ΕΕ - Καναδάς: Πιο κοντά σε «νέα συμμαχία» – Συμφωνίες για ψηφιακό εμπόριο, ενέργεια και πρώτες ύλες

Snapshot Η ΕΕ και ο Καναδάς προετοιμάζουν νέες συμφωνίες για στενότερη συνεργασία σε εμπόριο, ενέργεια, στρατηγικά μεταλλεύματα και εκπαίδευση ενόψει της συνόδου κορυφής στα τέλη Οκτωβρίου.

Στο προσχέδιο συμφωνίας περιλαμβάνονται πλαίσια για ψηφιακό εμπόριο με στόχο ασφαλέστερες και ταχύτερες ψηφιακές συναλλαγές και συνεργασία σε στρατηγικές πρώτες ύλες.

Προβλέπεται κοινή αγορά 50 πυροσβεστικών αεροσκαφών από την ΕΕ και τον Καναδά για ενίσχυση της αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών έως το 2030.

Ο Καναδάς και η ΕΕ επιδιώκουν να διευρύνουν την κινητικότητα πολιτών μέσω σπουδών, εργασίας και έρευνας, με συζητήσεις για ένταξη του Καναδά στο πρόγραμμα Erasmus.

Στο πλαίσιο της ενεργειακής συνεργασίας εξετάζεται η δυνατότητα εξαγωγής καναδικού υγροποιημένου φυσικού αερίου προς την Ευρώπη. Snapshot powered by AI

Σε μια ευρύτερη προσπάθεια εμβάθυνσης των σχέσεών τους, Ευρωπαϊκή Ένωση και Καναδάς προετοιμάζουν σειρά νέων συμφωνιών που αναμένεται να παρουσιαστούν στη σύνοδο κορυφής στα τέλη Οκτωβρίου στο Μόντρεαλ.

Σύμφωνα με προσχέδιο κοινής δήλωσης που έχει διαβιβαστεί στα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ, οι δύο πλευρές θέλουν να οικοδομήσουν μια «βαθύτερη και πιο ολοκληρωμένη σχέση», αξιοποιώντας τις εμπορικές τους σχέσεις, τις κοινές αξίες και τα συμπληρωματικά οικονομικά τους πλεονεκτήματα.

Η σύνοδος αναμένεται να δώσει συνέχεια στην πρόταση της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν να εξεταστεί το ενδεχόμενο ο Καναδάς να αποκτήσει καθεστώς «συνδεδεμένου μέλους» της ΕΕ.

Ψηφιακό εμπόριο και στρατηγικές πρώτες ύλες

Στις συμφωνίες που βρίσκονται υπό προετοιμασία περιλαμβάνεται πλαίσιο για το ψηφιακό εμπόριο, με στόχο ασφαλέστερες, ταχύτερες και χαμηλότερου κόστους ψηφιακές συναλλαγές.

Παράλληλα, προβλέπεται ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των αρχών ανταγωνισμού, αλλά και συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων σε καναδικά σχέδια εξόρυξης στρατηγικών μεταλλευμάτων.

Κοινή αγορά 50 πυροσβεστικών αεροσκαφών

Το προσχέδιο αναφέρεται επίσης στην κοινή αγορά 50 πυροσβεστικών αεροσκαφών της καναδικής De Havilland από την ΕΕ και τον Καναδά.

Τα αεροσκάφη αναμένεται να αναπτυχθούν έως το 2030, ενισχύοντας τις δυνατότητες αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών.

Erasmus και μεγαλύτερη κινητικότητα

Οτάβα και Βρυξέλλες θέλουν ακόμη να διευρύνουν τις δυνατότητες για σπουδές, εργασία και έρευνα μεταξύ Ευρωπαίων και Καναδών πολιτών.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Καναδάς αναμένεται να ξεκινήσει συζητήσεις για πιθανή ένταξη στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus.

Στο τραπέζι και το καναδικό LNG

Η ενεργειακή συνεργασία αποτελεί ακόμη έναν βασικό άξονα των συνομιλιών. Οι δύο πλευρές εξετάζουν, μεταξύ άλλων, μελέτη σκοπιμότητας για τη δυνατότητα εξαγωγής καναδικού υγροποιημένου φυσικού αερίου προς την Ευρώπη.

Η επικείμενη σύνοδος στο Μόντρεαλ αναμένεται έτσι να αποτελέσει το πρώτο ουσιαστικό τεστ για το κατά πόσο η πολιτική προσέγγιση ΕΕ και Καναδά μπορεί να μεταφραστεί σε συγκεκριμένες οικονομικές και θεσμικές συμφωνίες.