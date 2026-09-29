Τήνος: Κρητικό γλέντι μετά τη βάφτιση των δίδυμων – Ξεσήκωσαν τα σοκάκια του νησιού
Μία σημαντική οικογενειακή στιγμή
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Ένα κρητικό γλέντι έλαβε χώρα στην Τήνο, μετά από τη βάφτιση δύο δίδυμων κοριτσιών στη Μεγαλόχαρη.
Συγκεκριμένα, ο Αντρέας Μπικάκης και η Κωνσταντίνα Μανουσάκη βάφτισαν τις δύο κόρες τους, Αθηνά και Γεωργία, έχοντας στο πλευρό τους συγγενείς και φίλους που ταξίδεψαν από την Κρήτη για να βρεθούν στη σημαντική οικογενειακή στιγμή.
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