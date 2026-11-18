Snapshot Η Μαρίν Λεπέν προηγείται στις προτιμήσεις των ψηφοφόρων με ποσοστό 32%-36% ενόψει του πρώτου γύρου των γαλλικών προεδρικών εκλογών.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο Ζαν-Λυκ Μελανσόν με ποσοστό 17%-19,5%.

Ο πρώην πρωθυπουργός Εντουάρ Φιλίπ καταλαμβάνει την τρίτη θέση με ποσοστά μεταξύ 10% και 15%.

Τα βασικά θέματα που απασχολούν τους ψηφοφόρους είναι η αγοραστική δύναμη, η υγεία, η ασφάλεια και το δημόσιο χρέος.

Η Μαρίν Λεπέν θεωρείται από τους Γάλλους ως η ικανότερη να διαχειριστεί τα κρίσιμα ζητήματα της οικονομίας και της κοινωνίας. Snapshot powered by AI

Εκατόν πενήντα ημέρες πριν από τον πρώτο γύρο των γαλλικών προεδρικών εκλογών, η υποψήφια του Εθνικού Συναγερμού Μαρίν Λεπέν εμφανίζεται, σύμφωνα με δημοσκόπηση που δημοσιεύεται στην εφημερίδα Le Figaro, να καταλαμβάνει την πρώτη θέση στις προτιμήσεις των ψηφοφόρων, συγκεντρώνοντας ένα ποσοστό που θα κινείται ανάμεσα στο 32% και το 36% των ψήφων, ενώ στη δεύτερη θέση εμφανίζεται ο υποψήφιος του κόμματος της ριζοσπαστικής αριστεράς Ανυπότακτη Γαλλία Ζαν-Λυκ Μελανσόν, λαμβάνοντας ένα ποσοστό μεταξύ 17% και 19,5% των ψήφων.

Στην τρίτη θέση έρχεται ο πρώην πρωθυπουργός επί προεδρίας Μακρόν, Εντουάρ Φιλίπ, ο οποίος εμφανίζεται να λαμβάνει ένα ποσοστό που θα κινείται ανάμεσα στο 10% και το 15% των ψήφων.

Ο σοσιαλιστής υποψήφιος Ραφαέλ Γκλιξμάν εμφανίζεται να λαμβάνει μεταξύ 8% και 11,5%, ενώ ο δήμαρχος των Καννών Νταβίντ Λινάρντ, που κινείται στο χώρο της ρεπουμπλικανικής δεξιάς, εμφανίζεται να λαμβάνει σχεδόν το ίδιο ποσοστό.

Ποσοστά που κινούνται πέριξ του 5% εμφανίζoνται να λαμβάνουν ο πρώην πρωθυπουργός του Μακρόν, Γκαμπριέλ Ατάλ, ο υποψήφιος των ρεπουμπλικανών Μπρουνό Ρεταγιό και ενδεχομένως ο τζουντόκα Τεντί Ρινέρ, που δήλωσε πρόσφατα υποψήφιος.

Κάτω από το 5%, που είναι και το κατώτατο όριο για την κρατική κάλυψη των προεκλογικών δαπανών ενός υποψηφίου, εμφανίζονται να βρίσκονται οι υποψήφιοι των οικολόγων και των κομμουνιστών, καθώς και πολιτικά πρόσωπα από όλους τους πολιτικούς χώρους που έχουν κατά καιρούς αφήσει να εννοηθεί ότι σκοπεύουν επισήμως να θέσουν υποψηφιότητα.

Στο μεταξύ, άλλη δημοσκόπηση που διενεργήθηκε για λογαριασμό του τηλεοπτικού σταθμού BFM TV αναφέρει ότι το ζήτημα που απασχολεί περισσότερο τους Γάλλους ενόψει των προεδρικών εκλογών είναι η αγοραστική τους δύναμη και στη συνέχεια τα θέματα της υγείας, της ασφάλειας και του δημόσιου χρέους. Σύμφωνα με αυτήν τη δημοσκόπηση, η Μαρίν Λεπέν εμφανίζεται να είναι στα μάτια των Γάλλων η ικανότερη για να τα διαχειριστεί.

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