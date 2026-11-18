Snapshot Ο Βασίλης Πούλος αναλαμβάνει τη διεύθυνση του skai.gr στον Όμιλο ΣΚΑΪ.

Διαθέτει σημαντική εμπειρία σε ραδιόφωνο, τηλεόραση, έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο.

Εργάζεται τα τελευταία χρόνια σε θέσεις ευθύνης στον χώρο των ψηφιακών μέσων ενημέρωσης.

Αναμένεται να συμβάλει στην αναβάθμιση του ενημερωτικού site του Ομίλου.

Ο Όμιλος ΣΚΑΪ του εύχεται επιτυχία στα νέα καθήκοντά του. Snapshot powered by AI

Ένα 24ώρο μετά την ανακοίνωση για την αποχώρηση της Μαρίσης Μπαλιούση από τον Όμιλο του ΣΚΑΪ, μία νέα έρχεται να γνωστοποιήσει τον καινούργιο διευθυντή του skai.gr.

Ο δημοσιογράφος περνά το κατώφλι του Φαλήρου και αναλαμβάνει νέα καθήκοντα, με την ανακοίνωση του σταθμού να αναφέρει: «Δημοσιογράφος με σημαντική εμπειρία σε μεγάλους μιντιακούς οργανισμούς της χώρας (ραδιόφωνο, τηλεόραση, έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο), ο Βασίλης Πούλος εργάζεται τα τελευταία χρόνια στον χώρο των ψηφιακών μέσων ενημέρωσης, σε θέσεις ευθύνης.

Με την τεχνογνωσία και τη δημιουργικότητά του, αναμένεται να ενισχύσει το δυναμικό και να συμβάλει στην αναβάθμιση του αξιόπιστου ενημερωτικού-ειδησεογραφικού site του Ομίλου, skai.gr.

Ο Όμιλος ΣΚΑΪ εύχεται στον Βασίλη Πούλο καλή αρχή και καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντα».

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