Πέθανε ο λαϊκός τραγουδιστής Δημήτρης Ξανθάκης

Snapshot Ο λαϊκός τραγουδιστής Δημήτρης Ξανθάκης πέθανε σε ηλικία 82 ετών.

Ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα το 1962 με τον πρώτο του δίσκο που περιείχε δικά του τραγούδια.

Διακρίθηκε για τη σταθερότητα της φωνής του σε μια 40χρονη πορεία στο κλασικό λαϊκό τραγούδι.

Την είδηση του θανάτου ανακοίνωσε ο γιος του, Βασίλης, μέσω κοινωνικών δικτύων.

Η εξόδιος ακολουθία θα γίνει στις 4 Αυγούστου 2026 στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής στο Δάσος Χαϊδαρίου, με ταφή στα Διγελιώτικα Αιγίου. Snapshot powered by AI

Θλίψη στον χώρο του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού προκάλεσε ο θάνατος του Δημήτρη Ξανθάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών, αφήνοντας πίσω του σημαντική μουσική διαδρομή.

Ο Δημήτρης Ξανθάκης γεννήθηκε στον Πειραιά το 1944 και έγινε επαγγελματίας τραγουδιστής το 1962, οπότε και ηχογράφησε τον πρώτο του δίσκο που περιείχε τρία τραγούδια σε δική του μουσική.

Στη 40χρονη διαδρομή του στο κλασικό λαϊκό τραγούδι, ξεχώρισε για τη σταθερότητα της φωνής του.

Την απώλειά του γνωστοποίησε ο γιος του, Βασίλης, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στην οποία αναφέρει και τις λεπτομέρειες για την εξόδιο ακολουθία.

Συγκεκριμένα έγραψε:

«Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε τον αγαπημένο μας πατέρα Δημήτρη Ξανθακη που έφυγε από την ζωή σήμερα 2 Αυγούστου.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Τρίτη 4 Αυγούστου 2026 στις 11:00π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής στο Δάσος Χαϊδαρίου.

Θα ακολουθήσει η ταφή στα Διγελιώτικα Αιγίου».