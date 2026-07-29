Θρίλερ στην Ταϊλάνδη με τα εξαφανισμένα αδέλφια από τη Ρωσία - Τα τελευταία πλάνα πάνω στη μηχανή

Snapshot Δύο Ρώσοι αδελφοί, 22 και 17 ετών, εξαφανίστηκαν στην Πατάγια της Ταϊλάνδης από τις 26 Ιουλίου μετά την αναχώρησή τους με μοτοσικλέτα.

Κάμερες κατέγραψαν τα αδέλφια να κινούνται περίπου 300 μέτρα από το σπίτι τους, ενώ στη συνέχεια παρακολουθούνταν από ύποπτο μοτοσικλετιστή και χάθηκαν τα ίχνη τους.

Η αστυνομία βρήκε αποσυναρμολογημένη και κοντά θαμμένη τη μοτοσικλέτα των παιδιών στο σπίτι υπόπτου Ταϊλανδού.

Τα παιδιά είχαν εκφράσει ανησυχία μέσω μηνύματος ότι τους ακολουθούσαν και το σήμα από το AirTag της μοτοσικλέτας σταμάτησε ξαφνικά πριν χαθούν τα ίχνη τους.

Υπάρχει υπόνοια απαγωγής για εξαναγκαστική εργασία σε τηλεφωνικά κέντρα απάτης, καθώς η περιοχή θεωρείται σημείο διακίνησης ανθρώπων προς τέτοιες παράνομες δραστηριότητες. Snapshot powered by AI

Διαστάσεις θρίλερ παίρνει η εξαφάνιση δύο Ρώσων αδελφών, οι οποίοι αγνούνται από τις 26 ιουλίου, όταν έφυγαν από το σπίτι του στην Πατάγια, της Ταϊλάνδης όπου μένουν με τη μητέρα τους τα τελευταία χρόνια.

Άμεσα σήμανε συναγερμός για τον εντοπισμό της 22χρονης Ντιάνα και του 17χρονου αδελφού της, Ρόμαν, οι οποίοι έφυγαν από το σπίτι τους με μία μοτοσικλέτα, με τα σενάρια να είναι ιδιαίτερα ζοφερά, καθώς δεν αποκλείεται τα δύο αδέλφια να έπεσαν θύματα απαγωγής με σκοπό της δουλεία.

Κάμερες παρακολούθησης κατέγραψαν τα δύο αδέλφια περίπου 300 μέτρα μακριά από το σπίτι τους. Μετά από αυτό, τα ίχνη τους χάθηκαν. Το βίντεο έδειξε επίσης έναν ύποπτο μοτοσικλετιστή που τους ακολουθούσε.

Σε έφοδο της αστυνομίας αργότερα στο σπίτι ενός υπόπτου Ταϊλανδού βρέθηκε κοντά θαμμένη και αποσυναρμολογημένη, η μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν τα δύο παιδιά.

Η μητέρα τους Ζαρίνα, από τη Ρωσία που ζει στην Ταϊλάνδη από το 2018, είπε ότι τη νύχτα του συμβάντος, τα παιδιά της με casual ρούχα έφυγαν με μια μοτοσικλέτα Honda ADV 160 χωρίς κράνος για να φάνε ένα σνακ. Είχαν μόνο κινητά τηλέφωνα και ένα μικρό χρηματικό ποσό. Πρόσθεσε ότι κανένας από αυτούς δεν μιλάει ταϊλανδέζικα, επικοινωνώντας μόνο στα ρωσικά και στα αγγλικά.

Thailand police raid house in case of missing Russian tourists



In Pattaya, police are conducting a special operation in connection with the disappearance of 22-year-old Diana and her 17-year-old brother Roman. They went missing on July 26 after leaving home on a motorcycle in… pic.twitter.com/9feRUi3DQQ — NEXTA (@nexta_tv) July 29, 2026

Μια ανάλυση της χρονολογίας των γεγονότων αποκάλυψε αρκετές ανησυχητικές λεπτομέρειες. Λίγο πριν την απώλεια επικοινωνίας, τα αδέρφια έστειλαν μήνυμα στη μητέρα τους εκφράζοντας την ανησυχία τους ότι προφανώς τους ακολουθούσαν με μοτοσικλέτα, γράφοντας τη λέξη «επείγον».. Λίγο αργότερα, το σήμα από το AirTag που ήταν εγκατεστημένο κάτω από το κάθισμα της μοτοσυκλέτας σταμάτησε ξαφνικά, παρά την πλήρως φορτισμένη μπαταρία. Εν τω μεταξύ, κάμερες κλειστού κυκλώματος κατά μήκος του αυτοκινητόδρομου κατέγραψαν μια ύποπτη μοτοσικλέτα να τους κυνηγά σε μια απομονωμένη διαδρομή.

Οι κάτοικοι της περιοχής συνδέουν αυτή την περιοχή με διαδρομές που χρησιμοποιούν οι διακινητές ανθρώπων για να μεταφέρουν άτομα σε μια «γκρίζα ζώνη», όπου λειτουργούν τηλεφωνικά κέντρα απάτης. Νωρίτερα, σε ένα από αυτά τα τηλεφωνικά κέντρα στη Μιανμάρ, ένας απαχθείς πολίτης της Λευκορωσίας αναγκάστηκε να εργαστεί και αργότερα δολοφονήθηκε.

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