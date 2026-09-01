Ανθή Βούλγαρη: Αποκάλυψε τη νέα της καθημερινή συνήθεια - «Από αύριο θα λιβανίζω παντού!»

Snapshot Η Ανθή Βούλγαρη και ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος επέστρεψαν στο MEGA για τη νέα τηλεοπτική σεζόν και δέχτηκαν δώρα στο πλατό της εκπομπής τους.

Η Ανθή Βούλγαρη ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να καθιερώσει το καθημερινό λιβάνισμα ως νέα παράδοση στην καθημερινότητά τους.

Προέτρεψε τους τηλεθεατές να ανοίγουν τα παράθυρα και να λιβανίζουν τα σπίτια τους για το ξεκίνημα της ημέρας.

Ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος ζήτησε να μην φέρουν λιβάνι μέσα στο πλατό της εκπομπής.

Η Ανθή Βούλγαρη δήλωσε ότι έχει ήδη προμηθευτεί λιβάνι και θα ξεκινήσει το λιβάνισμα από την επόμενη ημέρα, ακόμα και στο ραδιόφωνο. Snapshot powered by AI

Με αφορμή την επιστροφή τους στο MEGA για τη νέα τηλεοπτική σεζόν, ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος και η Ανθή Βούλγαρη δέχτηκαν σήμερα δώρα στο πλατό της εκπομπής τους.

Η Ανθή Βούλγαρη, ωστόσο, ανέφερε πως θέλει να καθιερώσει μια νέα «παράδοση» στην καθημερινότητά τους με τον συνεργάτη της, λέγοντας πως σκοπεύει να ξεκινήσει να λιβανίζει καθημερινά.

Η δημοσιογράφος έδωσε τη δική της συμβουλή για το ξεκίνημα της ημέρας, προτρέποντας τους τηλεθεατές να ανοίξουν τα παράθυρα και να λιβανίσουν τα σπίτια τους.

«Λοιπόν, ξυπνήστε, ανοίξτε τα παράθυρα, λιβανίστε τα σπίτια σας», είπε στη συνέχεια η Ανθή Βούλγαρη.

Ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος έσπευσε να την προσγειώσει, διακόπτοντάς την και ξεκαθαρίζοντας πως δεν θέλει λιβάνι μέσα στο πλατό. «Άντε πάλι με το λιβάνι.Μην φέρετε εδώ μέσα ποτέ λιβάνι», είπε χαρακτηριστικά.

Η Ανθή Βούλγαρη αποκάλυψε πως είχε ήδη φροντίσει να έχει μαζί της τα απαραίτητα και πως σκοπεύει να ξεκινήσει το λιβάνισμα από την επόμενη κιόλας ημέρα.

«Εγώ το ξέχασα σήμερα. Έχω φέρει μια σακούλα και από αύριο θα λιβανίζω παντού. Και στο ραδιόφωνο», ανέφερε στη συνέχεια η δημοσιογράφος.

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