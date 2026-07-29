Πυροσβεστική: Η ανακοίνωση για τον θάνατο των δύο πυροσβεστών στο Ρέθυμνο

Snapshot Δύο πυροσβέστες ηλικίας 26 και 28 ετών βρήκαν τραγικό θάνατο κατά τη διάρκεια κατάσβεσης αγροτοδασικής πυρκαγιάς στην περιοχή Κρύα Βρύση Ρεθύμνου.

Οι πυροσβέστες εντοπίστηκαν νεκροί μέσα στο όχημά τους ενώ επιχειρούσαν στη φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης.

Το Πυροσβεστικό Σώμα χαρακτηρίζει την ημέρα ως εξαιρετικά δύσκολη και εκφράζει βαθιά θλίψη και συλλυπητήρια στις οικογένειες των εκλιπόντων.

Η ανακοίνωση αναφέρει ότι οι δύο πυροσβέστες έπεσαν ηρωικά εκτελώντας το καθήκον τους για την προστασία ζωών, αγαθών και του φυσικού περιβάλλοντος. Snapshot powered by AI

Ανακοίνωση για τους δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της μεγάλης φωτιάς στο Ρέθυμνο, εξέδωσε το Πυροσβεστικό Σώμα.

Οι δύο πυροσβέστες, ηλικίας 26 και 28 ετών, εντοπίστηκαν νεκροί στο όχημά τους, στην διάρκεια της κατάσβεσης της πυρκαγιάς που καίει από το μεσημέρι της Τετάρτης, στην περιοχή της Κρύας Βρύσης.

Στην ανακοίνωσή του, το Πυροσβεστικό Σώμα, αναφέρει ότι «σήμερα είναι μια εξαιρετικά δύσκολη ημέρα», καθώς «κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης της αγροτοδασικής πυρκαγιάς στην περιοχή Κρύα Βρύση Ρεθύμνου, έχασαν τη ζωή τους δύο πυροσβέστες».

«Έπεσαν ηρωικά στο βωμό του καθήκοντος για την διαφύλαξη της ζωής και των αγαθών των πολιτών αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος», τονίζεται επιπλέον στην ανακοίνωση της Πυροσβεστικής, η οποία «εκφράζει τη βαθιά της θλίψη και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους οικείους των εκλιπόντων συναδέλφων μας».

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«Σήμερα είναι μια εξαιρετικά δύσκολη ημέρα για το Πυροσβεστικό Σώμα.

Κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης της αγροτοδασικής πυρκαγιάς στην περιοχή Κρύα Βρύση Ρεθύμνου, έχασαν τη ζωή τους δύο πυροσβέστες. Έπεσαν ηρωικά στο βωμό του καθήκοντος για την διαφύλαξη της ζωής και των αγαθών των πολιτών αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος.

Η φυσική ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος εκφράζει τη βαθιά της θλίψη και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους οικείους των εκλιπόντων συναδέλφων μας.

Η σκέψη όλων μας είναι μαζί τους».

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