Μεταξουργείο: Συναγερμός για την εξαφάνιση 30χρονης - Η ανακοίνωση του «Χαμόγελο του Παιδιού»

Snapshot Συναγερμός έχει σημάνει για την εξαφάνιση της 30χρονης Μαρίας Φιλακούρη από το Μεταξουργείο στην Αθήνα στις 12 Αυγούστου.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» δημοσιοποίησε τα στοιχεία της κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της λόγω κινδύνου για τη ζωή της.

Η Μαρία είναι 1,65 μ., αδύνατη, με μαύρα μαλλιά, καστανά μάτια και φορά σκουλαρίκια στη μύτη και το πάνω χείλος αριστερά.

Την ημέρα της εξαφάνισης φορούσε μαύρη μπλούζα, μαύρο παντελόνι, παντόφλες και είχε μαζί της port-bebe με μία γάτα. Snapshot powered by AI

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές λόγω της δήλωσης εξαφάνισης μίας 30χρονης γυναίκας από την περιοχή του Μεταξουργείου στην Αθήνα, την Τετάρτη 12 Αυγούστου.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της Μαρίας Φιλακούρη, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της καθώς συντρέχουν λόγοι, οι οποίοι θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η Μαρία Φιλακούρη έχει ύψος 1.65μ, είναι αδύνατη, έχει μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρη μπλούζα, μαύρο παντελόνι, παντόφλες και κυκλοφορούσε με port-bebe με μία γάτα.

Έχει σκουλαρίκι στη μύτη και στο πάνω χείλος από την αριστερή πλευρά.

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