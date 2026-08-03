Οι επιλογές των καναλιών στην απογευματινή ζώνη…

Snapshot Η απογευματινή ζώνη θα έχει τις λιγότερες αλλαγές στην τηλεοπτική σεζόν, παρά τη σημασία της για το lead-in των κεντρικών δελτίων ειδήσεων.

Το τηλεπαιχνίδι «Deal» επιστρέφει στον ALPHA με νέα επεισόδια και 22 παίκτες που διεκδικούν 70.000€.

Στην ΕΡΤ1, ο Παναγιώτης Στάθης αναλαμβάνει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 18:00, μετά το ανανεωμένο «Στούντιο 4» με Κατερίνα Καραβάτου και Χρήστο Φερεντίνο.

Ο ΑΝΤ1 δεν έχει ακόμα αποφασίσει το πρόγραμμα της απογευματινής ζώνης, με το μέλλον του «Rouk Zouk» να παραμένει ανοιχτό.

Ο ΣΚΑΪ θα προβάλλει μετά την εκπομπή Ζαμπέτογλου-Αναγνωστόπουλου τη σειρά «Αντώνιος & Κλεοπάτρα», που παρουσιάζει τη σχέση δύο δικηγόρων με αντίθετες προσωπικότητες. Snapshot powered by AI

Αλλαγές, μεταγραφές, μετακινήσεις, πρωταγωνιστούν στο μιντιακό τοπίο με φόντο τη νέα τηλεοπτική σεζόν. Η ζώνη, που θα δεχτεί τις λιγότερες διαφοροποιήσεις, φαίνεται ότι είναι η απογευματινή. Παρότι τα στελέχη των σταθμών την θεωρούν ιδιαίτερα σημαντική, καθώς τα προγράμματα που προβάλλονται διαμορφώνουν το lead-in για τα κεντρικά δελτία ειδήσεων, οι αποφάσεις έχουν ήδη ληφθεί.

Έτσι, στο μέτωπο του ALPHA, το αγαπημένο τηλεπαιχνίδι «Deal» θα επιστρέψει με νέα επεισόδια μετά από μια άκρως επιτυχημένη σεζόν. Ο Γιώργος Θαναηλάκης καθημερινά υποδέχεται παίκτες και κοινό σ’ ένα πλατό γεμάτο ενέργεια και χρήματα. Νέοι παίκτες, νέες προκλήσεις, περισσότερη αγωνία, ανατροπές και μεγάλες συγκινήσεις είναι τα συστατικά που κάνουν το «Deal» άχαστο παιχνίδι! Οι 22 παίκτες, που έρχονται από κάθε γωνιά της Ελλάδας, είναι έτοιμοι να διεκδικήσουν 70.000€ κάνοντας το καλύτερο Deal με τον τραπεζίτη.

Στην ΕΡΤ1, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων προβάλλεται στις 18.00 με τον Παναγιώτη Στάθη να αναλαμβάνει τα ηνία για τη νέα χρονιά. Ο δημοσιογράφος θα παίρνει τη σκυτάλη από το ανανεωμένο «Στούντιο 4», με τους Κατερίνα Καραβάτου και Χρήστο Φερεντίνο. Το δίδυμο θα κρατά συντροφιά για τρεις περίπου ώρες και το στοίχημα για τη δημόσια τηλεόραση είναι μεγάλο.

https://www.instagram.com/p/Da5K9_8AX3g/

Τα στελέχη του ΑΝΤ1 ακόμη δεν έχουν λάβει αποφάσεις για την απογευματινή ζώνη. Με το μέλλον του «Rouk Zouk» να παραμένει ανοιχτό και τις πρόσφατες δοκιμές νέων φορμάτ, όπως το «Κάτι ψήνεται» και το «Flat Hunters», να μην αποδίδουν τα αναμενόμενα σε επίπεδο τηλεθέασης, όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν στο τραπέζι. Το πρόγραμμα, που θα επιλεγεί για τη συγκεκριμένη ζώνη, αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς θα λειτουργεί ως lead in για το ανανεωμένο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού, με τον Νίκο Χατζηνικολάου στην παρουσίαση και τη Σία Κοσιώνη σε ρόλο σχολιαστή.

Αντίθετα, στο STAR, η συνταγή είναι δοκιμασμένη και επιτυχημένη. Ο «Τροχός της Τύχης», το μακροβιότερο παιχνίδι της ελληνικής τηλεόρασης με παρουσιαστή τον ανατρεπτικό Πέτρο Πολυχρονίδη, επιστρέφει και μοιράζει γνώση, πολλά χρήματα, απίστευτα δώρα και φυσικά, αυτοκίνητα στους τυχερούς παίκτες. Κάθε επεισόδιο είναι μια διαφορετική εμπειρία, κάθε γύρισμα της τύχης καταφέρνει να μας κρατάει σε αγωνία, με το αποτέλεσμα να είναι αμφίρροπο μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτο.

https://www.instagram.com/p/DbVg4aSMd1R/

Ο ΣΚΑΪ κάνει την έκπληξη και είναι προγραμματισμένο ότι, μετά την εκπομπή των Νάνσυς Ζαμπέτογλου και Θανάση Αναγνωστόπουλου, θα παίρνει θέση η σειρά «Αντώνιος & Κλεοπάτρα». Η υπόθεση μιλά για τον έρωτα που γεννιέται στα πιο απρόσμενα μέρη: ανάμεσα σε φακέλους διαζυγίων, νομικά επιχειρήματα και δύο ανθρώπους που ορκίζονται ότι δεν αντέχουν ο ένας τον άλλον, παρουσία προέδρου… Στον κόσμο των διαζυγίων, όπου οι άνθρωποι χωρίζουν πιο συχνά απ’ όσο αλλάζουν πάροχο ρεύματος, δύο δικηγόροι έχουν μετατρέψει την κόντρα σε… επάγγελμα. Ο Αντώνιος (Μάριος Μαριόλος) και η Κλεοπάτρα (Ειρήνη Τάσσου), με γραφεία στο ίδιο κτήριο, βρίσκονται συνεχώς αντίδικοι σε υποθέσεις που ξεκινούν με δάκρυα και τελειώνουν με υπογραφές. Εκείνος: οργανωτικός, γοητευτικός, αυστηρός, λάτρης της τάξης και των καθαρών νομικών γραμμών. Εκείνη: παρορμητική, ευρηματική, κυκλοθυμική, με μια ικανότητα να ανατρέπει κάθε δεδομένο - συμπεριλαμβανομένης της ηρεμίας του Αντώνιου. Το μόνο κοινό τους; Το επίθετό τους και τα «καρμικά» τους ονόματα.

Στο OPEN, το στοίχημα της ενημέρωσης πέτυχε και οι «Καθαρές Κουβέντες» είναι από τις εκπομπές που θα συνεχιστούν. Ο Σπύρος Χαριτάτος και η Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου θα ενημερώνουν με καθαρό τρόπο και τολμηρό λόγο για όσα κρύβονται πίσω από τις γραμμές των γεγονότων, δίνοντας πάσα στην Εύα Αντωνοπούλου και το κεντρικό δελτίο στις 18.45.

https://www.instagram.com/p/DaVVT9KjOOH/

Όσον αφορά στο MEGA; Επενδύοντας στις σταθερές σχέσεις, η Μαρία Μπεκατώρου παίρνει το «χρίσμα» της παρουσιάστριας της απογευματινής ζώνης με το «Chase». Τέσσερις παίκτες καλούνται να επιστρατεύσουν και φέτος, ταχύτητα, στρατηγική και φυσικά, γνώσεις, για να βρεθούν αντιμέτωποι με έναν από τους «Chasers». Στόχος τους; Να ξεφύγουν από τους αμείλικτους κυνηγούς και να διεκδικήσουν περισσότερα από 10.000 ευρώ.

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