Φωτιά τώρα στην Πυρσόγιαννη Ιωαννίνων - Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Snapshot Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 15 πυροσβέστες, ομάδα πεζοπόρου τμήματος, πέντε πυροσβεστικά οχήματα και τρία ελικόπτερα.

Ο Δήμος Κόνιτσας συνδράμει με υδροφόρες στην προσπάθεια περιορισμού της φωτιάς.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ιωαννίνων διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τετάρτης στην Πυροσβεστική, μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική περιοχή στην Πυρσόγιαννη Ιωαννίνων.

Η Πυροσβεστική ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 13:15 και στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις για να περιορίσουν τις φλόγες και να αποτρέψουν την εξάπλωση της πυρκαγιάς.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν συνολικά 15 πυροσβέστες, ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 5ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και πέντε πυροσβεστικά οχήματα.

Από αέρος επιχειρούν παράλληλα τρία ελικόπτερα, πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού στο σημείο όπου έχει εκδηλωθεί η φωτιά.

Στην προσπάθεια των πυροσβεστικών δυνάμεων συμμετέχει και ο Δήμος Κόνιτσας, έχοντας διαθέσει υδροφόρες για την ενίσχυση της επιχείρησης.

Την ίδια ώρα, στο σημείο έχει κινητοποιηθεί και το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ιωαννίνων, προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά.