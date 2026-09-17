Τραμπ προς ΕΕ: «Εχθρική ενέργεια» αν ο Καναδάς γίνει συνδεδεμένο μέλος – Απειλεί με σκληρούς δασμούς

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε με επιβολή βαρέων δασμών ή διακοπή του εμπορίου με την ΕΕ αν ο Καναδάς γίνει συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τη σχετική πρόταση της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ως «γελοία».

Η Ουάσιγκτον θα αντιδράσει άμεσα εάν θεωρήσει την ένταξη του Καναδά στην ΕΕ ως «εχθρική ενέργεια».

Η πρόταση της φον ντερ Λάιεν αφορά τη δημιουργία στενότερης σχέσης μεταξύ της ΕΕ και του Καναδά με τη μορφή συνδεδεμένου μέλους. Snapshot powered by AI

Με σκληρούς δασμούς ή ακόμη και διακοπή των εμπορικών συναλλαγών με την Ευρωπαϊκή Ένωση απείλησε ο Ντόναλντ Τραμπ, αντιδρώντας στην πρόταση των Βρυξελλών να γίνει ο Καναδάς το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της ΕΕ.

Ερωτηθείς από δημοσιογράφους για την πρόταση που παρουσίασε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έκρυψε την ενόχλησή του.

«Το βρίσκω γελοίο», δήλωσε, ενώ προχώρησε ακόμη περισσότερο, προειδοποιώντας ότι, εφόσον κρίνει πως η κίνηση αυτή συνιστά «εχθρική ενέργεια» απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες, η απάντηση της Ουάσιγκτον θα είναι άμεση.

«Αν το κάνουν και αν θεωρήσω ότι πρόκειται έστω και κατά κάποιον τρόπο για εχθρική ενέργεια, θα επιβάλω πολύ βαρείς δασμούς ή θα σταματήσω το εμπόριο με την Ευρώπη», είπε.

Η αντίδραση Τραμπ έρχεται μετά την πρόταση της φον ντερ Λάιεν για τη δημιουργία μιας νέας μορφής στενότερης σχέσης ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Καναδά.