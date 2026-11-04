Ιορδάνης Χασαπόπουλος: Η έκπληξη της συζύγου του για τα 64α γενέθλιά του στον αέρα

Snapshot Ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος γιόρτασε τα 64α γενέθλιά του με έκπληξη από τους συνεργάτες του στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA».

Η σύζυγός του, Μαρία Σκοπελίτου, συμμετείχε στην οργάνωση της γιορτής χωρίς να τον ενημερώσει εκ των προτέρων.

Στην εκπομπή παρουσιάστηκαν δύο τούρτες με τον αριθμό 64, δημιουργώντας γιορτινή ατμόσφαιρα.

Ο Ιορδάνης και η Μαρία παντρεύτηκαν με πολιτικό γάμο στις 20 Ιουλίου 2024, σε στενό κύκλο φίλων και συγγενών.

Η προσωπική ζωή του ζευγαριού παραμένει διακριτική, με τη σχέση τους να ξεκίνησε το 2022 και να εξελίχθηκε σταθερά. Snapshot powered by AI

Ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος είχε την τιμητική του το πρωί της Τετάρτης 4 Νοεμβρίου, καθώς οι συνεργάτες του στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» φρόντισαν να του ετοιμάσουν μια ξεχωριστή έκπληξη για τα 64α γενέθλιά του. Ο δημοσιογράφος, που βρίσκεται καθημερινά στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης, βρέθηκε αυτή τη φορά στο επίκεντρο μιας γιορτής με τούρτες, ευχές και αρκετά χαμόγελα.

Η έκπληξη είχε, μάλιστα, και την υπογραφή ενός πολύ αγαπημένου του προσώπου. Η σύζυγός του, Μαρία Σκοπελίτου, συμμετείχε στην οργάνωση της γιορτής, χωρίς ο παρουσιαστής να γνωρίζει τι ακριβώς είχε προγραμματιστεί για εκείνον.

Όταν η τούρτα έκανε την εμφάνισή της στο πλατό, ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος δεν έκρυψε τη χαρά του. Η εντυπωσιακή δημιουργία, σε γαλάζιες αποχρώσεις και με τον αριθμό 64 να ξεχωρίζει, ήταν μόνο η αρχή, αφού λίγο αργότερα ακολούθησε και δεύτερη τούρτα, δίνοντας ακόμη πιο γιορτινό τόνο στην εκπομπή.

Ο ίδιος αποκάλυψε, μάλιστα, πως το πρωί η σύζυγός του είχε φροντίσει να μην προδώσει τίποτα, λέγοντάς του ότι ήταν «πτώμα» από την κούραση. Μια ατάκα που τότε δεν του κίνησε υποψίες, αλλά τελικά αποτελούσε μέρος της έκπληξης που του ετοίμαζε.

Στη γιορτή συμμετείχαν φυσικά η Ανθή Βούλγαρη και τα υπόλοιπα μέλη της δημοσιογραφικής ομάδας, τα οποία του ευχήθηκαν για τη νέα χρονιά της ζωής του, μετατρέποντας την καθιερωμένη πρωινή ενημερωτική εκπομπή σε ένα μικρό πάρτι.

Ο γάμος με τη Μαρία Σκοπελίτου και η κοινή τους ζωή

Ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος και η Μαρία Σκοπελίτου κρατούν την προσωπική τους ζωή μακριά από τη δημοσιότητα, επιλέγοντας να μην απασχολούν συχνά τα φώτα με τη σχέση τους.

Οι δυο τους γνωρίστηκαν περίπου το 2022 και η γνωριμία τους εξελίχθηκε σταδιακά σε μια σταθερή συντροφική σχέση. Αφού αποφάσισαν να κάνουν το επόμενο βήμα και να συγκατοικήσουν, παντρεύτηκαν με πολιτικό γάμο στις 20 Ιουλίου 2024, σε στενό κύκλο, παρουσία συγγενών και αγαπημένων φίλων.

Ανάμεσα στα πρόσωπα που βρέθηκαν κοντά τους εκείνη την ημέρα ήταν η Ανθή Βούλγαρη και η Ματίνα Παγώνη. Τα φετινά γενέθλια του παρουσιαστή έγιναν, λοιπόν, μια αφορμή για μια διαφορετική πρωινή εκπομπή, με τους συνεργάτες του και τη σύζυγό του να του χαρίζουν μια έκπληξη που δύσκολα θα ξεχάσει.

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