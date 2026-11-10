Ανθή Βούλγαρη: Τι απάντησε για τις φήμες εγκυμοσύνης-«Με παίρνουν τηλέφωνο να μου πουν συγχαρητήρια»

Η δημοσιογράφος εξήγησε τι συνέβη με την εμφάνισή της που πυροδότησε τις φήμες

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου, Επιμέλεια

Ανθή Βούλγαρη: Τι απάντησε για τις φήμες εγκυμοσύνης-«Με παίρνουν τηλέφωνο να μου πουν συγχαρητήρια»
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  • Η Ανθή Βούλγαρη διέψευσε επίσημα τις φήμες για εγκυμοσύνη στην εκπομπή «Κοινωνία ώρα Mega».
  • Η εμφάνισή της προκάλεσε παρεξηγήσεις, με πολλούς να την συγχαίρουν λανθασμένα για εγκυμοσύνη.
  • Η ίδια ζήτησε να σταματήσουν τα συγχαρητήρια, καθώς δεν είναι έγκυος.
  • Ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος επιβεβαίωσε ότι και εκείνος δέχτηκε ερωτήσεις σχετικά με την υποτιθέμενη εγκυμοσύνη της.
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Τέλος στις φήμες περί εγκυμοσύνης θέλησε να βάλει η Ανθή Βούλγαρη, ξεκαθαρίζοντας το τοπίο στον αέρα της εκπομπής «Κοινωνία ώρα Mega», το πρωί της Τρίτης 10 Νοεμβρίου.

Η δημοσιογράφος πήρε τον λόγο στην έναρξη της εκπομπής και, εμφανώς έκπληκτη από τη διάσταση που έχει πάρει το θέμα, διέψευσε ότι περιμένει παιδί, εξηγώντας πως οι ευχές και τα τηλεφωνήματα που δέχεται από την προηγούμενη ημέρα την έχουν αιφνιδιάσει.

«Θέλω να κάνω δήλωση. Με έχουν ταράξει από χθες. Με παίρνουν τηλέφωνο να μου λένε συγχαρητήρια. Με βλέπουν στον δρόμο. Είναι η φέτα του Τσιφρικά. Είναι καλοπέραση. Θα μπορούσα να είμαι και δύο μηνών. Αν ξέρετε εσείς κάτι που δεν το ξέρω εγώ, οκ, με το καλό να μας έρθει. Όχι, δεν λέω ψέματα», είπε αρχικά.

Στη συνέχεια, ζήτησε από όσους τη συναντούν να σταματήσουν να τη συγχαίρουν, καθώς, όπως ξεκαθάρισε, δεν είναι έγκυος. Μάλιστα, περιέγραψε ένα περιστατικό με συνάδελφό της, η οποία τη συνάντησε στον διάδρομο και της ευχήθηκε «συγχαρητήρια», θεωρώντας ότι περιμένει παιδί.

«Παιδιά, σταματήστε. Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές, αλλά δεν είναι. Προχθές με βλέπει στον διάδρομο μία συνάδελφος από εδώ και στη φούρια της μου λέει “Ανθή μου, καλημέρα, συγχαρητήρια”. Λέω ευχαριστώ. Μετά σταματάω και λέω, για ποιο λόγο μου λέει συγχαρητήρια; Μου λέει “Δεν είσαι έγκυος;”. Λέω “Όχι”», ανέφερε.

βούλγαρη

Η αποκάλυψη του Ιορδάνη Χασαπόπουλου

Στη συζήτηση παρενέβη και ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος, ο οποίος αποκάλυψε ότι βρέθηκε και ο ίδιος αντιμέτωπος με ερωτήσεις για την υποτιθέμενη εγκυμοσύνη της συνεργάτιδάς του.

Όπως είπε, όταν τηλεφώνησε σε γνωστές του για να τους ευχηθεί για τη γιορτή τους, εκείνες τον ρώτησαν επίμονα τι συμβαίνει με την Ανθή Βούλγαρη και πόσων μηνών είναι.

«Προχθές πήρα εγώ για χρόνια πολλά. Οι τρεις από τους, κυρίως γυναίκες, που πήρα μου λένε “Έλα, πες μας τώρα, τι γίνεται; Πόσων μηνών;”. Ρε σεις, πάτε καλά; Λέω, δεν θα μου το είχε πει; “Δεν στα λέει όλα”, λέει», περιέγραψε ο δημοσιογράφος.

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