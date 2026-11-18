Snapshot Στη σειρά «Μια γυναίκα» του ALPHA, οι ήρωες αντιμετωπίζουν έρωτες, προδοσίες και ανατρεπτικά γεγονότα που εξελίσσονται με ένταση.

Ο Μάρκος ομολογεί τον έρωτά του στη Μαρίνα, ενώ η Ελένη κερδίζει τη συγχώρεση της Μαρίνας.

Ο Γιάννης βάζει τέλος στη σχέση του με την Ξένια και ανακοινώνει το διαζύγιό του στη Μαρίνα.

Ο εμπρησμός του αυτοκινήτου του Γιάννη προκαλεί εντάσεις, με τον Μάρκο να κατηγορείται και τον Αργύρη να αποκαλύπτεται ως υπεύθυνος.

Η Ελισάβετ παραιτείται από το spa εξαιτίας παράνομης δραστηριότητας και μαθαίνει ότι ο Νίκος είναι νεκρός, φτάνοντας στο σπίτι της Μαρίνας. Snapshot powered by AI

Η δραματική σειρά του ALPHA, «Μια γυναίκα», κερδίζει ολοένα και μεγαλύτερο μερίδιο τηλεθεατών με τα ανατρεπτικά επεισόδια. Όσο προχωρά η ιστορία, οι εξελίξεις είναι καθηλωτικές και οι ήρωες έρχονται αντιμέτωποι με προδοσίες, έρωτες, παιχνίδια της μοίρας που δεν περνούν απαρατήρητα.

Τις επόμενες εβδομάδες, ο Μάρκος ομολογεί τον έρωτά του στη Μαρίνα. Εκείνη του ζητά να φύγει απ’ το νοσοκομείο κι εκείνος διαλύεται και ξενυχτάει στο δρόμο. Η Ελένη ικετεύει τη συγχώρεση της Μαρίνας και την κερδίζει. Η Ελισάβετ μιλάει στον Κωστή για την Εύα και το ατύχημα του Νίκου. Ο Κωστής δεν μπορεί να πιστέψει ότι ο Νίκος ήταν αυτός που δηλώνει η κόρη του. Και το ενεργό κινητό του, τους μπερδεύει και τους δύο. Η Μπέτυ παρηγορεί τον Μάρκο, που προσπαθεί κρυφά να βρει στοιχεία που μπορεί να καίνε τον Γιάννη στα μάτια της Μαρίνας. Ο Γιάννης κοιμάται με την Ξένια κι αυτό της δίνει ελπίδες να τα ξαναβρούνε. Όταν όμως εκείνη θα πάρει θετική απάντηση για την Αμερική, ο Γιάννης βάζει επίσημο τέλος στη σχέση τους. Ο Κυριάκος έρχεται πολύ κοντά με την Μαρίνα, όταν της μιλάει για το παρελθόν του. Μια μεγάλη παραγγελία γλυκών, αναπτερώνει την Μαρίνα που αποφασίζει να συνεργαστεί με την Ελένη. Η Ελισάβετ ανακαλύπτει την παράνομη δραστηριότητα του Σταύρου στο spa, οργίζεται και παραιτείται. Ο Γιάννης ανακοινώνει στη Μαρίνα το οριστικό τέλος του γάμου του, τη στιγμή που ένα αναπάντεχο γεγονός, θα ανοίξει νέες συγκρούσεις για όλους.

Ο εμπρησμός του αυτοκινήτου του Γιάννη, φέρνει νέες εντάσεις, υποψίες και κατηγορίες. Ο Γιάννης απειλεί ότι θα καταγγείλει το Μάρκο σαν δράστη. Η Μαρίνα του ζητά να μην το κάνει, πιστεύει πως ο Μάρκος είναι αθώος. Απ’ την άλλη, κι ο Μάρκος ψάχνει να μάθει ποιος το έκανε, ώστε να δικαιωθεί στα μάτια της Μαρίνας. Η Ελισάβετ εξηγεί στον Κωστή γιατί παραιτήθηκε απ’ το spa. Ψάχνει για καινούρια δουλειά και διαπιστώνει ότι ο Σταύρος φροντίζει για το αντίθετο. Συγκρούεται μαζί του και τον διώχνει σκαιά απ’ το σπίτι της όπου πηγαίνει απρόσκλητος για να της αλλάξει γνώμη. Η ασυγκράτητη επιθυμία της να προσεγγίσει ερωτικά τον Κωστή, τον βάζει σε υποψίες. Η Μαρίνα προετοιμάζει τη Χαρά και τον Νικόλα για την εισαγωγή της στο νοσοκομείο, ενώ ο Μάρκος, μαθαίνει, πως ο Αργύρης κρύβεται πίσω απ’ τον εμπρησμό. Αυτό φέρνει σύγκρουση τόσο μεταξύ τους όσο και με την Μαρίνα. Η Ελισάβετ μαθαίνει απ’ τη Λουκία, ότι ο Νίκος πράγματι δεν ζει, και τη νέα διεύθυνση της Μαρίνας. Και φτάνει στην πόρτα της.

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