Snapshot Ο Εκρέμ Ιμάμογλου καταδικάστηκε σε φυλάκιση δύο ετών και ενός μήνα για νόθευση της ψηφοφορίας στο 38ο συνέδριο του CHP το 2023.

Το δικαστήριο επέβαλε στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων στους εννέα καταδικασθέντες, μεταξύ των οποίων ο Ιμάμογλου και ο δήμαρχος της Μπεσικτάς Ριζά Ακπολάτ.

Τρεις κατηγορούμενοι αθωώθηκαν από το 26ο Ποινικό Πρωτοδικείο της Άγκυρας.

Η εισαγγελία υποστήριξε ότι οι εννέα κατηγορούμενοι συνεργάστηκαν για να επηρεάσουν την ψηφοφορία υπέρ του Οζέλ, ενώ η υπεράσπιση αμφισβήτησε την ύπαρξη συγκεκριμένων αποδείξεων.

Εφαρμόστηκε το άρθρο 53 του τουρκικού Ποινικού Κώδικα για τη στέρηση ορισμένων δικαιωμάτων των καταδικασθέντων. Snapshot powered by AI

Ποινή φυλάκισης δύο ετών και ενός μήνα επέβαλε σήμερα δικαστήριο της Άγκυρας στον Εκρέμ Ιμάμογλου για νόθευση της ψηφοφορίας στο 38ο συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) το 2023, κατά το οποίο εξελέγη πρόεδρος του κόμματος ο Οζγκιούρ Οζέλ.

Το δικαστήριο επέβαλε επίσης στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων. Εννέα καταδίκες και τρεις αθωώσεις: το 26ο Ποινικό Πρωτοδικείο της Άγκυρας επέβαλε την ίδια ποινή σε εννέα από τους δώδεκα κατηγορουμένους, μεταξύ των οποίων ο Ιμάμογλου και ο δήμαρχος της Μπεσικτάς Ριζά Ακπολάτ.

Ο Εκρέμ Ιμάμογλου AP

Αθώωσε τους Τζεμίλ Τουγάι, Χουσεΐν Γιασάρ και Οζγκέν Ναμά. Για τους καταδικασθέντες, το δικαστήριο διέταξε την εφαρμογή του άρθρου 53 του τουρκικού Ποινικού Κώδικα, το οποίο προβλέπει στέρηση ορισμένων δικαιωμάτων.

Το σκεπτικό της εισαγγελίας και η υπεράσπιση: η εισαγγελία υποστήριξε ότι οι εννέα κατηγορούμενοι ενήργησαν συντονισμένα για να επηρεάσουν την ψηφοφορία υπέρ του Οζέλ και ζήτησε την καταδίκη τους βάσει του άρθρου 112 του νόμου περί πολιτικών κομμάτων.

Η υπεράσπιση αμφισβήτησε ότι υπήρχαν συγκεκριμένα στοιχεία για παροχές προς συνέδρους. Ο συνήγορος του Ιμάμογλου, Τσαγλάρ Τσάγλαγιαν, υποστήριξε ότι δεν τεκμηριώθηκε κοινή δράση των κατηγορουμένων και ζήτησε την αθώωσή του.