Εορτολόγιο 3 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Σήμερα, Δευτέρα 3 Αυγούστου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη του Αγίου Ολυμπίου μάρτυρος του επάρχου, της Αγίας Σαλώμης Μυροφόρου και των Οσίων Δαλματίου, Φαύστου, και Ισαάκιου

Γιάννης Φιλιππάκος

Εορτολόγιο 3 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα
ΕΚΚΛΗΣΙΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, έχουν γιορτή οι:

  • Ολύμπιος
  • Σαλώμη, Σαλώμα

Όσιοι Δαλμάτιος, Φαύστος, και Ισαάκιος

Ο Όσιος Δαλμάτιος ήταν στρατιώτης, γρήγορα όμως τη θεοσεβή ψυχή του κυρίευσε η επιθυμία να αφοσιωθεί στον Κύριο και Δημιουργό του. Ξεκίνησε, λοιπόν μαζί με το γιο του Φαύστο να συναντήσει τον μοναχό Ισαάκιο, η φήμη του οποίου είχε φέρει κοντά του πολλούς άνδρες.

Ο Δαλμάτιος διακρίθηκε ανάμεσα στους υπόλοιπους μοναχούς για την αρετή του τόσο ώστε εξελέγη ηγούμενος μετά το θάνατο του ευσεβούς Ισαακίου. Μάλιστα για τον ενάρετο βίο του ο Δαλμάτιος τιμήθηκε και από τη Γ' Οικουμενική Σύνοδο που συνήλθε το 431 μ.Χ. στην Έφεσο, στην οποία οι Πατέρες ανέδειξαν τον όσιο αρχιμανδρίτη.

Τον δρόμο του Δαλμάτιου, ο οποίος τελείωσε τη ζωή του εν ειρήνη, ακολούθησε ο γιος του Φαύστος, αναδεικνύοντας εαυτόν άξιο διάδοχο του πατέρα του.

Όσον αφορά στον όσιο Ισαάκιο , έμεινε ξακουστός για τη στάση, την οποία υπέδειξε απέναντι στον αιρετικό αυτοκράτορα Ούλη, όταν αυτός κατά την εκστρατεία του ενάντια στους Σκύθες συνάντησε τον όσιο. Ο Ισαάκιος πέθανε σε βαθιά γεράματα.

Απολυτίκιον

Ἦχος α'. Τῆς ἐρήμου πολίτης

Τὴν τρίστιχον χορείαν τῶν Ὅσιων τιμήσωμεν, Φαῦστον Ἰσαάκιον ἅμα, καὶ Δαλμάτιον τὸν ἔνδοξον ὡς τρίφωτος λαμπὰς γὰρ ἀρετῶν, σκεδάζουσι τὴν νύκτα τῶν παθῶν, καὶ ταὶς θείαις καταυγάζουσι δωρεαίς, τοὺς πόθω ἀνακράζοντας, δόξα τῷ θαυμαστώσαντι ὑμᾶς, δόξα τῷ μεγαλύναντι, δόξα τῷ ἐνεργούντι δι' ὑμῶν, πάσιν ἰάματα.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:56ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 3,6 Ρίχτερ νότια της Ζακύνθου

06:54ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Ποιοι υπουργοί δεν θα κάνουν διακοπές, ο μισός 13ος μισθός, η Interamerican, η Τράπεζα της Ελλάδος, η Ergon, η Sky Express και η Creta Farms

06:46LIFESTYLE

Οι επιλογές των καναλιών στην απογευματινή ζώνη…

06:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Κληρώνει για ΑΕΚ και Ολυμπιακό στα playoffs - Οι πιθανοί αντίπαλοι

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 3 Αυγούστου

06:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δευτέρα με άνοδο της θερμοκρασίας και ενισχυμένα μελτέμια στο Αιγαίο

06:00ΕΛΛΑΔΑ

LIVE BLOG: Πύρινος κλοιός σε πολλά μέτωπα – Ολονύχτια η μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων σε Ψάθα και Κρύο Πηγάδι

05:54ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Λεφτά σε σχεδόν 200.000 δικαιούχους – Ποιοι θα πληρωθούν μέχρι τις 7 Αυγούστου

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 3 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:22ΕΛΛΑΔΑ

Σύμη: Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό αγνοουμένων που επέβαιναν σε ιστιοπλοϊκό

04:58LIFESTYLE

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 7 Ιουλίου

04:36ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Πορτοκαλί προειδοποίηση – Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για τη Δευτέρα 3 Αυγούστου

04:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου μετά την επανέναρξη των συνομιλιών ΗΠΑ-Ιράν – Κάτω από τα 84 δολάρια το Brent

03:46ΕΡΓΑΣΙΑ

ΔΥΠΑ: Συνεχίζονται οι αιτήσεις του ειδικού προγράμματος απασχόλησης για 1.000 ανέργους πτυχιούχους

03:22ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Αχαΐα: Ενεργοποιήθηκε η Υπηρεσία Copernicus για τη χαρτογράφηση των καμένων εκτάσεων

02:58ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 5Κ/2026: Πήρε ΦΕΚ η προκήρυξη για τις 51 θέσεις σε Δημόσιες Υπηρεσίες και Νομικά Πρόσωπα του Δημοσίου – Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις – Ο πίνακας με τις ειδικότητες

02:34ΕΘΝΙΚΑ

Πρόσκληση για κατάταξη στο Στρατό Ξηράς με την 2026 Γ'/ΕΣΣΟ – Όλες οι πληροφορίες

02:10ΚΟΣΜΟΣ

Μαρόκο: Παραπληροφόρηση και κυκλώματα διακίνησης πίσω από τη μαζική έφοδο στη Θέουτα

01:46ΚΟΣΜΟΣ

UKMTO: Έκρηξη κοντά σε δεξαμενόπλοιο στα Στενά του Ορμούζ

01:22ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Τη Δευτέρα αρχίζουν οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν – «Προτιμώ μια συμφωνία»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:31ΕΛΛΑΔΑ

Ξάνθη: Οδηγός διέσωσε άνδρα που πνιγόταν με λαβή Χάιμλιχ στη μέση του δρόμου - Βίντεο

00:32ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Λάκης Χαλκιάς – Μια ζωή ανάμεσα στην Ήπειρο, το λαϊκό και το έντεχνο τραγούδι

23:36ΕΛΛΑΔΑ

«Τα αδέρφια δεν χωρίζουνε»: Η κρητική λεβεντιά και η δύναμη της οικογένειας μέσα από έναν χορό

06:00ΕΛΛΑΔΑ

LIVE BLOG: Πύρινος κλοιός σε πολλά μέτωπα – Ολονύχτια η μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων σε Ψάθα και Κρύο Πηγάδι

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 3 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

18:24ΕΛΛΑΔΑ

Καραϊωσηφίδης για τη σύγκρουση των ελικοπτέρων: «Έχουμε ένα θαύμα και μια τραγωδία ταυτόχρονα»

05:22ΕΛΛΑΔΑ

Σύμη: Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό αγνοουμένων που επέβαιναν σε ιστιοπλοϊκό

18:54ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα €391 από τον ΟΠΕΚΑ, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια: Η προϋπόθεση

22:06ΕΛΛΑΔΑ

Κλήρωση Τζόκερ 2/8/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 2.000.000 ευρώ

23:19LIFESTYLE

Ο αυστηρός κανόνας του Κρίστοφερ Νόλαν στα γυρίσματα της «Οδύσσειας» - Η αποκάλυψη του Ματ Ντέιμον

20:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απάντηση Θανάση Αυγερινού σε Μαρία Καρυστιανού: Μωραίνει Κύριος...

00:18ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο λαϊκός τραγουδιστής Δημήτρης Ξανθάκης

21:56ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στα Μέγαρα: Κάτοικοι προσπαθούν με κάθε τρόπο να σώσουν τις περιουσίες τους

21:46ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Όλυμπο: 32χρονος άφησε την τελευταία του πνοή στο ρέμα Ορλιά

06:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Κληρώνει για ΑΕΚ και Ολυμπιακό στα playoffs - Οι πιθανοί αντίπαλοι

23:45ΚΟΣΜΟΣ

Τα κύματα καύσωνα στην Ιταλία, τη Γαλλία και την Ισπανία θα αλλάξουν τη γεύση των ευρωπαϊκών κρασιών

22:51ΕΛΛΑΔΑ

Διπλό τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα θα μοιράσει στην κλήρωση της Τρίτης

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 3 Αυγούστου

02:34ΕΘΝΙΚΑ

Πρόσκληση για κατάταξη στο Στρατό Ξηράς με την 2026 Γ'/ΕΣΣΟ – Όλες οι πληροφορίες

19:50ΕΛΛΑΔΑ

Σύγκρουση ελικοπτέρων - Αντιπτέραρχος ε.α.: «Κανείς δεν είδε κανένα με αποτέλεσμα το ατύχημα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ