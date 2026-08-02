Θρίλερ με τη δολοφονία 43χρονης μητέρας στην Ιρλανδία - Είχε κληρονομήσει πρόσφατα 1 εκατ. δολάρια

Η Jamey Carney δεν κουραζόταν να λέει πόσο ευτυχισμένη ήταν με τη νέα της ζωή στην Ιρλανδία, περιγράφοντας τη μετεγκατάστασή της εκεί ως «την καλύτερη απόφαση» που είχε πάρει ποτέ.

Η 43χρονη Αμερικανίδα, μητέρα ενός παιδιού, ήταν πάντα περήφανη για τις ιρλανδικές της ρίζες και πριν από πέντε χρόνια αποφάσισε να αφήσει τις ΗΠΑ, προκειμένου να ξεκινήσει μια νέα ζωή μαζί με τη μικρή της κόρη στο Killarney. Η πόλη βρίσκεται στην καρδιά ενός εντυπωσιακού τοπίου, με λίμνες, βουνά, καταρράκτες και αρχαία δάση.

Σύντομα έγινε γνώριμη φιγούρα στη γραφική πόλη της κομητείας Kerry, χτίζοντας μια νέα επαγγελματική πορεία, κάνοντας φίλους και αποκτώντας τη φήμη μιας γυναίκας που βοηθούσε ανθρώπους που είχαν ανάγκη. Παράλληλα, εξέφραζε ανοιχτά τις αριστερές της απόψεις, μεταξύ των οποίων και τη στήριξή της στην Παλαιστίνη.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Daily Mail, η ζωή της Carney φαινόταν να παίρνει ακόμη καλύτερη τροπή όταν κληρονόμησε 1 εκατομμύριο δολάρια, ποσό που της επέτρεψε να μετακομίσει σε πολυτελή κατοικία.

Η Jamey Carney με τον 28χρονο σύντροφό της, Al-Saqar / Instagram

Λίγο αργότερα, γνώρισε και ερωτεύτηκε έναν νεότερο άνδρα και η σχέση τους εξελίχθηκε γρήγορα.

Ωστόσο, η ειδυλλιακή ζωή της στην Ιρλανδία είχε τραγική κατάληξη. Η Carney βρέθηκε δολοφονημένη από την ίδια της την κόρη, Michaela.

Η 13χρονη επέστρεψε στο σπίτι στις 7 Ιουλίου, έπειτα από διανυκτέρευση σε φίλη της, και διαπίστωσε ότι επικρατούσε μια ασυνήθιστη —και ύποπτη— ησυχία. Άρχισε τότε να ψάχνει πιο προσεκτικά τους χώρους της κατοικίας και εντόπισε τη σορό της μητέρας της κρυμμένη κάτω από ένα πάπλωμα στο υπνοδωμάτιό της.

Η νεκροψία έδειξε γρήγορα ότι η Jamey Carney πέθανε από ασφυξία, ενώ μεταγενέστερη —αν και ακόμη ανεπιβεβαίωτη— αναφορά φέρεται να υποστηρίζει ότι είχε επίσης δεχθεί επανειλημμένα χτυπήματα με βαρύ καπάκι από καζανάκι τουαλέτας.

Οι Αρχές ξεκίνησαν επισήμως έρευνα για δολοφονία και οι ντετέκτιβ της ιρλανδικής αστυνομίας δεν άργησαν να εντοπίσουν ένα «πρόσωπο ενδιαφέροντος» για την υπόθεση: τον σύντροφό της, Ahmad Al-Saqar.

Ο Al-Saqar, 15 χρόνια νεότερός της και αιτών άσυλο από την Ιορδανία, φέρεται να είχε γνωρίσει την Carney σε τοπικές φιλοπαλαιστινιακές διαδηλώσεις.

Ο 28χρονος θεωρείται ότι κατάφερε να εισέλθει στην Ιρλανδία εξαιτίας ενός αμφιλεγόμενου «παραθύρου» στο μεταναστευτικό σύστημα, που συνδέεται με βίζα χαμηλού κόστους.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν σύντομα στοιχεία που έδειχναν ότι είχε φύγει από το Killarney τις πρώτες πρωινές ώρες της 7ης Ιουλίου, αρκετές ώρες προτού βρεθεί η σορός της Carney.

Η Jamey Carney με τον 28χρονο σύντροφό της, Al-Saqar / Instagram

Υλικό από κάμερες ασφαλείας φέρεται να επιβεβαίωσε ότι επιβιβάστηκε σε λεωφορείο της Green Coach από τη Mission Road στο Killarney στις 4:30 τα ξημερώματα, με προορισμό το Bachelors Walk στο Δουβλίνο. Από εκεί, φέρεται να πήρε ταξί για το αεροδρόμιο του Δουβλίνου.

Στη συνέχεια επιβιβάστηκε σε πτήση της Turkish Airlines για την Κωνσταντινούπολη στις 10:40 το πρωί, έχοντας αγοράσει εισιτήριο χωρίς επιστροφή.

Ο Al-Saqar εκτιμάται ότι στη συνέχεια είτε πέταξε είτε ταξίδεψε οδικώς, μέσω Συρίας, προς την πατρίδα του, την Ιορδανία.

Πιστεύεται ότι κατάφερε να φτάσει στην Ιορδανία λίγο πριν οι ιρλανδικές Αρχές ενημερώσουν την Interpol ότι αναζητείται, και πριν σταθμοί, λιμάνια και αεροδρόμια λάβουν σχετική ειδοποίηση για άνδρα που ταξίδευε με το όνομά του.

Αργότερα, ο Al-Saqar εντοπίστηκε από τη Διεύθυνση Δημόσιας Ασφάλειας της Ιορδανίας και συνελήφθη.

Έκτοτε κρατείται στη χώρα, ωστόσο το νομικό του καθεστώς παραμένει αβέβαιο, καθώς η Ιρλανδία δεν διαθέτει συμφωνία έκδοσης με το βασίλειο της Μέσης Ανατολής.

Ο Al-Saqar δεν έχει κατονομαστεί επισήμως ως βασικός ύποπτος από την Gardaí, αν και οι Αρχές τον έχουν περιγράψει ως «πρόσωπο ενδιαφέροντος» στην έρευνα για τη δολοφονία.

Η ιρλανδική αστυνομία επιβεβαίωσε έκτοτε ότι δύο αξιωματικοί της ταξίδεψαν στην Ιορδανία για απευθείας επαφές με τις τοπικές Αρχές, σε μια προσπάθεια που φαίνεται να στοχεύει σε μια άτυπη συμφωνία για την επιστροφή του στην Ιρλανδία, ώστε να αντιμετωπίσει πιθανή κατηγορία για φόνο.

Ο Al-Saqar ενδέχεται να σκότωσε την Carney πάνω σε έκρηξη ζήλιας, αφού εκείνη φέρεται να προσπάθησε να τερματίσει τη σχέση τους, επειδή ο ίδιος είχε γίνει «υπερβολικά απαιτητικός και κτητικός».

Άλλη πηγή ανέφερε ότι η Carney είχε δείξει σε στενή της φίλη μήνυμα που της είχε στείλει ο Al-Saqar την εβδομάδα πριν από τη δολοφονία της, στο οποίο φέρεται να της ζητούσε 5.000 ευρώ. Η ίδια πηγή άφησε να εννοηθεί ότι ενδέχεται να υπήρχε και οικονομικό κίνητρο πίσω από την επίθεση, αφού, πρόσφατα το θύμα είχε κληρονομήσει ποσό που υπολογίζεται κοντά στο 1 εκατομμύριο δολάρια, μετά τον θάνατο του πατέρα της στις ΗΠΑ, 11 μήνες νωρίτερα.

Η κληρονομιά αυτή της είχε επιτρέψει να μετακομίσει μαζί με την κόρη της από ένα σχετικά μικρό σπίτι δύο υπνοδωματίων σε μια μεγαλύτερη και πιο πολυτελή κατοικία, σε πιο ακριβή περιοχή του Killarney.

Ο Al-Saqar φέρεται να κατάφερε να ζητήσει άσυλο στην Ιρλανδία αξιοποιώντας ένα βραχύβιο μεταναστευτικό καθεστώς, το οποίο επέτρεπε σε Ιορδανούς πολίτες να ταξιδέψουν στο Ηνωμένο Βασίλειο αγοράζοντας απλώς διαδικτυακή ταξιδιωτική άδεια έναντι 10 λιρών.

Με αυτόν τον τρόπο, φέρεται να ταξίδεψε στη Βόρεια Ιρλανδία και από εκεί να πέρασε εύκολα τα σύνορα προς το Δουβλίνο, όπου τον Ιούνιο του 2024 υπέβαλε αίτημα ασύλου.

Στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε ξενώνα στο Killarney, ωστόσο το αρχικό του αίτημα ασύλου απορρίφθηκε. Ο ίδιος άσκησε έφεση κατά της απόφασης και τελικά του χορηγήθηκε καθεστώς επικουρικής προστασίας — ένα νομικό καθεστώς που δίνεται σε πρόσωπα τα οποία δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για να αναγνωριστούν ως πρόσφυγες, αλλά ενδέχεται να διατρέχουν σοβαρό κίνδυνο αν επιστρέψουν στη χώρα καταγωγής τους.

Η απόφαση αυτή σήμαινε ότι του επιστράφηκε το διαβατήριο, γεγονός που αργότερα φέρεται να του επέτρεψε να φύγει από την Ιρλανδία προτού εκδοθεί διεθνής ειδοποίηση για τη σύλληψή του.

Το ότι φέρεται να επέστρεψε τόσο γρήγορα και εύκολα στην Ιορδανία —τη χώρα από την οποία υποτίθεται ότι είχε αναγκαστεί να φύγει για να γλιτώσει από «διώξεις»— έχει οδηγήσει ορισμένους να υποστηρίζουν ότι στην πραγματικότητα επρόκειτο για οικονομικό μετανάστη που αναζητούσε μια καλύτερη ζωή, αξιοποιώντας έναν βολικό ισχυρισμό.

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