Snapshot Στα Ιωάννινα σημειώθηκε επεισοδιακή καταδίωξη με πυροβολισμούς, όταν ένα πολυτελές τζιπ παρέσυρε μηχανή αστυνομικού και εισέβαλε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο.

Το τζιπ έσπασε την κεντρική μπάρα του πάρκινγκ του νοσοκομείου και κινήθηκε με μεγάλη ταχύτητα μέσα στον χώρο, χωρίς να προκαλέσει θύματα.

Ο αστυνομικός πυροβόλησε στα λάστιχα του οχήματος, αλλά οι δράστες κατάφεραν να διαφύγουν και αναζητούνται από τις αρχές.

Η καταδίωξη ξεκίνησε από το κέντρο της πόλης και συνεχίστηκε μέχρι τον χώρο στάθμευσης της διοίκησης του νοσοκομείου.

Το αυτοκίνητο φαίνεται ότι ανήκει σε γυναίκα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. Snapshot powered by AI

Σκηνές που θυμίζουν αστυνομικό θρίλερ εκτυλίχθηκαν το μεσημέρι της Τετάρτης στα Ιωάννινα, με επεισοδιακή αστυνομική καταδίωξη να καταλήγει μέσα στον χώρο στάθμευσης του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου.

Ειδικότερα, πολυτελές τζιπ, στο οποίο επέβαιναν τρεις Ρομά, παρέσυρε μηχανή αστυνομικού, ενώ σημειώθηκαν και πυροβολισμοί.

Βίντεο - ντοκουμέντο που έφερε στο φως το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, δείχνει το μαύρο αυτοκίνητο να τρέχει με ιλιγγιώδη ταχύτητα, προσπαθώντας να ξεφύγει από τον αστυνομικό που ακολουθεί με τη μηχανή του.

«Έσπασε την μπάρα του πάρκινγκ, από τύχη δεν είχαμε νεκρούς»

Εργαζόμενος του νοσοκομείου περιγράφει τις τρομακτικές στιγμές που έζησε, όταν είδε να εισβάλλει στο νοσοκομείο το τζιπ που έσπασε την κεντρική μπάρα. «Βλέπουμε ένα τζιπ να έρχεται με ελιγμούς, πάμε να το σταματήσουμε, σπάει την μπάρα, έρχεται εδώ μέσα. Από πίσω μια μηχανή της αστυνομίας. Είναι θαύμα πώς δεν παρέσυρε κάποιον».

Με ιλιγγιώδη ταχύτητα το μαύρο τζιπ εισβάλλει στο πάρκινγκ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, λίγο πριν τις δύο το μεσημέρι. Προσπερνάει τα ΤΕΠ, και κατευθύνεται προς το πάρκινγκ της διοίκησης του νοσοκομείου.

Τους επιβαίνοντες καταδίωκε από το κέντρο της πόλης ένας αστυνομικός. Ο οδηγός της μηχανής κατεβαίνει και προσπαθεί να κλείσει τον δρόμο στο τζιπ κάθετα, τοποθετώντας τη μηχανή του. «Ακούσαμε τέσσερις, πέντε, έξι πυροβολισμούς, πανικοβληθήκαμε» λέει αυτόπτης μάρτυρας.

Ο αστυνομικός πυροβόλησε, όπως είπε, στα λάστιχα του αυτοκινήτου, αλλά οι δράστες κατάφεραν να διαφύγουν και αναζητούνται. Το αυτοκίνητο φαίνεται ότι ανήκει σε μια γυναίκα.

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