ στην περιοχή που έχουν καεί περίπου 30 ξύλινοι κολόνες ηλεκτροδότησης εργάζονται τα συνεργεία για την αποκατάσταση της βλάβης, η οποία έχει προκαλέσει black out στην ευρύτερη περιοχή της Σκάλας, του Ρατζακλί, του Κατελειού, του Μαρκόπουλου, των Χιωνάτων και των Μαυράτων.

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