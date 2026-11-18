Snapshot Η Ανθή Βούλγαρη απουσίαζε από το «Κοινωνία Ώρα MEGA» λόγω της περιπέτειας υγείας του γιου της, Μάριου.

Ο Μάριος, 1,5 έτους, προσβλήθηκε από τον ιό Κοξάκι, ο οποίος προκαλεί πυρετό, εξανθήματα και πληγές στο στόμα.

Ο σύζυγος της Ανθής, Κώστας Κωνσταντινίδης, αποκάλυψε την κατάσταση μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο ιός Κοξάκι εμφανίζεται συχνά σε βρέφη και μικρά παιδιά και η λοίμωξη συνήθως υποχωρεί μέσα σε λίγες ημέρες. Snapshot powered by AI

Μακριά από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες η Ανθή Βούλγαρη, καθώς ο μόλις 1,5 έτους γιος της, Μάριος, προσβλήθηκε από τον ιό Κοξάκι.

Η δημοσιογράφος έχει επικεντρωθεί στη φροντίδα του παιδιού της, γεγονός που εξηγεί και την απουσία της από την πρωινή ενημερωτική εκπομπή του MEGA, «Κοινωνία Ώρα MEGA».

Την οικογενειακή περιπέτεια υγείας αποκάλυψε ο σύζυγός της, Κώστας Κωνσταντινίδης, μέσα από μια ιδιαίτερα τρυφερή ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στη φωτογραφία που δημοσίευσε, ο ίδιος κρατά στην αγκαλιά του τον μικρό Μάριο, την ώρα που προσπαθεί να τον κοιμίσει. Τη φωτογραφία συνόδευσε με τη φράση: «Κοιμίζοντας το μικρό μου κοξάκι. Περαστικά μας», γνωστοποιώντας με αυτόν τον τρόπο ότι ο γιος τους έχει προσβληθεί από τον συγκεκριμένο ιό.

Ο ιός Κοξάκι εμφανίζεται συχνά σε βρέφη και παιδιά μικρής ηλικίας, προκαλώντας συμπτώματα όπως πυρετό, εξανθήματα και πληγές στο στόμα. Αν και στις περισσότερες περιπτώσεις η λοίμωξη υποχωρεί μέσα σε λίγες ημέρες, μπορεί να προκαλέσει σημαντική ταλαιπωρία στους μικρούς ασθενείς.

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