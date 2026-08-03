Λακαφώσης για τη σύγκρουση των ελικοπτέρων: «Ο ένας δεν αντιλήφθηκε την παρουσία του άλλου»

Πρέπει να δούμε τι ηχογραφημένα υπάρχουν από τους ασυρμάτους, είπε ο μηχανολόγος-μηχανικός αεροναυπηγός Κώστας Λακαφώσης

Εύη Απολλωνάτου

Λακαφώσης για τη σύγκρουση των ελικοπτέρων: «Ο ένας δεν αντιλήφθηκε την παρουσία του άλλου»
ΕΛΛΑΔΑ
7'
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  • Οι πιλότοι των δύο ελικοπτέρων δεν αντιλήφθηκαν ο ένας την παρουσία του άλλου λόγω τυφλών γωνιών και έλλειψης σχηματισμού.
  • Δεν υπήρχε σχηματισμός πτήσης, καθώς τα ελικόπτερα πλησίαζαν στο ίδιο ίχνος χωρίς οπτική επαφή ή συντονισμό.
  • Η έρευνα αναμένει τις ηχογραφήσεις από τους ασυρμάτους για να διαπιστωθεί αν υπήρξε επικοινωνία ή λάθος ανθρώπου.
  • Η ρίψη νερού από το ένα ελικόπτερο οφείλεται σε έκτακτη ανάγκη και βοήθησε στην αναγκαστική προσγείωση του δεύτερου ελικοπτέρου.
  • Τα ελικόπτερα πετούσαν με έναν μόνο πιλότο και έναν σύνδεσμο που δεν έχει ρόλο συντονιστή, κάτι που δεν είναι παράνομο αλλά δεν θεωρείται το πιο ασφαλές.
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Για την σύγκρουση των ελικοπτέρων πάνω από την Ψάθα μίλησε ο μηχανολόγος-μηχανικός αεροναυπηγός Κώστας Λακαφώσης που εκτίμησε ότι οι πιλότοι δεν αντιλήφθηκαν ο ένας την παρουσία του άλλου στο σημείο.

«Αυτό που μπορεί κανείς να καταλάβει, και είναι αυτό που είπαμε και από την πρώτη στιγμή χθες, είναι ότι τα δύο ελικόπτερα που πλησιάζουν μεταξύ τους έχουν κάποιες τυφλές γωνίες. Φανταστείτε, όταν κάθεστε στο αυτοκίνητό σας, βλέπετε αυτά που βλέπετε, δεν βλέπετε από κάτω, δεν βλέπετε από πάνω. Το ίδιο συμβαίνει και σε ένα ελικόπτερο αυτού του τύπου. Γιατί να πούμε ότι αυτά τα ελικόπτερα δεν έχουν αυτό που λέμε bubble canopy, το τελείως διαφανές, τη φούσκα που έχουν κάποια μικρότερα ελικόπτερα με τα οποία βλέπει κανείς προς όλες τις κατευθύνσεις. Εδώ, λοιπόν, ο πιλότος βλέπει πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Γι’ αυτό και όταν γίνεται σχηματισμός ελικοπτέρων, το δεύτερο ελικόπτερο που ακολουθεί, το νούμερο δύο του σχηματισμού, πάντα είναι λίγο πιο πίσω και λίγο πιο χαμηλά από το μπροστινό για να βλέπει», είπε ο Κώστας Λακαφώσης.

Και συνέχισε: «Η δική μου εκτίμηση είναι ότι δεν είχε γίνει καν σχηματισμός. Γιατί σχηματισμός, αυτό που λέγεται σχηματισμός στην αεροπορική γλώσσα, είναι μία συγκεκριμένη διάταξη ιπτάμενων μέσων, μπορεί να είναι αεροπλάνα, ελικόπτερα, οτιδήποτε, ίδιου τύπου πάντα, όπου ο αρχηγός του σχηματισμού είναι αυτός που οδηγεί και ο νούμερο δύο, νούμερο τρία, τέσσερα, όσα υπάρχουν, ακολουθούν με έναν τρόπο ώστε να είναι ασφαλείς και να έχουν οπτική επαφή και αντίληψη του τι κάνει ο πρώτος. Εδώ, λοιπόν, δεν έχουμε σχηματισμό. Εδώ έχουμε δύο ελικόπτερα που πλησιάζουν μεταξύ τους στο ίδιο ίχνος, έρχονται από διαφορετικά σημεία και πλησιάζουν στο ίδιο ίχνος και δεν φαίνεται να έχει ο ένας αντίληψη του άλλου. Γιατί και οι δύο πετούν κανονικά και δεν φαίνεται κάποιος να αντιδρά με κάποιον τρόπο ώστε να έρθει σε σχηματισμό με τον άλλον. Η εκτίμησή μου είναι ότι κανένας από τους δύο δεν είχε αντιληφθεί ότι υπάρχει και άλλος».

Αναφορικά με το αν το δυστύχημα οφείλεται σε ανθρώπινο λάθος ο Κώστας Λακαφώσης τόνισε: «Αυτό είναι σίγουρα εκτίμηση σε αυτή τη φάση και αυτό που μας λείπει είναι οι ηχογραφήσεις, αν υπάρχουν, από τους ασυρμάτους. Και λέω αν υπάρχουν, γιατί είμαστε μακριά από αεροδρόμιο και πρέπει να δούμε τι ηχογραφημένα υπάρχουν. Ο ΕΟΔΑΣΑΑΜ θα κάνει αυτή τη δουλειά τις επόμενες μέρες. Θέλουμε να ακούσουμε, λοιπόν, και να δούμε τι έχει συζητηθεί μεταξύ των δύο, αν υπάρχει επικοινωνία και μεταξύ τους, του συντονιστικού ελικοπτέρου, γιατί στην περιοχή υπάρχει το FLOGA 1, το BK 117 της Πυροσβεστικής, το οποίο ελέγχει την περιοχή και δίνει οδηγίες».

«Σημαντική η μαρτυρία του τρίτου ελικοπτέρου»

Από το βίντεο ο Κώστας Λακαφώσης εκτιμά ότι υπήρξε συντονισμός. «Υπάρχει ένας εναέριος συντονισμός. Υπάρχει, αλλά από την άλλη δεν μπορεί ο συντονιστής να μπει και σε τόσο μικρή λεπτομέρεια και να διαπιστώσει το αν ο καθένας από όλους που βρίσκονται στον χώρο έχει αντιληφθεί και είναι ήδη σε σχηματισμό. Υπάρχει και ένα τρίτο ελικόπτερο που φαίνεται από πίσω και αυτού η μαρτυρία είναι πάρα πολύ σημαντική. Γιατί αν δείτε στο βίντεο, στη μεγαλύτερη εικόνα, υπάρχει ένα τρίτο ελικόπτερο και εδώ φαίνεται ότι ετοιμάζεται ένας σχηματισμός από τρία ελικόπτερα, τα οποία πρέπει να κλιμακωθούν με ένα τρόπο ώστε να καταλήξουν στο ίδιο ίχνος και να ξεκινήσουν τις ρίψεις. Δεν είμαι βέβαιος αν έχει γίνει ήδη αυτός ο αρχικός συντονισμός ώστε να βρεθούν και οι τρεις στις θέσεις τους. Σίγουρα ήταν στη διαδικασία», τόνισε ο Κώστας Λακαφώσης.

Και πρόσθεσε: «Για να καταλάβετε αυτό που είπαμε και πριν, ότι και το πάνω ελικόπτερο τη στιγμή αυτή, εμείς το βλέπουμε συμπιεσμένο λόγω του τηλεφακού, αλλά αν φανταστούμε τη θέση και των δύο, ο ένας είναι ψηλότερα και το δεύτερο ελικόπτερο είναι κάτω από την κοιλιά του, κάτω από τα πόδια του. Τα ελικόπτερα αυτά έχουν δύο μικρά παράθυρα στα ποδοστήρια, έχουν μια μικρή οπτική γωνία που μπορούν να δουν προς τα κάτω, δεν βλέπουν όμως κάτω και μπροστά. Είναι λοιπόν ακριβώς το σημείο που ούτε ο πάνω χειριστής μπορεί να δει, ούτε ο δεύτερος μπορεί να δει από πάνω. Είναι τυφλό σημείο και για τους δύο».

Παράλληλα για τη ρίψη νερού που φαίνεται στο βίντεο από το ένα ελικόπτερο ο Κώστας Λακαφώσης εξήγησε ότι γίνεται εξαιτίας της έκτακτης ανάγκης. «Δεν είναι σημείο για να κάνει ρίψη κανείς. Η ρίψη θα γίνει αρκετά πιο κάτω και ακριβώς πάνω στη φωτιά. Απλώς σε οποιαδήποτε έκτακτη ανάγκη, επειδή το ελικόπτερο αυτό κουβαλάει 3-3,5 τόνους είναι το μέγιστο, νερό, οτιδήποτε συμβεί, ο πιλότος είναι πάντα έτοιμος να διώξει το νερό προκειμένου να ελαφρώσει. Άρα είναι η αυτόματη αντίδραση σε οποιαδήποτε έκτακτη ανάγκη», είπε ο Κώστας Λακαφώσης.

Πιθανολογείται ότι επειδή έγινε η ρίψη του νερού ο πιλότος του δεύτερου ελικοπτέρου κατάφερε και έκανε την αναγκαστική προσγείωση. «Είναι πιθανό τουλάχιστον αυτό διατήρησε την ψυχραιμία του για τα ελάχιστα αυτά δευτερόλεπτα να διώξει το νερό, να σταθεροποιήσει όσο μπορεί το χτυπημένο ελικόπτερο ώστε να κάνει αναγκαστική προσγείωση», είπε ο Κώστας Λακαφώσης.

Επιπλέον ανέφερε ότι αυτά τα ελικόπτερα πετούν με έναν χειριστή και έναν Έλληνα σύνδεσμο ο οποίος δεν έχει τον ρόλο συντονιστή. «Αυτά τα ελικόπτερα είναι πιστοποιημένα και επιτρέπεται να πετάνε με έναν χειριστή. Δεν είναι παράνομο, αλλά δεν είναι σίγουρα και το ασφαλέστερο δυνατό. Και θα πω από προσωπική εμπειρία, γιατί κάποιος θα πει πού γνωρίζω όλα αυτά τα πράγματα που λέω. Αεροπυρόσβεση έχω δει από κοντά, από μέσα. Έχω βρεθεί πριν χρόνια ως παρατηρητής σε αεροπυρόσβεση με τα μεγάλα ρωσικά ελικόπτερα της εποχής, τα Mi-26 που νοικιάζονταν τότε. Αυτά λοιπόν, τα οποία είχαν πενταμελές πλήρωμα και θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά ότι ο χειριστής, ο πιλότος, ασχολείται με το να πετάξει και να κάνει την υδροληψία και με τίποτα άλλο. Όλα τα υπόλοιπα μέλη του πληρώματος όμως είναι έξω από το παράθυρο και ο loadmaster πίσω κοιτάει, έτσι ώστε να εξασφαλίσουν την ορατότητα. Γιατί έχουν πάντα την ανησυχία ποιος είναι δίπλα μας, ποιος είναι γύρω μας, αν περνάει ένα ηλεκτροφόρο καλώδιο από κάτω, αν υπάρχει ένα ψηλό κτίριο, οτιδήποτε. Άρα όλα τα μάτια του πληρώματος κοιτάζουν γύρω», υπογράμμισε ο Κώστας Λακαφώσης.

«Εδώ λοιπόν έχουμε single pilot operations που λένε, με έναν πιλότο μόνο. Και επιτρέπεται ξαναλέω. Ο δίπλα είναι σύνδεσμος, να πούμε και με ακρίβεια τη λέξη. Δεν είναι συντονιστής, είναι σύνδεσμος. Η δουλειά του είναι να μιλάει στον ασύρματο στα ελληνικά και να μεταφέρει πληροφορίες. Δεν είναι συντονιστής με την έννοια του ότι θα κατευθύνει», κατέληξε.

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