Νέα Δημοκρατία για Βαρβιτσιώτη: «Υπήρξε θεματοφύλακας των αρχών και των αξιών της Παράταξης»

«Η διαδρομή, η προσφορά και το παράδειγμά του θα παραμείνουν ζωντανά στη συλλογική μνήμη μας», αναφέρει, μεταξύ άλλων, η ανακοίνωση της Παράταξης

Ανθή Κουρεντζή

Νέα Δημοκρατία για Βαρβιτσιώτη: «Υπήρξε θεματοφύλακας των αρχών και των αξιών της Παράταξης»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Η Νέα Δημοκρατία αποχαιρέτησε με ανακοίνωσή της τον Ιωάννη Βαρβιτσιώτη, μία από τις πιο εμβληματικές μορφές της Παράταξης.

Ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης έφυγε από την ζωή σε ηλικία 93 ετών, το μεσημέρι της Κυριακής (2/8), ημέρα των γενεθλίων του σκορπώντας θλίψη στον πολιτικό κόσμο.

Η ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας για τον θάνατου του Ιωάννη Βαρβιτσιώτη

«Η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας αποχαιρετά με θλίψη και ιδιαίτερη συγκίνηση τον Ιωάννη Βαρβιτσιώτη, μία από τις πιο εμβληματικές μορφές της Παράταξής μας και του δημόσιου βίου της χώρας.

Λάκωνας στην καταγωγή, γεννήθηκε στην Αθήνα το 1933. Σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και στη συνέχεια στο Πανεπιστήμιο του Φράιμπουργκ, με ειδίκευση στο Εταιρικό Δίκαιο. Με την επιστροφή του στην Αθήνα άρχισε να δικηγορεί και το 1960 αναγορεύτηκε διδάκτωρ της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Πρωτοεξελέγη Βουλευτής το 1961 και για σχεδόν πέντε δεκαετίες υπηρέτησε την Πατρίδα και τους δημοκρατικούς θεσμούς με συνέπεια, σοβαρότητα και αίσθημα ευθύνης. Στα δύσκολα χρόνια της δικτατορίας συνελήφθη και φυλακίστηκε, πληρώνοντας το τίμημα της προσήλωσής του στη Δημοκρατία.

Μετά τη Μεταπολίτευση ήταν μέλος της πρώτης Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας το 1974 και εκλεγόταν ανελλιπώς έως το 2004. (Βουλευτής Β΄Αθηνών 1974-2000 και Επικρατείας 2000-2004), ενώ την πενταετία 2004-2009 ήταν μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Στην πολυσήμαντη διαδρομή του, ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης ανέλαβε κορυφαίες κυβερνητικές, κοινοβουλευτικές και κομματικές ευθύνες.

Υφυπουργός Εσωτερικών στην Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας του 1974, στις Κυβερνήσεις του Κωνσταντίνου Καραμανλή διετέλεσε διαδοχικά Υφυπουργός Εξωτερικών (1974-1975), Υπουργός Εμπορίου (1975-1977) και Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (1977-1980).

Ανέλαβε Υπουργός Εθνικής Άμυνας στην Κυβέρνηση συνεργασίας του Τζαννή Τζαννετάκη (1989) και Υπουργός Εμπορίου στην οικουμενική Κυβέρνηση του Ξενοφώντα Ζολώτα (1989-1990)

Στις Κυβερνήσεις του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη την περίοδο 1990-1993, διετέλεσε Υπουργός Εθνικής Άμυνας (1990-1993) και Δικαιοσύνης (1992).

Διετέλεσε επίσης Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας (1994-1997), Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (1985-1996), ενώ από το 1998 έως το 2010 ήταν Πρόεδρος του Ινστιτούτου Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής.

Ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης υπήρξε ένας σπουδαίος πολιτικός άνδρας, με συγκρότηση, ήθος, οξυδέρκεια, αποτελεσματικότητα και αφοσίωση στο εθνικό συμφέρον, κερδίζοντας την αναγνώριση και την εκτίμηση του συνόλου του πολιτικού κόσμου και αφήνοντας ισχυρό αποτύπωμα στη σύγχρονη ιστορία της Ελλάδας.

Για τη Νέα Δημοκρατία, δεν υπήρξε απλώς ένα ιστορικό στέλεχος. Υπήρξε θεματοφύλακας των αρχών και των αξιών της Παράταξης και σημείο αναφοράς για πολλές γενιές στελεχών της. Η διαδρομή, η προσφορά και το παράδειγμά του θα παραμείνουν ζωντανά στη συλλογική μνήμη μας.

Τον αποχαιρετούμε με σεβασμό και ευγνωμοσύνη, εκφράζοντας τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στα παιδιά του Μιλτιάδη, Θωμά, Ελένη και Κωνσταντίνο και στους οικείους του».

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